Die Revolution im Saale

Die 14. Documenta will nichts weniger als Zeichen für die Freiheit setzen, die über die Freiheit in der Kunst hinaus gehen. Daran muss sie scheitern - und das ist auch gut so. Gerade deshalb aber lohnt ein Besuch.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 14.06.2017



Kassel. Einer der schönsten Orte der Documenta 14 ist einer, der vielen eher als hässlich gelten würde: Die Neue Neue Galerie in der Neuen Hauptpost könnte heimliches Zentrum der weltweit größten Ausstellung zeitgenössischer Kunst werden. Das 1975 eingeweihte Betongebäude, nicht leicht zu finden, zumal mit dem offiziellen Documenta-Stadtplan, der kaum Straßennamen enthält, steht heute dank Digitalisierung und Teilprivatisierung großteils leer. Da, wo die Arbeit schon verschwunden ist, macht sich nun die Kunst breit - und erinnert an die Arbeit in ihrer alten, entfremdeten Form. Derb, heftig, dokumentierend, klagend, tanzend. Etwa in den Filmen des Polen Artur Zmijewski, in denen Amputierte fast slapstickartig die Reste ihrer Gliedmaßen bewegen. Woher stammt die Verwundung? Krieg? Arbeit? Unfall? Oder im Mahnmal gegen die Zwangstötung von Rentieren der norwegisch-samischen Künstlerin Máret Ánne Sara mit Dutzenden Tierschädeln. Oder in den gewaltigen Buchstaben-Bildern des australischen Aborigines-Künstlers Gordon Hookey, aus denen bebrillte Kängurus mit Bomben in den "Händen" auf den Betrachter starren - die Geschichte einer Kolonisierung mit umgekehrten Vorzeichen.

Kunst mit Botschaft ist nicht selten auf dieser Documenta - manchmal vielleicht zulasten der Kunst. Und manchmal sendet auch das Leben Botschaften aus: Wer durch die Neue Neue Galerie schlendert, passiert überall die Wegweiser zum "Regionalbüro Nord für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge", vor dessen Tür sich manchmal ein Mitglied der Performance-Truppe von Maria Hassabi windet, das gar nicht gleich als Kunstfigur erkennbar ist.

Die Documenta lebt von Brüchen, Verstörungen, Enttäuschungen. An der halbleeren Neuen alten Hauptpost kommt zusammen, was zusammen gehört. Hier stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Leben, die der polnische Documenta-Kurator Adam Szymczyk im lesenswerten Begleitbuch zur Ausstellung formuliert. Er fände es wohl - wie viele Documenta-Kuratorinnen und -Kuratoren vor ihm - schön, wenn die Kunst ihren Beitrag zur Befreiung der Menschen, wenn nicht der Menschheit leisten würde. Zumindest kündigt er an: "Die Frage, die wir stellen - wie steht es um die Freiheit, die nicht bloß auf den künstlerischen Ausdruck begrenzt ist...? - harrt ihrer Beantwortung in der Documenta 14."

Eine Antwort, die letztlich ausbleiben muss - weil, wie Philosoph Peter Trawny festellt, "... jede Kritik vom Gegenstand der Kritik immer schon umarmt wird.. So wird es auch der Documenta 14 gehen, die neben allem, was sie noch ist, auch eine teure Fördermaßnahme für Kassel ist, ein Event für die Kunst-Schickeria, die für einen Happen Pasta an der Selbstbedienungsbar in der Neuen Neuen Galerie 15 Euro ausgibt. Eine Suppenküche wäre angemessener. Man kann aber gleich nebenan preiswerter in den türkischen Cafés und an den Dönerständen essen und ist dort auch denen näher, die die Documenta vielleicht ansprechen will, sie aber doch nicht oder kaum erreicht. Denn die Revolution findet im Saal statt, in den Sälen, vom stillgelegten unterirdischen Bahnhof bis zum Kulturzentrum Schlachthof. Geschlachtet wird die Kunst nicht, eher in die Pflicht genommen - obwohl sie sich vielleicht nicht so sehr verpflichten, sondern eben frei sein will.

