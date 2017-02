Ein Abend der nebulösen Botschaften

"Der Graf von Monte Christo" verschwimmt am Staatsschauspiel Dresden in einem Spektakel von Hitler bis al-Bakr.

Von Gabriele Fleischer

erschienen am 26.02.2017



Dresden. "Schnallen Sie sich an und rauschen Sie mit uns zwei Stunden durch die Inszenierung." Was Intendant Jürgen Reitzler dem Premierenpublikum mit auf den Weg in die Vorstellung gibt, trifft den Kern der Neuauflage des "Grafen von Monte Christo" von Alexander Dumas. Simon Solberg hat das einst als Fortsetzungsroman erschienene Werk für das Dresdner Staatsschauspiel Dresden in Szene gesetzt, besser: sehr grob umrissen. Zwar erzählt er im Zeitraffer die Geschichte von Dantès (Torsten Ranft), der wegen einer Intrige 14 Jahre unschuldig in Kerkerhaft sitzt, dank eines Mitgefangenen überlebt, einen Schatz findet - und später als reicher Mann Rache nimmt. Doch Solberg überlässt die Figuren zunehmend sich selbst und gestaltet den Feldzug Dantès gegen die Intriganten zu einer für viele seiner Inszenierungen typischen Collage. Er überlagert die Ebenen, lässt die Schauspieler zu Erzählern werden, vermischt mit neuen Inhalten und stolpert ohne eine eindringliche Aussage durch die Kapitalismuskritik. Als erzählt wird, dass Dantès Napoleon auf der Insel Elba einen Brief übergeben hat, erscheinen auf der Seitenbühne Foto-Einblendungen von Snowden, Hitler, Putin, Osama Bin Laden. Das Gefängnis, in dem Dantès saß, wird in der Erinnerung zu Guantanamo. Auf Demonstranten einprügelnde Polizisten sind in Videoeinblendungen genauso zu sehen wie al-Bakr, jener Terrorhelfer, der in der JVA Leipzig Selbstmord beging. Die Botschaften prasseln auf die Zuschauer ein. Sie müssen sich entscheiden: Richten sie ihre Blicke auf die Seiten oder die Mittelbühne. Dort führt der dank seines Reichtums zum Grafen aufgestiegene Dantès seinen ausgeklügelten Rachefeldzug gegen die Pariser Oberschicht, die Intriganten von einst - gegen Villefort (Thomas Eisen), der ihn verhaften ließ, gegen Fernando Mondego (Nicolas Streit), der Dantès' Verlobte Mercedes (Nadja Stübiger) gewann. Allesamt sind zu Industrie- und Bankgiganten aufgestiegen.

Das reicht dem Regisseur, um Nachrichten und Bilder von NSA, NSU und Banker-Bordellorgien einzublenden. Edmund Dantès, der Rächer, wird selbst zum Verbrecher. Als er am Ende einem jungen Liebespaar zur Flucht verhelfen und allerlei Lebensweisheiten mit auf dem Weg geben will, ist die Gesellschaft, aber auch die Inszenierung längst nicht mehr zu retten: Ein Spektakel, das im permanent über die Bühne wabernden Nebel, über Plastiktüten, Säcke und Schläuche stolpernden, sich wälzenden Schauspielern mit den Akteuren untergeht. Endlich ist der vom Intendanten angekündigte Rausch zu Ende, mag mancher der Zuschauer gedacht haben, als sich der Spuk zur letzten Szene aufmacht. Fast symbolisch rückt da die popkorngefüllte Tüte mit der Aufschrift "R.I.P." als eines der letzten Bilder ins Blickfeld. "Requiescat in Pace" heißt das in Latein - Ruhe in Frieden.