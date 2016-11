Gewandhausorchester für Classic Award ICMA nominiert

erschienen am 18.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Das Leipziger Gewandhausorchester ist für den internationalen Musikpreis ICMA 2017 nominiert worden. Ausgewählt wurde eine DVD-Produktion von Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie unter der Leitung des Ehrendirigenten Herbert Blomstedt, wie das Gewandhaus am Freitag mitteilte. Der ICMA sei der einzige internationale Preis für klassische CDs und DVDs. Er wird in 22 Kategorien vergeben. Das Gewandhausorchester wurde bereits 2013 und 2014 für eine Bruckner- und eine Brahms-Gesamteinspielung geehrt. Die Auszeichnung wird im kommenden Jahr erstmals in Deutschland verliehen. Am 1. April ist im Gewandhaus ein Galakonzert zur ICMA Preisverleihung geplant.