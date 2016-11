Französischer Prix Goncourt geht an Leïla Slimani

Was wurde aus den polnischen Fünflingen?

Tomicek

In den 1970er-Jahren wurden in Polen Fünflinge geboren. Weiß man, was aus ihnen geworden ist? Zu jener Zeit war die Geburt eine Sensation und es wurde viel darüber berichtet. (Die Frage stellte Bärbel Glöckner aus Rechenberg-Bienenmühle, Ortsteil Clausnitz.)