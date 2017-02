Holzköpfe und Strippenzieher

Ungeheuerlich: Schimpfwörter in der Überschrift. Von wegen. Der Prinzipal, Theaterdirektor Camillo Fischer, bezeichnet sich und seine engsten Mitarbeiter ja selbst so. Völlig zu Recht!

Von Ute Krebs

erschienen am 23.02.2017



Das alte Plakat an der Wand hat eine eigenwillige Aussage: "Sie gehen und stehen, die künstlichen Menschen. Sie sprechen und singen und tanzen und springen. Sie leben und essen doch nichts." Aber es bleibt keine Zeit, lange darüber nachzudenken. Ein Gong ertönt, als wolle er von den Zuschauern nun absolute Ruhe und Konzentration fordern. Der rote Samtvorhang öffnet sich.

Minna, das Mädchen für alles, und Herr Anton, der Hausdiener, ziehen im Salon über die Herrschaft her. Gottlieb Dobermann, der alte Schwerenöter, freut sich, dass die Gattin für drei Tage verreist. Endlich wieder los von der Kette. Aber der weibliche Dragoner hat seine treue Hausperle schon beauftragt, ein Auge auf den vermutlich Ungetreuen zu werfen. Es kommt, wie es kommen muss: Eine verführerische junge Frau, Schampus, die Ehefrau platzt mitten ins Techtelmechtel, der gehörnte Ehemann der blonden Schönheit ebenso. Der Zuschauer erlebt in 90 Minuten, zu welchen Verwicklungen es kommen kann und kommen muss, "wenn Männer schwindeln". So nämlich heißt das Stück aus den 1920er-Jahren. Ein Schwank, wie er im Buche steht. So ein Quatsch!

Nein. Ganz im Gegenteil. Vergessen sind schon nach wenigen Minuten die harten Bänke, vergessen die hölzernen Bewegungen der etwa einen Meter großen Protagonisten. Unsichtbar werden die Fäden an Armen, Kopf und Beinen derer, die auf der Guckkastenbühne voller Pathos agieren. Auf die Gesichter der Zuschauer hat sich ein leises Lächeln gelegt, was sich hin und wieder zu schallendem Gelächter steigert. Es ist - zauberhaft.

Ein Abend in der Holzoper Frankenberg. Als sich nach einer "frivolen" Zugabe - immerhin legt die rassige Bella Bimba einen gewagten Striptease hin - die wahren Strippenzieher des Ganzen verbeugen, will der Beifall kein Ende nehmen. Es fällt schwer, ins Hier und Heute zurückzu-kommen.

"Stimmt, wir spielen in einem lebendigen Museum", sind sich Camillo Fischer und seine Mutter Bettina einig, zwei von rund zehn Mitgliedern der Theaterkompagnie Holzoper. Weit über 100 Jahre alt ist die Holzbühne, zum Teil noch älter die Marionetten und die Kulissen. Im Zuschauerraum ausgestellt sind Puppen, Holzköpfe, Kostüme und Requisiten. Alte Fotos und Plakate erzählen viel über die Geschichte des Marionettenspiels in Sachsen. Und über die Geschichte der Familie Dombrowsky, eine der namhaftesten Marionettenspielerdynastien der hiesigen Region. Denn genau mit dieser Bühne, diesen Figuren und diesen Kulissen, sage und schreibe 40 Zentner Bühnengepäck, sind Kurt und Roswitha Dombrowsky bis 1994 durch die Lande gereist. 500 Gastspielorte und 9866 Vorstellungen standen zu Buche. "Dann sind meine Eltern in Rente gegangen", erklärt Bettina Fischer und verrät somit, dass sie und ihr Sohn in siebenter und achter Generation Teil dieser Familiendynastie sind.

Die alten Dombrowskys haben ihre Bühne samt Zubehör verkauft, die erwachsenen Kinder waren längst mit eigenen Theatern auf Reisen. Der neue Besitzer aber, zwar kein Marionettenspieler, doch ein Enthusiast dieses Volkstheaters an Fäden, wollte die Holzoper der Öffentlichkeit erhalten. Er stellte sie den Dombrowsky-Nachfahren zur Verfügung. "So kamen die Sachen zu uns nach Frankenberg zurück. Wir gründeten die Theaterkompagnie und spielen nun einmal im Monat ehrenamtlich in diesem Museum der besonderen Art", erzählt Camillo Fischer. "Wir wollen diese wunderbare Tradition auch kommenden Generationen erhalten und sächsische Theatertradition erlebbar machen", ergänzt Bettina Fischer.

Ein Kraftakt, denn beide haben "nebenbei" ihre eigenen Unternehmen. Bettina Fischer und ihr Mann reisen von März bis November mit "Fischers Marionettentheater" durch Mitteldeutschland. Ihr Sohn ist in der hiesigen Region mit "Camillo, Casper & Co", einem Handpuppentheater, unterwegs. Gemeinsame Vorstellungen in der Holzoper müssen langfristig geplant werden. Man muss halt gemeinsam Zeit finden, nicht auf Tournee sein. Aber aller vier Wochen, jeweils am ersten Sonntag im Monat, wird auf Biegen und Brechen für Kinder und für Erwachsene gespielt, zum Teil eben auch mit anderen Familienmitgliedern, Freunden oder Berufskollegen. An die 60 Stücke haben sie im Repertoire, die reichen von den beliebten Grimmschen Märchen bis hin zu "Genoveva", einem Ritterschauspiel, "Spuk im Schloss", "Der Schneider von Venedig", "Die Zauberflöte", "Dr. Faust", "Die Feuerwehr von Siebenlehn", "Liebe in den Bergen" oder "Der Ehemann in der Klemme". Die Frankenberger sind ein dankbares Publikum, lieben die historischen Theaterstücke, die Märchen und Sagen, aber vor allem die Schwänke und Lustspiele. Sie kommen gern, seit sich 2009 erstmals der rote Samtvorhang hob. Und das kulturelle Leben der Stadt Frankenberg konnte diese neue Facette auch gut vertragen.