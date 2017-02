Junge Menschen tanzen auf brüchigem Boden

Um den Konsum der Droge Crystal und seine Folgen geht es im Jugendstück "Auf Eis", das jetzt in Freiberg Premiere hatte. Seine Botschaft fällt auf fruchtbaren Grund.

Von Angelika Neumann

erschienen am 11.02.2017



Freiberg. "Erst wusste ich gar nicht, was das ist, aber dann..." leuchtet ein Zitat in den dunklen Raum. Fröhlich, unbeschwert sind die Jugendlichen, voller Lebenslust und Träume. Dann kommt Chrystal Meth ins Spiel. Die Lust am Rausch macht alles andere zur Nebensache. Die jungen Leute driften in etwas ab, was sie gar nicht wollen. Liebe, Freundschaften zerbrechen, sie sind auf dem besten Weg in die Kriminalität. Am Donnerstag fand die Premiere von "Auf Eis" auf der Freiberger Bühne in der Borngasse (BiB) statt.

Das Jugendstück der Kölnerin Petra Wüllenweber, das das Mittelsächsische Theater jetzt auf die Bretter der BiB brachte, lässt ahnen, was das weiße Pulver anrichten, wie es Lebenswege zerstören kann. Svenja, Lea und Tom feiern gern ausgelassen, und irgendwann passiert es: "Habt ihr Lust auf Eis?" heißt es, und Tom und Lea probieren die Partydroge. Doch dabei bleibt es nicht. Beide werden abhängig von dem, was so harmlos aussieht wie feiner Kandiszucker. Sie brauchen Geld, um sich immer neuen Stoff zu beschaffen. Lea stiehlt die Geldkarte ihrer Mutter, Tom verkauft das von den Märkten hinter der Grenze geholte Crystal in der Schule. Svenja verweigert sich der Droge. Doch wie lange noch? Ein Teufelskreis beginnt.

Den jungen Schauspielern auf der Bühne gelingt es, das noch jüngere Publikum zu fesseln. Die Schüler aus den Oberschulen Eppendorf und Halsbrücke verfolgen das Stück mit ernsten Gesichtern, quittieren aber saloppe Sprüche mit Gelächter. Martin Trippensee spielt den Tom, Farina-Liza Tollewski die Lea und Anna Bittner die Svenja. Daneben mischt Johann-Christoph Laubisch als Svenjas Bruder mit. Einfache, klare Sätze wie Leas "Wir können es mal probieren, ist doch nichts dabei" haben Folgen - von gravierenden gesundheitlichen Schäden, gestörtem Verhalten bis zum sozialen Abstieg und zur Entzugsklinik.

Die Macher des Stücks spielen eindrucksvoll mit dem Bild des Eises, das im Hintergrund der sparsamen Bühnendekoration immer wieder zu sehen ist: oberflächlich schön und doch voller Tücken. Auch das Eis unter den Füßen der jungen Leute wird gefährlich dünn.

Das scheint die Zuschauer zu erreichen. Nachdenklich verlassen die Siebtklässler den Bühnenraum. "Drogen zu nehmen ist nicht gut", sagt Annalena Merkel. "Sie haben Auswirkungen, die man nicht will." Lucia Hohlfeld meint: "Anfangs bekommt man nicht mit, wie schnell man in die Drogenabhängigkeit geraten kann." Judy Werner und Emma Hunger zeigen sich sicher, dass drogenabhängige Jugendliche auch ihre Eltern nicht mehr respektieren, Freunde verlieren und sich nicht mehr auf das wirklich Wichtige im Leben konzentrieren können. Etwas, das sie nicht erleben möchten.

In den nächsten Wochen werden sich die Schüler weiter mit dem Thema beschäftigen, wie Klassenlehrerin Petra Porstmann erzählte. Dank eines Vertrages zwischen der Eppendorfer Schule und dem Mittelsächsischen Theater bekamen die Schüler schon eine Einführung in das Stück und besuchten eine Probe. Im Nachhinein werten sie die Aufführung mit Dramaturg Robert Lewetzky aus. "Auf Eis" ist ein Stück über die fatalen Wirkungen von Crystal, aber auch ein Stück über Sehnsüchte, Verführung und die Kraft, dem Teufelskreis zu entkommen. Die Aktualität des Themas macht es auch zum Familienstück. Der Grund liegt auf der Hand: Sachsen gehört zu den am stärksten vom Crystalkonsum betroffenen Regionen Deutschlands.

Weitere Aufführungen: Für die Döbelner Vorstellung am 14. März und für die Termine in Freiberg am 15. und 16. März sowie am 27. April jeweils 10 Uhr gibt es Restkarten. Weitere Termine, auch am Abend, folgen.