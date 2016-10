Kubist mit Kanten

Heute vor 150 Jahren wurde der vielseitig talentierte Künstler William Wauer in Oberwiesenthal geboren. Seine expressionistischen und kubistischen Arbeiten erregten in den 1920er-Jahren Aufsehen, von den Nazis wurde er mit Arbeitsverbot belegt, obwohl er sich nicht als Antifaschist verstand.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 25.10.2016



Oberwiesenthal. Es sind gar nicht so viele Arbeiten, die das Oberwiesenthaler Kultur- und Ausstellungszentrum K 3 anlässlich des 150. Geburtstages von William Wauer in seiner Dauer- und einer Sonderausstellung aus dem langen Leben des universell begabten Künstlers zeigt. Und doch atmen viele der Kleinplastiken und Gemälde die Kraft ihrer Entstehungszeit. Mit seinem letzten Bild "Reiter", das Wauer im Alter von 95 Jahren malte, kehrt er zu seinen expressionistisch-kubistischen Anfängen zurück. Wie ein Resümee seines Lebens wirken die Reiter, Tempo, Tempo, weiter, weiter ... immer etwas Neues ausprobieren, arbeiten, arbeiten... "Gedanken steigen auf" heißt dagegen ein früheres Bild, aus dem Jahr 1947, in dem schwarz-rot-gelbe Wölkchen gen Himmel streben - sicher eine Reminiszenz an den Wiederaufbau Deutschlands, aber genauso müssen in William Wauer zeit seines Lebens die Gedanken aufgestiegen und nach ihrer Umsetzung in Texte, Bilder, Plastiken, Filme gedrängt haben.

Auf unruhiger, unsteter Wanderschaft war der Sohn des Diakons Johann Carl Ernst Wauer und seiner Frau Wilhelmine ein Leben lang. Geboren am 26. Oktober 1866 in Oberwiesenthal, besuchte er die Gymnasien in Dresden und Halle, studierte an den Kunstakademien Dresden, Berlin und München, bildete sich zwei Jahre lang in San Francisco und New York weiter, studierte später noch kurz Philosophie und Kunstgeschichte in Leipzig. Sein beruflicher Lebenslauf umfasst zahllose Stationen: Er war Kunstkritiker und Feuilletonredakteur, gab selbst eine Zeitschrift heraus. Wauer war für die Werbeabteilungen von unter anderem Stollwerck, Lingner und Kathreiner tätig, arbeitete mit teilweise großem Erfolg an drei Berliner Theatern, war Redakteur für mehrere Kunstzeitschriften. So arbeitete er auch für Herwarth Waldens "Der Sturm", dessen Künstlergruppe Wauer 1912 beitrat. Von 1913 bis 1921 arbeitete er an mehreren Filmen mit, bei einigen als Regisseur. 1918 beteiligte er sich erstmals mit eigenen Skulpturen an Ausstellungen der Galerie "Der Sturm". Aufsehen erregten seine bis heute berühmtesten Werke, die kubistischen Porträts von Herwarth Walden, des Schauspielers Albert Bassermann, der Reichspräsidenten Friedrich Ebert und Paul von Hindenburg.

Wauer arbeitete weiter fürs Theater, einige Zeit auch für das Bauhaus und für den Rundfunk. Und er war kunstpädagogisch mit behinderten Kindern tätig. Die 20er-Jahre waren zweifellos Wauers wichtigste Schaffensperiode. Seine Plastiken und teilweise auch Gemälde, reduziert auf geometrische Grundformen, strahlen eine Kraft, Energie, innere Bewegung aus, die der Zeit und ihrem Geist des Aufbruchs entspricht. Ganz so, wie Wauer selbst von der Kunst jener Zeit schwärmte: "Der Expressionismus kündet die neue Heilslehre der Weltwende, die Abkehr vom Außen, die Einkehr ins Innen: Abstraktion und Intuition." Der Expressionismus zeige, "wie die Inhalte sich gestalten, wie Inhalt Form, wie Wesen Tat wird." Der etwas martialische Ton lässt ahnen, dass Wauer den Versprechungen der Nazis einer "neuen Weltordnung", die sich als größtmögliche, mörderische Katastrophe erwies, möglicherweise nicht fern stand - oder sie völlig falsch einschätzte, wie es auch ein Brief aus dem Jahr 1933 vermuten lässt, den die Neue Züricher Zeitung 2003 zitierte. Darin sieht Wauer den Expressionismus als Teil des Nationalsozialismus: "Ich halte unseren Führer für den Exponenten des Expressionismus, seine Genialität ist eben von Natur aus expressionistisch, wie in gleicher Weise Mussolini Futurist ist." Doch die Nazis ignorierten Wauers Versuche, sich ihnen anzudienen: Seine Werke wurden als "Entartete Kunst" diffamiert, 1941 erhielt er Arbeitsverbot. Nach dem Krieg beteiligte er sich mit Grafiken, Gemälden und Plastiken an Ausstellungen und arbeitete als Volkshochschuldozent in Westberlin, wo er am 10. März 1962 auch starb. Sein Spätwerk ist weniger den klaren, reduzierten Formen verpflichtet als die Vorkriegsarbeiten, aber nicht weniger kraftvoll. Vielleicht war Wauer trotz und wegen seiner vielen Talente ein Unvollendeter, einer, den es immer weiter trieb, der einmal erreichtes Terrain dafür auch wieder aufgab. Aber gerade dies macht ihn interessant, lässt auch noch Forschungspotenzial offen - und es ist gut, dass sein Geburtsort dauerhaft an ihn erinnert.

Die Ausstellung "Kubismus, Kante, Kunst" ist noch bis 15. Januar 2017 im Museum K3 Oberwiesenthal zu sehen. Gezeigt werden Gemälde und Tuschezeichnungen William Wauers, die zwischen den 1920er Jahren und 1960 entstanden. Zur Person des Künstlers gibt es im Haus eine Dauerausstellung. Geöffnet ist täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr.