Die CD wird sterben!

Kassettenlabelchef Felix Kubin über Kreativität in der Peripherie und das Revival von alten Tonträgern

erschienen am 15.12.2016



Felix Kubin holt gerade Post aus dem Briefkasten. Nichts drin - nicht mal eine Postkarte. Manchmal kriegt er welche ohne Absender, dann weiß er nicht, von wem die ist und versucht es an der Handschrift zu erraten. Eigentlich wollte der Chef des Kassetten-Labels "Gagarin Records" mal Graphologe werden. Stattdessen wurde er Musiker und Hörspielmacher. Mit dem Sampler "Science Fiction Park Bundesrepublik" gab er einen Über- und Einblick in den Kassetten-Untergrund der 80er-Jahre. Juliane Streich hat mit ihm gesprochen.

Freie Presse: Wie haben Sie eigentlich "Kassettentäter"-Bands wie "Defekte Parkuhren", "Hirsche nicht aufs Sofa", "Chemische Ameisenscheiße" oder "Neros Tanzende Elektropäpste" gefunden?

Felix Kubin: Erstmal hab ich da in eigener Sache gehandelt, weil ich selber ein Kassettentäter bin. Ich habe mit dem Medium Audiokassette angefangen, Musik zu machen. Das war günstig und die Qualität war damals ziemlich gut. Ich hab' mit dem ersten Vier-Spur-Gerät, das erschwinglich war, angefangen. Damit konnte man plötzlich in den eigenen Wänden ziemlich problemlos Musik aufnehmen. Sogar mit Kopfhörern, wenn sie elektronisch war. Weil mich das damals so geprägt hat, hat mich interessiert, was andere so gemacht haben.

Waren die Geräte genau für die Leute gemacht, die zu Hause damit rumspielen?

Ja, für den Heimgebrauch. Ich habe in "Kohlendioxidgedächtnis" - eine Art Forschungsprojekt für den Deutschen Musikrat über die Geschichte der Audiokassette - auch geschrieben, dass die Industrie, die natürlich von allen Leuten aus der Undergroundszene bekämpft wurde und als böse galt, genau diese Leute mit den Produktionsmitteln ausgestattet hat, mit denen sie dann ihre industrie- und zivilisationskritische Musik machen konnten.

Das ist oft das Problem.

Ja, es gibt Symposien, in denen die Entwicklung der Medien und die Geschwindigkeit der Kommunikation diskutiert wird, und jeder hat ein I-Phone in der Tasche und checkt gerade aktuelle Websites. Das ist ein Paradox. Aber zurück zur Frage: Die Aufnahmen hab ich damals nur gemacht, ohne die Absicht, sie zu veröffentlichen. Ich war damals aber noch so jung, dass ich kaum Kontakt zur deutschlandweiten Szene hatte. Die hab ich erst später richtig recherchiert. Das fing an, als das britische Label Finders Keepers Records mich fragte, ob ich nicht was zur deutschen Underground-Kassetten-Szene machen will. Da hab ich angefangen, mein Wissen zu vertiefen. Da bin ich auf unglaublich tolle Sachen gestoßen, die ich nicht kannte: das Label "Pissende Kuhkassetten" zum Beispiel.

Bei der Veranstaltung "Gegenkrach" haben Sie sich mit Jan Kummer von der Performanceband AG Geige über unterschiedliche Kassettenerfahrungen unterhalten. Wo sehen Sie die Unterschiede zur DDR?

Ganz genau kann ich natürlich nicht sagen, wie es im Osten war. Der große Unterschied ist aber, dass subversive Musik zu produzieren im Osten durchaus gefährlich war. Das konnte die Personen wirklich gefährden, wenn sie zu explizit wurden. Weil es Kontrolle, Zensur und Unterdrückung gab - auch wenn die erstmal auf der psychologischen Ebene stattfand. Aber die Leute mussten erstmal einen politischen Mut aufbringen. Und sie mussten den anderen trauen, denn bekanntlich gab es immer irgendwann ein schwarzes Schaf in der Szene, das die anderen ausspioniert hat. Diese Situation gab es im Westen nicht. Obwohl es auch da in den 70er Jahren eine starke Sympathie mit der Untergrundbewegung der RAF gab. Das heißt natürlich nicht, dass alle Kassettentäter auch gleichzeitig quasi RAF-Attentäter waren. Aber es gab eine Sympathie für eine politische Untergrundbewegung. Da gab es auch Leute, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Aber das fand nicht auf so einer subtilen und durchdringenden Ebene statt, wie das im Osten der Fall war.

Von der Qualität und dem Humor her unterschieden sich die Songs nicht auffällig.

Ja, rein ästhetisch finde ich, dass sich die Sachen sehr ähneln. Ich wusste nicht, dass es die Szene in der DDR gab, bis zu dem Moment, wo Alexander Pehlemann, der den Gegenkrach-Abend auch moderieren wird, zusammen mit Alfred Hilsberg, der quasi für westliche Untergrund- szene dieser Zeit stand, das veröffenlicht hat - in dem Buch: "Spannung, Leistung, Widerstand". Dieses hat für mich historischen Wert, da ich dadurch eine ganz andere Sicht auf die DDR bekommen habe. Mir wurde plötzlich klar: Da gabs nicht nur Bands, die abgesegnet wurden und so einen kindersicheren Rock gemacht haben, sondern es gab eine anarchistische Szene, die auch ästhetisch aktuell und weit vorne war. Das hat mich überrascht und mein ganzes Bild auf die Kultur dieser Zeit total verrückt.