Gut sortierter Musiker mit ausgeprägtem Ego

Nigel Kennedy, der Geiger mit der Punkfrisur, feiert heute seinen 60. Geburtstag. Dass er wurde, was er ist, verdankt er auch jemandem, mit dem ihn nicht jeder in Verbindung bringen würde.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 27.12.2016



London/Krakau. Gute Konzerte, sagt Nigel Kennedy, verblassen im Gedächtnis eher als schlechte: "Von guten denkt man immer, man hätte es noch besser machen können. An schlechte erinnert man sich." Und da gibt es eines, das ihm noch besonders präsent ist - mit einem Dirigenten, mit dem er Beethovens Violinkonzert aufführte und mit dem er danach in der Künstlergarderobe hart ins Gericht ging: "Du hast den Beethoven völlig versaut, ich werde das Konzert lange Zeit nicht mehr spielen, nach dem, was du damit angestellt hast!", stellte er den 40 Jahre älteren Kollegen in den Senkel.

Man kann Kennedy vieles vorwerfen. Mangel an Ehrlichkeit oder übergroßen Respekt vor Autoritäten nicht. Denn die Schelte galt ausgerechnet seinem Förderer, dem Weltklasse-Geiger Yehudi Menuhin (1916-1999). Der hatte bereits das Ausnahmetalent des siebenjährigen Nigel, der heute vor 60 Jahren in Brighton geboren wurde, erkannt und ihm ein Stipendium an seiner just gegründeten Londoner Schule gewährt. Unterricht beim Meister inklusive. Es blieb denn auch bei der kurzen Szene zwischen Schüler und Meister. Als Mutter Kennedy in die Garderobe trat und Menuhin erklärte, sie sei so dankbar für alles, was er für ihren Sohn getan habe, brachen beide in schallendes Gelächter aus.

So ist es nicht verwunderlich, dass Kennedy auf seinem jüngst beim Berlin Classics Sublabel "Neue Meister" erschienenen Album "My World", dem offiziell ersten mit Eigenkompositionen, dem Freund und Lehrer ein Stück widmet - eine kammermusikalische Perle, die mit behutsamen Folk-Anklängen über den klassischen Duktus hinausweist und wie das ganze Album das Credo Kennedys hörbar macht: "Wer will, kann mich einen klassischen Geiger nennen; ich selbst verstehe mich als einen Musiker, der einfach Musik spielt - und nicht nur eine Art von Musik", sagt er.

In der Tat war sein Debütalbum 1984 ein Jazzalbum - fünf Jahre vor den "Vier Jahreszeiten", die mancher bis heute als allein gültige Lesart des Vivaldi-Werks sieht. Peu à peu spielte er sich dann durch den klassischen Kanon - Elgar, Tschaikowski, Bruch, Sibelius, Brahms, Bach. Aber das war nur die eine Seite: "Ich höre alles, von Folk bis zu jüdischer Musik, von Balkan über Marvin Gaye bis zu Jazz", sagt Kennedy, der all das verarbeitet und so heute als einer der bestsortierten Instrumentalisten seiner Zeit gilt. Den Hang zur Improvisation inklusive, der für seine Zunft untypisch ist: "Klassische Lehrer sind faul. Sie lehren jeden Schüler, auf gleiche Weise zu spielen, ohne Rücksicht auf die Persönlichkeit des Einzelnen zu nehmen", sagt er.

Immerhin: Sein Ego war stark genug, sich über die Rituale des klassischen Konzertbetriebs hinwegzusetzen, sich - nicht zuletzt in Polen, wo er zeitweise lebt und auch seine Ehefrau fand - in Jazz- und Folk-Kreisen einen Namen zu machen. Ohne dass er dort als Exot gälte. Das bleibt er eher in der Klassik-Szene.