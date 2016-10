"Hools haben mir noch keine verpasst"

Philipp Winkler über seinen Debütroman, Neonazis und die Fans von RB Leipzig - Heute wird er auf der Buchmesse in Frankfurt geehrt

erschienen am 20.10.2016



Leipzig/Frankfurt (Main). Philipp Winkler hatte in diesem Jahr mit seinem Roman "Hool" auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis gestanden. Gewonnen hat er ihn zwar nicht, denn Bodo Kirchhoff hat ihn in Frankfurt für seinen Band "Widerfahrnis" in Empfang nehmen können. Trotzdem kann der erst 30-jährige Winkler sich freuen, denn er erhält heute auf der Buchmesse für sein Debüt den Literaturpreis von ZDF-"Aspekte". Juliane Streich hat sich mit dem Autor unterhalten.

Freie Presse: Herr Winkler, wenn man Ihr Buch liest, fragt man sich als Erstes, wie Sie eigentlich in der Hooliganszene recherchiert haben?

Philipp Winkler: Als das Vorhaben stand, einen Roman mit der Thematik Hooliganismus zu schreiben, habe ich eher an der Szene recherchiert. Für jemanden außerhalb der Szene wusste ich ganz gut Bescheid, da mich die Thematik schon länger sehr interessiert hat. Ich habe dann wirklich nochmal alles Mögliche gelesen, geschaut, gehört, was ich in die Finger bekommen habe, sowie Interviews geführt. Allerdings nicht mit aktiven Hools, da ich a) die Chance, dass die darauf Bock haben, eh schon für verschwindend gering eingeschätzt habe, weil ich b) noch als junger Student und dementsprechend ungeduldig nach einem halben Jahr dezidierter Recherche endlich mit dem Schreiben beginnen wollte und weil ich c) höchstwahrscheinlich nur noch persönliche Anekdoten von Leuten erfahren hätte. Was an sich natürlich sehr interessant ist - ich wollte mich aber davon nicht beeinflussen lassen. Ich hatte "meine" Geschichte im Kopf und wollte nicht in Gefahr kommen, einfach nur die Erfahrungen anderer Menschen nachzuerzählen.

Wieso gerade Hooligans?

Weil ich seit eh und je Fußballfan bin und mich - egal in welchem Lebensbereich - sehr für Randgebiete, Extremsituationen, Dunkelzonen interessiere. Ein Freund und erfahrener Autor gab mir einmal den so guten wie simplen Rat in Bezug aufs Romanschreiben, dass ich mich einer Thematik annehmen sollte, die mich sicherlich in drei, vier, vielleicht sogar fünf, acht oder zehn Jahren noch umtreibt und interessiert.

In Ihrem Roman geben Sie den Zurückgelassenen eine Stimme. Diese Zurückgelassenen schlagen aber auch oft zu. Wie sympathisch kann Gewalt sein?

Ich denke, das liegt im Auge des Betrachters und seiner Perspektive auf diejenigen, die Gewalt ausüben oder Adressaten der Gewalt sind.

Haben Sie schon von Hools eins verpasst bekommen?

Nein, glücklicherweise noch nicht. Da bin ich auch nicht so wild drauf, egal von wem. (lacht)

Gab es sonstige Reaktionen aus der Hoolszene auf den Roman?

Ja, ich habe tatsächlich schon Rückmeldung bekommen, was mich sehr gefreut hat, da es eben nicht hieß, dass ich als Außenseiter, dem es an jeglicher Authentizität fehlt, da totalen Stuss geschrieben hätte. Sondern, dass ich das schon ganz ordentlich getroffen habe. Man muss aber auch sehen, dass es sich um einen Roman und somit Fiktion handelt. Auch wenn der Roman sehr welthaltig ist, habe ich als Autor die Freiheit, alles nach meinen Anforderungen und denen des Stoffs zu dramatisieren oder zu biegen.

