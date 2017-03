Die menschelnden Magier

Für eine volle Halle haben die Ehrlich Brothers bei ihrem Auftritt in der Chemnitzer Messe gesorgt - und am Ende sogar einen Trick verraten.

Von Sebastian Steger

erschienen am 26.03.2017



Chemnitz. Er knattert ohrenbetäubend - kein Wunder, denn der Monster-Truck ist acht Tonnen schwer und stolze 2000 PS stark. Wie aus dem Nichts erwächst das Monstrum unter einer riesigen Flatterdecke. Und das, obwohl sich etliche Zuschauer aus dem Publikum rings um die Bühne postieren und alles genau beobachten dürfen: Die Münder stehen weit offen. War das ein Spiegeltrick? Welche Rolle spielte die geschickte Lichtinszenierung?

In der Pause der zweieinhalbstündigen Show hört man derlei Fragen aus jeder Ecke raunen - und doch ist die Antwort herzlich egal. Denn mit den Ehrlich Brothers, seit gut drei Jahren die neuen Superstars am Zauberhimmel, erscheint die weithin abgegriffene Großillusion endlich wieder frisch, jung und leichtfüßig. Am Freitag gastierten Andreas (39) und Christian Ehrlich (35) nebst 50-Mann-Crew in der ausverkauften Chemnitzer Messe. Neun Tour-Trucks fahren für die aktuelle Show "Faszination" über 60 Hallen an. Im Publikum sitzt dank jugendlicher Optik nicht nur klassisches Familienpublikum, sondern auch die begeisterte Damenwelt. Ein Kunststück - immerhin ist das Genre Jahrhunderte alt: Seit Ewigkeiten werden Hütchen verdreht, Münzen im Ärmel versteckt und Karten aus der Luft "gefangen".

Umso schwerer ist es im reizüberfluteten Hier und Jetzt, einen echten "Wow"-Effekt beim Publikum hervorzurufen - da braucht es schon das gewisse Etwas. Klar, dazu gehören auch jede Menge Bombast-Effekte und Pyrotechnik, die die Ehrlichs liebend gern abfeuern. Doch das wahre Geheimnis ist eine gute Portion Stand-Up, viel brüderliche Bissigkeit ("Für ihn muss ein ganzer Tour-Truck nur für sein Haarspray mitfahren!") sowie eine sympathische, geerdete Präsentation. Andreas Ehrlich gibt die altkluge Rampensau, verwandelt seinen kleinen Bruder kurzerhand in eine Handpuppe, beweist nebenbei seine Bauchredner-Fähigkeiten und bringt ihn anschließend auf der Streckbank wieder auf Normalgröße. Der vier Jahre jüngere Christian wiederum als stilisiertes Nesthäkchen, spielt den Deppen, muss das Löwenkostüm tragen und bekommt einfach keine Frau ab. Für ihn ein einfacher, aber dankbarer Plot, um am Ende doch noch mit schwebenden Papierrosen die Damen im Publikum becircen zu dürfen.

Überhaupt menschelt es auf der Ehrlich-Bühne ganz gewaltig: Erst kürzlich ergatterten die beiden Künstler den Guinness-Weltrekord für den Zaubertrick mit den meisten involvierten Zuschauern. Ob freiwillig wie beim Flohzirkus "Klitzeklino", bei dem Dutzende Kinder nach vorn stürmen - jammerschade nur, wenn man auf den hinteren Sitzen trotz bester Leinwandtechnik nicht jedes Detail erkennen kann. Oder, man gelangt unfreiwillig durch Frisbees oder Schaumstoff-Hammer-Attacken ins Publikum auf die Bühne. Wie etwa Jens und Markus, die als verkleidete Sidekicks für ein gepflegtes Magie-Duell zwischen Chemnitzern und Zwickauern herhalten müssen.

Spielerisch, charmant und erfrischend unmystisch ist die Art der Brüder aus Herford, die der Zauberzunft eine längst überfällige Frischekur verpassen. Endlich ist Schluss mit den Eitelkeits-Magiern der letzten Generation, die sich heroisch feiern lassen - Hans Klok, der Niederländer im weißen Flatterhemd, und David Copperfield, der "David Hasselhoff" unter den Illusionisten, lassen grüßen. Hier geht es nicht darum, auf Biegen und Brechen die "magischen" Fähigkeiten mit wilder Geste und großem Getöse zu rechtfertigen. Stattdessen wollen Ehrlichs nur bodenständig-"ehrlich" unterhalten, verraten nach Manier des "Magiers mit der Maske" einen Black-Box-Trick einfach selbst - aber nur, um dem Ganzen dann noch ein frappierendes, unerwartetes Ende draufzusetzen.

Doch auch klassische Zauberromantik kommt nicht zu kurz: Dem verstorbenen Vater gedenken die Brüder mit einer poetischen Draht-Verformungs-Nummer, bei der das Wort "Danke" erscheint. Danach erzählen die beiden in Versen und mit eigenhändiger Klavierbegleitung vom durchformatierten, grauen Alltagsleben, schieben geometrische Formen in einem Rahmen umher und versuchen vergeblich, ein farbiges Quadrat unterzubringen. Mit etwas Glaube und Fantasie gelingt das mathematisch Undenkbare dann doch - ein herzerwärmender Moment zwischen all den Knall-Bumm-Effekten. Schade nur, dass einige Tricks wie das Motorrad, das hinter einem überdimensionalen Tablet-Computer erscheint, aus früheren Shows recycelt wurden.

Die Ehrlich Brothers treten am 28. April auch in der Stadthalle Zwickau auf. Karten gibt es in allen "Freie Presse"-Ticketshops.