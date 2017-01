Jungvirtuose zwischen Barock und Moderne

Moritz Ernst zeigt sich in Musikschule Chemnitz als sehr gut sortierter Pianist

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 29.01.2017



Chemnitz. Wer auf der Suche ist nach beeindruckenden Musikerlebnissen, der ist gut beraten, sich nicht nur in den Programmen von Theatern, Konzerthäusern und Vereinen mit einschlägiger Thematik zu informieren. Auch die örtlichen Musikschulen tun sich hier oft als Gastgeber von Künstlern hervor, die man nicht unterschätzen sollte. Ein Beispiel dafür hat die Städtische Musikschule Chemnitz gestern Vormittag in ihrem neuen Saal gegeben.

Zu Gast war der Pianist und Cembalist Moritz Ernst. Der 30-jährige Ostwestfale, der mit dem Klavierspiel mit fünf Jahren begann und schon kurze Zeit später Unterricht an der Musikhochschule Detmold nahm, konzertiert weltweit, arbeitet eng mit führenden zeitgenössischen Komponisten zusammen - und beackert mit CD-Einspielungen kaum bekannter Meister des 20. Jahrhunderts breiteres Terrain, als manch älterer Kollege es wohl je tun wird. Und er leistete auch im Konzert Pionierarbeit. Daher stand auf dem Programm des zweiten Teils der gestrigen Matinee ein Impromptu des Chemnitzer Komponisten Thomas Stöß: Eingebettet in das so zitatreiche wie originelle Stück "Avec Debussy" des iranischen Zeitgenossen Alireza Mashayekhi und drei Preludes von Debussy selbst, erlebte das Publikum die Uraufführung eines mehr auf harmonisch-rhythmische Effekte als melodische Wirkung zielenden Stücks, das, sich in tonalen Grenzen bewegend, ebenfalls im Geist des französischen Impressionisten steht und gelegentlich Ausflüge in die Klangwelt Sergej Rachmaninows unternimmt.

Im ersten Teil des Programms versuchte Ernst, ansatzweise einen weiteren Teil seines breiten Horizonts auszuleuchten: Er begann mit einer Gavotte variée des französischen Barockkomponisten Jean Philippe Rameau, die er ohne viel Dekoration auf ihren melodisch-harmonischen Kern reduzierte - auch in Vorbereitung auf das folgende Werk, Präludium und Fuge Nr. 14 des schwedischen Zeitgenossen Anders Englund. Der orientiert sich formal an Vorbildern wie Bach, geht aber melodisch-harmonisch eigene Wege - auch andere als Mashayekhi oder Stöß. Ernst vermittelte si eine Ahnung, wie vielseitig das Spektrum ist, für das der Begriff "zeitgenössische Musik" mittlerweile steht. Und dafür, wie unbefriedigend solche Begriffe sind. Das zeigte sich auch bei der Haydn-Sonate, mit der Ernst den ersten Teil ausklingen ließ und die er mit klassisch-schillerndem Witz brillieren ließ, zugleich aber im langsamen Satz die Romantik Beethovens vorwegnahm. Als Virtuose hatte sich der Pianist indes bereits bei der Chaconne G-Dur von Händel gezeigt, die er so gestaltete, dass er die technischen Vorzüge des Klaviers gegenüber dem Cembalo voll zur Geltung brachte - ausgefeilte Pedalarbeit inbegriffen. Und er wusste auf Unvorhergesehenes zu reagieren: Als ihm das letzte Notenblatt mit dem furiosen Finale der Chaconne zu Boden segelte und unrückholbar neben seinem rechten Fuß landete, las er es von dort aus ab und brachte das Stück souverän zu Ende - Selbstironie inklusive: "Da zahlt es sich aus, dass man geübt hat. Ausnahmsweise!", quittierte er trocken den Applaus des Publikums.