In der Vergangenheit sind in Deutschland immer wieder Verbindungen von Hooligans in die rechtsextreme Szene bekannt geworden. In "Hool" sehen sich die Hools dagegen als unpolitisch, Heiko will den Nazis sogar gerne eins reinwürgen. Ist das nicht eher untypisch?

Ich denke nicht, dass dies untypisch ist. Die Verhältnisse unterscheiden sich da unglaublich stark von Bundesland zu Bundesland, Stadt zu Stadt, Verein zu Verein. Es ist auch überhaupt nicht so, als würden sich Hooliganismus und Rechtsextremismus gegenseitig bedingen oder hervorrufen. Man muss sich nur rational und logisch überlegen, wie das zustande kommt. Und zwar, weil manche Leute aus der Hoolszene und der rechten Szene sich vielleicht in den gleichen Umgebungen, sozialen Biotopen bewegen und da ganz biologisch auch mal Verknüpfungen entstehen. Aber das ist in jeder anderen Gesellschaftsschicht genauso. Braunes Gedankengut kann ja leider in fast alle Lücken fließen.

Sie haben kreatives Schreiben und literarisches Schreiben studiert. Kann man das denn wirklich lernen?

Das Studium hat mir insofern geholfen, als dass ich viele Gleichgesinnte und Freunde kennengelernt habe, mit denen ich mich über Literatur, Film usw. austauschen kann, was sehr fruchtbar ist - teils fruchtbarer als das Studieren an sich. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich ohne das Studium noch schreiben würde, da ich erst währenddessen festgestellt habe, dass dies etwas ist, was ich machen will und sogar irgendwie muss.

Sie leben in Leipzig. Haben Sie schon mal mit Clemens Meyer Bier getrunken?

Tatsächlich ja, jedoch in Hildesheim. Er kann sich aber sicherlich nicht mehr an mich erinnern. Wir unterhielten uns über Fußball in den 90ern und Pferderennsport, und wir schlugen uns fast mit ein paar betrunkenen Daddies in einer Hildesheimer Kneipe.

Sind Sie genervt von dem immer mal wieder geäußerten Vergleich mit ihm?

Ach, das tangiert mich eigentlich nicht groß. Ich sehe ja auch, dass der Vergleich nachvollziehbar ist: Wir kommen beide nicht aus akademischen Verhältnissen, sind - ich erst seit einiger Zeit - beide Leipziger, tätowiert (grinst) , und unsere Debüts spielen beide eher auf einem Street Level, wenn man das so ganz versimpelt ausdrücken kann. Außerdem lese ich selbst Meyer gerne, und man kann definitiv mit "schlechteren" Autoren verglichen werden.

Apropos Leipzig: Spricht es für RB Leipzig, dass es dort kaum Probleme mit Hooligans gibt?

Sie meinen nur RB, oder? Es gibt ja auch noch andere Vereine, die mir allesamt sympathischer sind - sogenannte "Problemfans" hin oder her. Dass RB keine tiefe Fanbase hat, ist ja klar, da der Verein noch jung ist und viele eben mit dem Konzept, das dahinter steht, alles andere als übereinstimmen. Daher ist es ganz natürlich, dass es da keine Hools gibt - soweit ich weiß jedenfalls.

Was ist jetzt Ihr Plan?

Als ich im Frühjahr ein Aufenthaltsstipendium im Künstlerdorf Schöppingen hatte, habe ich bereits mit der Arbeit am geplanten zweiten Roman begonnen und hoffe, das bald wieder aufnehmen zu können, denn es brennt mir bereits ein wenig unter den Nägeln.

Worum wird es gehen?

Das kann ich noch nicht genau sagen, aber es wird etwas ganz anderes als "Hool" werden.

Das Buch Philipp Winkler: "Hool" . Aufbau Verlag. 310 Seiten. 19,95 Euro. ISBN 978-3-351-03645-4.