Manchmal aber will sie schon. In Athen hat die kroatische Künstlerin Sanja Ivekovic das von den Nazis in Berlin zerstörte Revolutionsdenkmal von Mies van der Rohe für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg nachgebaut. Es ist damit Teil dieser Doppel-Documenta 14, die zeitweise parallel in Athen und Kassel stattfindet. Dazu wird Rosa Luxemburg zitiert: "Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höh' richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein!"

Kurator Adam Szymczyk hat die Documenta unter das Motto "Von Athen lernen" gestellt. Es ist eine gute Idee, Kassel und Athen zusammenzubringen. Hier das Provinzstädtchen, in dem sich im Zuge des Marshall-Plans nach dem Zweiten Weltkrieg die Documenta etablierte, da die Metropole, die Wiege der Demokratie - und nach den Auflagen der Gläubiger gegen das hoch verschuldete Land nun auch deren Grab. Sollte es je wieder eine Revolution hin zum Besseren, zum Frieden, zur Solidarität, zur Sicherheit, zum guten Leben für alle geben, so wird sie eher aus griechischer Not als aus deutschem Wohlstand geboren.

Vielleicht hat deshalb Kassel nicht das Revolutionsdenkmal, sondern einen grauen Betonobelisken abbekommen. Auf dem Königsplatz steht das Werk des US-Künstlers mit nigerianischen Wurzeln Olu Oguibe. Der 16 Meter hohe Obelisk ist mit einem Zitat aus dem Matthäus-Evangelium in Deutsch, Türkisch, Englisch und Arabisch beschriftet: "Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt." Das schlichte, man kann auch sagen hässliche Grau des Obelisken passt sich zwar den Gehwegplatten des von Einkaufstempeln umrahmten Königsplatzes an, wirkt aber trotzdem wie ein Fremdkörper in der schönen, bunten Konsumwelt der Kasseler Innenstadt. Gerade das macht den Reiz des Kunstwerks aus und lässt es erzählen: Ich war nicht nur ein Fremdling, ich war noch dazu nicht schön, ich war nicht wie ihr, ich passte nicht zu euch - aber ihr habt mich beherbergt. Das erst ist wirkliche Gastfreundschaft. Den Jungen, Reichen, Schönen und auch den ganz Armen, Bettelnden, Kranken, Hilflosen kann und wird jeder aufnehmen - schon, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Die anderen aber, die auch kommen, auf der Suche nach dem guten Leben? Aber erst und auch sie sind der Ansporn, die Welt besser zu machen.

Eine bessere Welt - so, wie sie auf tausenden Seiten beschrieben ist, die im Parthenon der Bücher aufbewahrt werden. Das gigantische Projekt der argentinischen Künstlerin Marta Minujín setzt ein Zeichen gegen das Verbot von Texten, Meinungen aus der ganzen Welt - auf dem Kasseler Friedrichsplatz, wo am 19. Mai 1933 etwa 2000 Bücher von den Nazis verbrannt wurden. Dahinter thront das Fridericianum, in dem vor allem Objekte aus dem nie eröffneten Museum für zeitgenössische Kunst Athen gezeigt wird. Darunter ein Stacheldrahtverhau des südafrikanischen Künstlers Kendell Geers, der nicht ganz so abschreckend wirkt wie der wirkliche Stacheldraht um die wirklichen Ghettos und Lager in der Welt.

Letztlich ist es also doch nur Kunst - und letztlich kann man das Wörtchen "nur" streichen. Auf den Punkt gebracht hat es vielleicht Ruth Wolf-Rehfeldt. Die 1932 in Wurzen geborene Künstlerin, die mit Visueller Poesie und Mail Art weltweit bekannt wurde, schreibt, stempelt in einem ihrer Blätter: "Life Is My Favourite Art" - Leben ist meine Lieblingskunst. Darum geht es. Deshalb muss die Documenta an ihren Ansprüchen scheitern, deshalb ist sie aber auch sehenswert. Denn im besten Fall macht sie Lust auf das wirkliche, ganz eigene Leben, in dem, wenn überhaupt, die wirkliche Revolution stattfindet.

Die Documenta ist in Kassel bis 17. September zu sehen, geöffnet sind die Ausstellungsorte täglich von 10 bis 20 Uhr. www.documenta14.de