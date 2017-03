Eltern-Musik für die Smartphone- Generation

AnnenMayKantereit vor buntem Publikum in der Chemnitzer Stadthalle

Von Johanna Eisner

erschienen am 26.03.2017



Chemnitz. 2015, als die Band den Sprung von der Kölner Fußgängerzone in die digitalen Kanäle schaffte, munkelten Kenner noch, das sei das nächste große Ding. Sie hatten Recht: 2017 füllen AnnenMayKantereit mittelgroße Hallen. Das Konzert in der Chemnitzer Stadthalle war ausverkauft, wie die meisten Shows der laufenden Tournee , im Juni spielen sie auf dem Kosmonaut-Festival.

Der erste Ohr-Kontakt löste bei vielen Hörern Begeisterung aus: Diese Stimme! Die gar nicht zu ihrem Besitzer passen will. Der schmächtige Jüngling, Mitte 20, klingt so verbraucht und verraucht wie ein weltgewandter Kneipengänger. AnnenMayKantereit machen Eltern-Musik für 20-Jährige: Folkpop mit Mundharmonika und Klavier zwischen Traurig- und Trinkseligkeit, der in der Indie-Disko so funktioniert wie im Bierzelt. Entsprechend gemischt ist das Publikum der Band um Henning May: Im Saal stehen junge Mädchen und deren Mütter, Vätern gefällt's auch. Auf der Bühne vier grundsympathische Jungs, die ihr Handwerk beherrschen: solide zusammengeschraubte Musik. Folkpop-Boden, Indiegitarren-Wand, Trompeten-Deko - fertig ist die musikalische Altbauwohnung, in der sich die Band so wohlfühlt. Sie startet mit dem Hit "Wohin du gehst", und man fühlt sich direkt überrumpelt vom alternativen Kneipen-Gefühl. Dann leise und laute Lieder über Nicht-Probleme von Neon-Lesern, über Befindlichkeiten studentischen Altbau-Spießer-Alltags, viel Herzblut, großer Herzschmerz.

Hinten im Saal kommt tatsächlich Bierzelt-Stimmung auf, weil viele angeregt reden, als säßen sie am Stammtisch. Sie sind so unkonzentriert wie man es der Generation der Digital-Natives nachsagt. AnnenMayKantereit haben dazu ein Lied geschrieben, das sie gern spielen, auch in Chemnitz. "Du bist überall" heißt es, - überall, "aber nicht hier bei mir". May beschwert sich darin über chronisch am Smartphone klebende Konzertgäste: "Ich will eure Gesichter sehen, nicht eure Handy-Hüllen." Die Handys bleiben kurz unten. Aber nur ganz kurz.