Die Klanglupe der Pfeffersäcke

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 12.01.2017



Hamburg. Die U-Bahn der Linie 3 der Hamburger Hochbahn Richtung St. Pauli Landungsbrücken nimmt die letzte Rechtskurve, mit der sie entlang dem Hamburger Hafen einschwenkt - und der kristalline Baukörper der Elbphilharmonie mit der dreifach geschwungenen Dachlinie auf der Elbinsel Großer Grasbrook rückt augenblicklich ins Blickfeld. Am Standort in der neuen Hafen- City hatte noch vor 20 Jahren im Grunde niemand etwas verloren, der nicht dort arbeitete. Es war ein Malocheort, kein Platz für Fernweh oder gar Romantik. Die strahlt der neue Stadtteil auch heute nicht aus. Zu eckig, zu kühl, alles in allem.

Vielleicht gar kein schlechtes Umfeld für das neue Konzerthaus, das sich sowohl innen als auch außen von den geschäftsmäßigen Kästen in der Nachbarschaft deutlich abhebt. Bereits der Zugang über die 82 Meter lange Rolltreppe gibt einen Vorgeschmack. Sie führt den Passagier durch einen weiß geputzten, beleuchteten, mit CD-großen Glaskacheln gesprenkelten Tunnel auf die Plaza in 37 Metern Höhe und flacht dabei nach oben hin zusehends ab, sodass man die letzten Meter laufen kann, ohne die Füße zu heben.

Abgesehen von seinem keilförmigen Grundriss: So kastenförmig der 1963 aus Ziegeln errichtete alte Kaispeicher A auch ist, auf dessen Backsteinmauern die Elbphilharmonie gesetzt wurde, so wenig hat oberhalb von dessen Dachlinie der rechte Winkel noch etwas zu sagen. Der pflegeleichte Ziegelboden der verglasten, aber ungeheizten Plaza, der Aussichtsebene, ist zwar selbstredend waagerecht. Aber schräge Säulen und Wände sowie die teils sphärisch gekrümmten geschosshohen Aussichtsfenster verleihen dem Bau schon hier etwas Organisches. Das setzt sich im Großen Saal fort. Die rundum terrassenförmig übereinander geschichteten, wie gewachsen wirkenden Zuschauerränge sind asymmetrisch angeordnet. Warum auch nicht? Es gibt ja, von Trommel und Becken mal abgesehen, auch keine symmetrischen Musikinstrumente.

Trotz seines Fassungsvermögens von 2100 Zuhörern wirkt der Große Saal intim, nicht im Geringsten großspurig, protzig oder einschüchternd. Auch die im Haus verwendeten Materialien - mattes Holz, Feinbeton, Gipsfaserplatten, mundgeblasene Kugelleuchten in der Größe von Kinderfußbällen - verbergen diskret, wie viele Millionen im Haus stecken: hanseatisches Understatement. Selbst zum Promi-Schaulaufen auf der Plaza liegt kein Roter Teppich aus. Im Großen Saal wähnt man sich in in einer begehbaren Skulptur. Von der trichterförmig nach oben zulaufenden Decke hängt ein zehn Meter langer, unten 15 Meter breiter Tonreflektor in Form eines abgedeckten Trompeten-Schallbechers. Den Wänden hat der japanische Akustik-Baumeister Yasuhisa Toyota mit einer sogenannten "weißen Haut" eine Struktur verliehen, die den Raumklang perfektionieren soll. Etwa so, als würde man Badeschaum schockgefrieren, zerschneiden und die zutage tretende, unregelmäßige Blasenstruktur aus Vier-, Fünf-, Sechs- und Siebenecken aufs 100-Fache vergrößern. Alles Handarbeit. An anderen Stellen wieder sieht es aus, als ob die Wellen der offenen See erstarrt und verkleinert in 3-D an der Wand hängen. Die solcherart gefrästen Gipsfaserplatten sind in einem eierschalenfarbenen Ton gehalten, der durchaus praxisnah ist: Kaum einer, der den Saal zum ersten Mal betritt, kann es sich verkneifen, mit den Händen die kraterartigen Strukturen an den Wänden zu betasten. Abgesehen von der Blendwirkung: Wie sähe dergleichen in Schneeweiß nach einem Jahr aus?

