Die Flinte des Fanatikers

Wer Verschwörungs- theorien für albern und das Postfaktische für ein Problem hält, der sollte sich unbedingt "Foxfinder" am Theater Chemnitz ansehen. Das Stück schält nämlich mit Hilfe einer fesselnden Kino- Atmosphäre deren gesammelte guten Seiten heraus: Samt der fatalen Folgen.

Von Tim Hofmann

erschienen am 26.02.2017



Chemnitz. Genau für solche Veränderungen gängiger Perspektiven ist es nötig, das Theater: Warum sollten sogenannte "Fake News" eigentlich ein Problem sein? Weil wir das "Richtige" wissen müssen? Hilft es das weiter? Tut es ja nicht: Wir müssen schließlich davon ausgehen, fast immer von falschen Voraussetzungen auszugehen - weil wir die allermeisten Dinge nicht wissen. Gar nicht wissen können. Weil wir falsche Vorstellungen haben. Der Trick ist doch, es trotzdem hinzubekommen: Auch, wenn es schwer ist, müssen wir im Leben permanent Wege finden, die wir nicht sehen können.

Bauer Samuel Covey indes kann das nicht mehr: Er gibt sich die Schuld am Unfalltod seines fünfjährigen Sohnes und ist in eine depressive Starre verfallen - ein dunkles, traumatisches Loch, aus dem ihn auch seine viele Jahre jüngere Frau Judith nicht herausholen kann: Sie muss versuchen, für zwei zu schuften, um den gemeinsamen Hof am Leben zu halten, denn daran hängt, in einem fatal mehrfachen Sinn, die Existenz der Familie.

Das Stück "Foxfinder" setzt dieses existenzielle menschliche Drama nun in eine Endzeit-Diktatur, in der der Staat mit einem rigiden System die kurz vor dem Klimawandel-Kollaps befindliche Nahrungsmittelproduktion kontrolliert - womit die Inszenierung, die am Freitag am Schauspiel Chemnitz Premiere hatte, lieb gewonnene Einsichten auf den Kopf stellt. Da ist zum Beispiel der "Foxfinder": Der 19-jährige, ein Protofaschist, will helfen. Er ist dazu beseelt vom Wunsch, die vermeintlich schädlichen Füchse auszurotten - wird aber ob deren Existenz im Verlauf der Handlung mehr und mehr in Zweifel gestürzt. Denn der einzige Beweis für das Wirken des Bösen ist der feste Glaube daran: "Die scheinbare Abwesenheit des Fuchses ist ein Beweis für seine Anwesenheit!" Für Bauer Covey, eigentlich ein erfahrener Mann, der nur glaubt, was er in seinem Leben auch wahrhaft erfahren hat, erweist sich dieser Glaube dagegen als Rettungsanker. Indem er lernt, an den satanischen Fuchs zu glauben, kann er Schmerz und Schuld ablegen - was letztlich seiner Frau das Leben rettet: Als der Foxfinder seine Macht missbraucht, um die sexuell zwar ausgehungerte, emotional aber tief verletzte Judith gefügig zu machen, feuert Samuel seine tödliche Flinte auf den Beamten ab - er hat gelernt, auf die verordnete Weise mit den Augen des Fanatikers zu sehen und glaubt, im Foxfinder den Fuchs selbst zu erkennen. Das Postfaktische ist ein Ausweg, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Dann ist das Falsche richtig. Für den Moment: Am Ende ist man im Irrealen gefangen.

Der Inszenierung der Berliner Regisseurin Nora Bussenius gelingt es, die verschwommene Grenze zwischen Verschwörungstheorie, Religion und Politreligion zu zeigen. Die mit Wasser geflutete Bühne dreht sich während des gesamten Spiels und zieht als Sog in eine einfache, aber sehr feinsinnige Kulisse um eine Metallgerüst und ein schwarzes Baumskelett. Das erzeugt verblüffen effektives Kino-Flair zwischen "Goldener Kompass", "Blade Runner", "Tribute von Panem" und "1984". Ohne Brimborium ist da ein Frösteln, ein Unbehagen - schwere Symbolik hat Bussenius' sichere Hand nicht nötig. Einzige kleine Schwachstelle sind daher diverse Liedeinspielungen wie "Sag mir wo du stehst", die als sanfte Holzhammerhiebe unnötig auf das diktatorische Setting hinweisen. Dabei ist es gerade die Stärke des Stücks, nicht schon oft geführte Debatten aufzunehmen - wie auch der Tod des Kindes nicht als dramatischer Verzweiflungsquell unnötig ausgeschöpft wird.

Doch das fällt nicht ins Gewicht, da die Handlung von überzeugenden Darstellern flüssig, packend und zugänglich gespielt wird, was der aufgerissenen Projektionstiefe viel innere Wucht verleiht. Ein Höhepunkt ist die Sexszene zwischen dem Foxfinder und Judith - großartig inszeniert in Nacktanzügen, die das Motiv des verdorrten Baumes mit schwarzen Adern aufgreifen. Das ist ein schmerzlich wüster Tanz aus Verlangen und Überwältigung, ein Ringen gegeneinander wie mit sich selbst, im Grenzganz aus eleganter Choreografie und missglücktem Kampf - drängend intim und doch kein bisschen voyeuristisch.