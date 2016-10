Designpreise gehen ins Erzgebirge und Vogtland

Sachsen vergibt Auszeichnungen für nachhaltige Gestaltung

erschienen am 24.10.2016



Dresden. Ein Tisch-Handlauf, ein Gesellschaftspiel, ein medizinisches Gerät, und ein Buch über Sehbehinderung gehören zu den Gewinnern des Sächsischen Staatspreises für Design. Ausgezeichnet wurden gestern in Dresden ebenso zwei Ideen aus dem Erzgebirge und aus Plauen, die in der Kategorie Kommunikationsdesign nominiert waren.

Insgesamt wurden im Albertinum 16 Preise in vier Kategorien sowie ein Publikumspreis und drei Anerkennungen vergeben. Die Jury des Wettbewerbs zum Thema Nachhaltigkeit hatte aus 187 bewerteten Einreichungen 33 gestalterische Leistungen nominiert. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass sich die nächste Designergeneration ihrer Verantwortung für bessere Lebensumstände, Umweltschutz und Gesellschaft bewusst ist.

Die zum 15. Mal vergebene Auszeichnung ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert. Prämiert wurden der von einem Leipziger Studio entwickelte Greiftisch "Halt", mit dem per Handlauf Stürze älterer Menschen verhindert werden können. Ausgezeichnet wurde auch das Spiel "Eluvio - Kämpfe gegen die Fluten" einer Dresdnerin zum Verhalten im Hochwasser-Ernstfall. Auch ein vollautomatisches Standgerät zur Selektion von Zellen und Proteinen etwa aus Blut, ein Buch über Formen der Sehbehinderung und ihre Auswirkungen auf die Kommunikation im Alltag und die Gestaltung der Wendt&Kühn-Erlebniswelt in Seiffen (Design: Intolight, Dresden) erhielten erste Preise. Das Publikum überzeugte die Kampagne "Coole Flats" der Plauener Werbeagentur Manicx. Die Kampagne für die städtische Wohnungsbaugesellschaft richtet sich an junge Wohnungssuchende. (dpa/uh)