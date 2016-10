Ein frischer Sturm für neue Hörermassen

Die schottische Band Biffy Clyro verteidigt live ihre neue Chart-Position

Von Franziska Mehlhorn

erschienen am 25.10.2016



Berlin/Chemnitz. Gute sechs Jahre ist es her, da spielten drei hierzulande noch relativ unbekannte Schotten im AJZ Talschock in Chemnitz, und das Publikum war mit knapp 200 Fans doch ziemlich überschaubar: Biffy Clyro nannte und nennt sich die Band, sie promoteten damals ihr kurz davor erschienenes fünftes Album "Only Revolutions". Rückblickend war es das kommerzielle Schlüsselalbum des Prog-Alternative-Trios: Die Platte verschaffte dem Trio weltweite Aufmerksamkeit, der Nachfolger "Opposites" krachte durch die Decke und katapultierte Biffy Clyro in die Charts. In Großbritannien touren die Schotten seitdem durch die größten Arenen, das legendäre Wembley-Stadion in London verkauften sie mal eben aus.

Diesen Sommer veröffentlichten sie schließlich ihren Siebtling "Ellipsis" und landeten damit in Deutschland erstmals auf Platz 1 der Albumcharts. Die neuen Songs sind insgesamt zwar roher als die der letzten Platte, doch gibt es auch einige zuckersüße Schnulzen. Im Konzert hat das bei Biffy Clyro aber nichts zu sagen: Bei den drei Schulfreunde weht live seit jeher ein ganz anderer Wind als auf Platte, mindestens so rau und ungestüm wie an der schottischen Küstenlandlandschaft.

Davon und von dem wohl am meisten im Rock-Geschäft gegönnten Aufstieg einer Band konnte sich das Publikum am Montag in Berlin bei einem der wenigen Deutschland-Konzerte überzeugen. "Biffy", wie sie in Fan-Kreisen genannt werden, rocken zwar immer noch oberkörperfrei, doch statt in einem kleinen Club nun vor 4000 Leuten in der Max-Schmeling-Halle. Und diese Show hatte es in sich! Die zweistündige Setlist bestand zwar vorwiegend aus den Songs der jüngsten Diskografie wie dem Rocker "Wolves of Winter" und der Schnulzballade "Re-Arrange" sowie selbstverständlich aus den "Only Revolution"-Hits wie den Übersongs "That Golden Rule" und "Mountains" und der Gänsehaut-Nummer "Many of Horror".

Rampensäue sind alle drei Musiker nicht, doch zwischen einer kurzen Ansage, ein paar verrückten Sprüngen und einem breiten Grinsen entwickeln sie eine fesselnde Präsenz. Den Rest erledigt prompt ein Laser-Stroboskop-Hagel, der allen Liedern noch mehr Energie und Druck verleiht und das über die Musikgenres und Altersgrenzen hinweg bunt gemischte Publikum in euphorische Ekstase versetzt. Kopfnicken, Klatschen, Mitsingen und Jubeln gehen locker und schweißtreibend ineinander über. Läuft!