Kunst voller Zufall

Muster und Ornamente haben in Kunst und Alltag eine lange Tradition. Viele Jahrhunderte waren dabei Symmetrie und Ordnung die wichtigsten Pfeiler der Gestaltung. Doch immer mehr Künstler und Designer verwenden chaotische und zufällige Anordnungen. Was fasziniert an dieser neuen Ästhetik?

Von Dietrich Stoyan

erschienen am 23.11.2016



Freiberg. Wenn man einmal darauf aufmerksam geworden ist, sieht man ständig zufällige Muster: den Sternenhimmel, die wechselnden Wolkenbilder, Regentropfen an Fensterscheiben, die Poren im Brot oder die Löcher im Käse. Das sind natürliche Muster, die auf uns sehr ästhetisch wirken - aber nicht wie übliche künstlerische Ornamente auf geometrischer Ordnung basieren, sondern durch physikalische oder chemische Prozesse entstanden sind. In letzter Zeit begegnet man immer häufiger solchen zufälligen Mustern, die von Menschen zu dekorativen Zwecken bewusst hergestellt wurden: auf Fußbodenbeläge, Kleiderstoffen oder Tapeten etwa. Wo es früher streng kariert zuging (man denke an die "Schottenmuster"), begegnet man heute oft nicht periodischen Mustern, die oft interessant wirken und gerade dadurch anziehen, dass das Auge nach einem System sucht, aber keines finden kann. Man denke etwa an die Faszination von Bildschirmschonern beim Computer.

Das alles führt dazu, dass sogar Bauwerke mit mehr oder weniger großen zufällig gestalteten Teilen erstellt werden - während man früher auf Symmetrie und Harmonie Wert legte. Ein Beispiel ist die Blasenfassade des Theaters in Pilsen, die aus speziellem Beton errichtet wurde oder die Innenauskleidung der Hamburger Elbphilharmonie, die aus unregelmäßigen, individuellen Einzelkacheln besteht. Es gibt Themen-Parks, die in Analogie zu Seerosenblättern auf einem Teich entworfen wurden, um den Besuchern das Gefühl zu geben, auf Wasser zu gehen.

Ein Beispiel in der Region ist der Hof des Freiberger Schlosses Freudenstein, der von der Berliner Architektin Birgit Hammer ausgehend von einer Idee des Freiberger Mineralogie-Professors Gerhard Heide entworfen wurde. Der Besucher soll damit auf den Besuch der Ausstellung Terra Mineralia der TU Bergakademie eingestimmt werden. Zufällige Projektionen von sieben Kristallpolygonen wurden unregelmäßig auf der Fläche verteilt. Hier kann man die Idee, Zufallsmuster zu benutzen, sehr gut begründen: Der Schlosshof ist nicht ideal rechteckig, ein symmetrisches oder periodisches Muster würde mit seiner Geometrie kollidieren. Dagegen passt sich ein zufälliges Muster sanft der unregelmäßigen Geometrie an.

Das klingt simpel, stellt die Designer aber vor ein Problem: Wie denkt man sich wirklichen Zufall aus, wie kommt man zu solchen Mustern? Viele Künstler versuchen, einfach nach ihrem Gefühl zu entwerfen.

Doch dabei ist es fraglich, ob das Resultat dem Vergleich mit echtem, natürlich entstandenen Zufall vergleichbar ist, denn unwillkürlich schleichen sich Regelmäßigkeiten ein. Relativ sicher ist man bei der Erzeugung von Zufallsmustern durch Simulation auf Computern. Um etwa ein Rechteck mit Kreisen zu füllen, erzeugt dabei ein Rechner Zufallszahlen, die dann einen beliebigen Platz für einen Kreismittelpunkt ergeben. Doch das Ergebnis muss nicht automatisch ästhetisch sein - man stellt schnell fest, dass es ansehnlichen und wenig ansehnlichen Zufall gibt. Etwa, weil sich bei dieser Methode die Kreise überschneiden. Abhilfe schafft da ein Hart-Kreis-Muster, das diese Überlappung ausschließt. Nur wird es an dieser Stelle knifflig, weil man ja strukturiert in den Zufall eingreift. Das Geheimnis liegt in der Zeit: Man beginnt mit einer beliebigen Anfangskonfiguration sich nicht überlappender Kreise, die nicht zufällig zu sein muss. Dann wählt man zufällig einen der Kreise aus, entfernt ihn aus dem Muster und versucht via Zufall, für ihn einen neuen Platz zu finden, wo er, wie vorher, keinen anderen Kreis schneidet. Das kann mitunter lang dauern - gelingt dann aber. Schließlich wählt man erneut zufällig einen der Kreise aus und so weiter. Nach sehr langer Zeit hat man ein zufälliges Hart-Kreis-Muster. Der Designer wiederholt das, bis ein aus seiner Sicht ansprechendes Muster entstanden ist.

Es gibt mittlerweile Informatiker, die sich auf Software zur Erzeugung von "schönen" Zufallsmustern spezialisiert haben. Diese sind etwa in der Textilindustrie gefragt. Von besonderem Interesse ist dabei aber immer der menschliche Faktor, denn letztlich ist es gerade ein ausgeklügelter, sehr geordneter Algorithmus, als Handlungsanweisung oder Computerprogramm, der hierbei gerade die Ordnung ausschalten und ein Chaos erzeugen soll. Dazu lassen sich verschiedene statistische Verfahren verwenden. Die stärksten benutzen die Abstände zwischen verschiedenen Punkten, beispielsweise zwischen den Mittelpunkten der Freiberger Kristallprojektionen.

Für die Zukunft könnte das bedeuten: Wenn Birgit Hammer wieder einen Schlosshof gestaltet, benutzt sie ein Simulationsprogramm, wählt, beraten durch einen Statistiker, dessen Parameter (ein wichtiger ist die Anzahl der Objekte je Flächeneinheit) und erzeugt sich mehrere Muster und wählt daraus das nach ihrem Geschmack schönste aus - vielleicht in Abstimmung mit den Auftraggebern. Damit wird ihre künstlerische Intuition auf eine höhere Stufe gehoben: Der Designer entscheidet nur noch über den Gesamteindruck, nicht mehr über das Zufallsverfahren, bei dem ihm immer wieder Regelmäßigkeiten unterlaufen. Denn für den ästhetischen Eindruck gibt es letztlich kein Bewertungsverfahren. Nur ein Gefühl.

Der Autor

Dietrich Stoyan ist Mathematiker und war bis 2006 Professor für Angewandte Stochastik an der TU Bergakademie Freiberg. Er hat vor allem zu stochastischer Geometrie, Warteschlangentheorie und räumlicher Statistik geforscht.