Die strukturierten Wände sollen den Klang verteilen, ohne zu viel Hall zu erzeugen. Bereits die ersten Orchesterschläge aus Ludwig van Beethovens Ouvertüre "Die Geschöpfe des Prometheus", mit denen das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Thomas Hengelbrock den Festakt am Mittwochabend einleitet, zeigen die Richtung auf: Kaum Echo, viel Transparenz, knackiger Sound selbst hinter dem Orchester, wo der Autor an diesem Abend seinen Platz hat. Alle Frequenzen des Klangspektrums kommen unabhängig von Dynamikunterschieden sauber und ausgewogen beim Zuhörer an, ebenso in den oberen Rängen. Auch die ins Eröffnungskonzert eingestreuten, von den Rängen, also vom Rand aus, dargebotenen Klangbeispiele Alter Musik werden von der Raumakustik durch den ganzen Saal getragen. Leise, zart vielleicht, aber immer differenziert. Die in zahlreichen Beispielen am Mittwoch dargebotene Neue Musik, in ihren oft komplexen, von Überlagerungen geprägten Strukturen, findet in dem Saal ebenfalls eine passende Grundierung. Selbst wenn ein Chor mit dem Rücken zum Zuhörer steht, wie in diesem Fall bei der "Ode an die Freude" aus Beethovens Neunter zum Konzertfinale, reflektieren die Wände genug, dass auch für ihn für ein ausgewogenes Klangerlebnis gesorgt ist. Was gute Orchester und Solisten noch mehr brillieren lässt, gereicht solchen minderer Güte in einem solchen Saal freilich zum Verhängnis: Man hört eben wirklich alles. Auch jeden Fehler.

Und man sieht außerdem eine Menge - nicht nur Rücken und Hinterkopf des Vordermanns wie in den meisten Konzertsälen. Wie bei einem großen Lagerfeuer sitzt das Publikum im Kreis, und jeder, der es nicht vorzieht, die Augen zu schließen, hat zur gleichen Zeit neben dem Orchester oder Solisten mindestens zwei Drittel der Zuhörerschaft im Blick. Wer hinterm Orchester sitzt, auch noch den Dirigenten. Und das aus ausnahmslos guter Position: Die Reihen sind so steil angeordnet, dass die Köpfe der Zuhörer aus der jeweiligen Reihe 1 sich in Kniehöhe derer aus Reihe 2 befinden. Und so weiter. Angenehm auch das Sitzen: Die mit einem strapazierfähigen Pfeffer-und-Salz-Baumwollbezug ausgestatteten Klappsessel verfügen über eine feste, aber nicht harte Sitzfläche aus dickem Schaumstoff, die auch nach netto drei Stunden Aufenthalt - wie zum Festakt-Konzert am Mittwoch - weder Müdigkeit noch Rückenweh aufkommen lässt. Nicht mal die Armlehnen muss man sich mit seinem Nachbarn teilen: Er hat selbst zwei. Ein besonderer Clou sind die wenigen in engeren Kurven der Zuhörerreihen verbauten "Lümmelsitze": Deutlich breiter als die anderen erlauben sie, sich schräg hinzufläzen, den Platz mit einem lieben Mitmenschen zu teilen - oder sie lassen Leute, die zur Korpulenz neigen, für ein paar Stunden ihr Problem vergessen. Auch drei Kinder könnten so einen Sitz mühelos gemeinsam nutzen. Wenn der Vorverkauf es zulässt.

Fazit: Wäre Hamburg nicht so schon immer eine Reise wert gewesen, gäbe es einen Grund dafür seit Eröffnung des neuen Wahrzeichens. Und nach langer Zeit wird an diesem Ort Hamburgs wieder Geschichte geschrieben. Nun eben Musik- und Architekturgeschichte. Historisch bedeutsames Terrain war der Große Grasbrook schon einmal, bevor er bis zum Industriezeitalter nur noch landwirtschaftlich genutzt wurde: Vom 14. bis zum 17. Jahrhundert wurden hier mehr als 400 Seeräuber öffentlich enthauptet. Der legendäre Klaus Störtebeker war einer von ihnen. Seinen Namen trägt jetzt das Einlieger-Restaurant der Elbphilharmonie, angelehnt an die Stralsunder Brauerei, die es betreibt. 0,3 Liter Bier kosten an den Bars der "Elphi", wie das Konzerthaus inzwischen so selbstverständlich wie unhanseatisch genannt wird, vier Euro.

Ob Störtebeker das für einen fairen Preis gehalten hätte? Allemal hätte "Gottes Freund, aller Welt Feind" sich gefreut, dass es ein Haus für alle Musikfreunde sein soll. Auch für die mit wenig Geld. Dieses Versprechen der Stadt Hamburg ist nun einzulösen - mit Hilfe all derer, die hier Geschäfte machen und ihr Teil zum Gelingen des Projektes beigetragen haben - "Pfeffersäcke" pflegte der berühmte Pirat sie zu nennen. Und er hätte sich vielleicht über die Lage des Hauses gefreut, denn der spektakuläre Ausblick auf den Hafen hat zugleich etwas Lehrreiches: Er führt vor Augen, dass das, was hier verbaut wurde, erst mit dem Fleiß all derer verdient werden musste, die auf der anderen Seite des Wassers arbeiten. Und dass selbst das nicht funktionieren würde, wenn die Deutschen so täten, als wären sie allein auf der Welt.