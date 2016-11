Die Gattin des Pelzhändlers

Zwickaus Kunstsammlungen zeigen zurzeit eine Retrospektive über Max Pechsteins letzte überlebende Meisterschülerin.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 02.11.2016



Zwickau/Berlin. Man darf sich die Rita Preuss des Jahres 1950 als glückliche Frau vorstellen. Ein Jahr nach dem Krieg, 1946, ist der damals 22-jährigen Tochter aus kulturbeflissenem Haus der Sprung an die Berliner Hochschule für Bildende Künste gelungen. Jetzt, vier Jahre später, ist sie Meisterschülerin bei einem der Größten ihrer Zeit: beim Maler Max Pechstein. - Es wird Zeit für etwas Glück in diesem Leben. Auch wenn nichts das Trauma tilgen kann, das seit Kriegsende auf der jungen Frau lastet und sie nie mehr loslassen wird: Bei einem der letzten Bombenangriffe auf Berlin kommt 1945 ihr Vater ums Leben. Nicht genug, dass sie ihn eigenhändig im Hinterhof des Wohnhauses begraben muss. Nein, aufgrund von Seuchengefahr muss sie ihn auch wenige Tage später selbst wieder ausgraben. Seither ist der Tod ihr großes Tabu.

Aber jetzt, Anfang der 50er, geht es bergauf. Zwar scheint das einzige überlieferte Urteil von Pechstein über seine Schülerin recht nüchtern: "...sie ist sehr fleißig, begabt und befindet sich in der Entwicklung." Aber allein der Umstand, dass es Pechstein ist, der Rita Preuss' Arbeiten sieht und sich bemüht, sie in seine Meisterklasse zu holen, lässt tief blicken. Pechstein versteht es, sie zu motivieren, sie zu ermutigen, ihren Weg zu gehen. Auch menschlich stimmt es: In der Zeit nach der Berlin-Blockade sind weiter nicht nur Pinsel, Farbe und Leinwand knapp, sondern auch Lebensmittel und Brennstoff. Da wird der Unterricht gern aus der Hochschule in die gut geheizte Privatwohnung Pechsteins verlegt. Dort bekocht dessen Frau Marta die Klasse ihres Mannes: Eintopf ist dicker als Terpentin.

An all das dürfte sich Rita Preuss erinnert haben, als die damals 90-Jährige 2014 erfuhr, das die Kunstsammlungen von Pechsteins Geburtsstadt Zwickau eine Retrospektive zu ihren Ehren, der letzten lebenden Meisterschülerin des Malers, planen. "Sie hat sich darüber sehr gefreut, hat es überall erzählt", sagt Kuratorin Annika Weise. Aber die Pläne, mit der Schau die lebende Künstlerin zu würdigen, durchkreuzte ihr Tod am 11. Juni 2016.

Bleibt das Bild, das Rita Preuss der Nachwelt von sich hinterlassen hat. Ein Rückblick in mehrerlei Dimension eröffnet sich in Zwickau. Denn ihr Werk ist eng mit ihrem Leben verbunden und weist viele Parallelen zum Schaffen ihres Meisters auf. Sie malt gegenständlich, ohne Realistin zu sein. Als gelernte Technische Zeichnerin, die bereits in der Lehre bei Siemens begonnen hat, bei Künstlern ihren persönlichen Stil zu schulen, hält sie auf klare Linie, Flächigkeit, beherzten, aber wirklichkeitsnahen Umgang mit Farbe, Akribie beim Darstellen von Oberflächenstrukturen und auf freie Arbeit mit der Perspektive. Porträts entstehen, Stillleben, Stadtansichten, wobei Letztere wiederum auch wie Stillleben wirken.

Und sie prägt, um leben zu können, das Bild ihrer Heimatstadt Berlin mit, führt viele Aufträge für Kunst am Bau in der Dreizonenstadt aus. Seit 1952 ist sie freie Künstlerin, doch stets mit großem Aber. Erst ist das Geld chronisch knapp, später ist es anderweitig mit der Freiheit so eine Sache: 1962 lernt sie den deutlich älteren Pelzhändler Bruno Wellmann kennen. Er ist ihre Mitfahrgelegenheit für eine Akquisereise nach Frankfurt. Die endet für beide nach einem schweren Autounfall im Krankenhaus - und zwei Jahre später vorm Traualtar. Es ist die Zeit, in der Ehemänner im Westen ihren Frauen die Berufstätigkeit noch verbieten können. Das tut der betuchte Inhaber eines Ku'damm-Geschäfts zwar nicht. Doch von da an ist freies Künstlertum nurmehr eine Facette von Rita Preuss' Persönlichkeit. Sie ist Ehe- und Hausfrau, Gastgeberin, Dame der gehobenen Gesellschaft des Westberliner Wirtschaftswunders und auch stets die Gattin des Pelzhändlers. Deren Werke dürften manch Freund des Hauses irritieren. Denn die Freiheit von Geldsorgen mit Atelier in Wilmersdorf und ehelicher Wohnung am Savignyplatz macht sie nicht blind für soziale Widersprüche, die sie umgeben. Die bedrohte Natur gehört ebenso zu ihren Motiven wie Sujets aus der Berliner Subkultur - etwa 1987 die Punkerin mit Baby im Tragetuch vor dem Bauch, mit Eiswaffel in der Hand. Titel: "Madonna". Im Gegensatz dazu: das Bild "Frackgeflüster" von 1983, Grüppchen in jene abendliche Herrengarderobe gekleideter Schneiderpuppen, in einem Raum arrangiert, die die nicht vorhandenen Köpfe zusammenstecken wie auf einem Empfang: Die Hülle zählt. Innere Werte werden überschätzt. Auch gesellschaftskritische Grafik entsteht in den 80ern, so aktuell als wäre sie von heute: total überwachte Welt, besinnungsloser Konsum, mit präzisem Strich festgehalten.

Doch bald kehrt sich Rita Preuss' Blick nach innen - zwangsläufig. 1993 erkrankt ihr Mann schwer. Sie kommt vier Jahre lang praktisch nicht mehr aus dem Haus, malt die Kommode im Wohnzimmer, den Besenschrank, Stillleben, akademisch im Stil, unakademisch in der Motivwahl. Bis kurz vor ihrem Tod entstehen viele Selbstporträts. Nicht nur das dreifache als Dame, Hausfrau und Künstlerin, auch kleinformatige: ganz in Pelz, mit Kochtopf auf dem Kopf und Petersilienzweig im nie lächelnden Mund, mit zahllosen vom Gatten geschenkten Ringen an acht Fingern, mit Pinselkrone auf dem Kopf. Auch malt sie immer wieder ihren Mann; ein Bild von 1995 zeigt ihn mit zurückgelegtem Kopf, geschlossenen Augen, offenem Mund. Als wäre er tot, als wolle sie das 50 Jahre zuvor entstandene Tabu brechen, dem Unvorstellbaren ein Bild geben, bevor es Wirklichkeit wird. Tatsache ist: Bruno Wellmann stirbt erst 1997. Danach wendet sie sich verstärkt ihrer Stadt Berlin zu, die sich in dieser Zeit rasant wandelt. Die dankt es ihr: Im Jahr 2000 bekommt Rita Preuss den Hannah-Höch-Preis des Landes Berlin für ihr Lebenswerk. Es liegt indes nahe, dass die Einladung in dem nach ihrem Meister benannten Museum auszustellen, ihr eine mindestens ebenso große Ehre war. Die immerhin wurde ihr noch zuteil.

Die Ausstellung "Rita Preuss. Im Porträt" ist bis 15. Januar dienstags bis sonntags, 13 bis 18 Uhr im Max-Pechstein-Museum Zwickau, Lessingstraße 1, zu sehen.