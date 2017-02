Dresdner Museum rekonstruiert Oeuvre von Otto Griebel

erschienen am 03.02.2017



Dresden (dpa) - Die Städtische Galerie Dresden präsentiert mit der Ausstellung «Im Panoptikum der Zeit» das fast vergessene Schaffen des Künstlers Otto Griebel (1895-1972). «Es ist die bisher umfassendste Retrospektive», sagte Direktor Gisbert Porstmann am Freitag vor der Eröffnung. Bis zum 7. Mai sind 148 Gemälde, Zeichnungen und grafische Werke zu sehen, die zwischen 1914 und 1971 entstanden - vom frühen Selbstbildnis über satirische Blätter und Bilder des Krieges bis zu Landschaftsaquarellen und den späten Zeichnungen. «Wir haben alles zusammengetragen, was noch zu finden war.»

Neben Griebel-Werken aus dem Bestand sind Leihgaben aus Museen und Privatbesitz in Deutschland, Tschechien und der Schweiz zu sehen - etwa die Hälfte des noch erhaltenen Oeuvres. Die einmalige Schau macht laut Porstmann das bedeutende Schaffen und die Entwicklung des Malers erlebbar, der ein Vertreter der Neuen Sachlichkeit und der proletarisch-revolutionären Kunst war.

Griebel studierte bei Robert Sterl (1867-1932) an der Kunstakademie, gehörte zur Dada-Gruppe um Otto Dix oder der Dresdner Sezession. Als Aktzeichner, Humorist und politisch-kritischer Künstler wurde er in den 1920er Jahren überregional bekannt. Die Nazis beschlagnahmten seine Werke als «entartet», bei der Bombardierung der Stadt 1945 ging fast sein gesamtes Lebenswerk verloren. Danach widmete sich Griebel vermehrt dem Schreiben und nur noch sporadisch der Kunst.