MDR-Produktionen fÃ¼r europÃ¤ischen Medienpreis nominiert

MDR-Produktionen für europäischen Medienpreis nominiert

erschienen am 01.09.2016



Leipzig (dpa) - Zwei Produktionen des Mitteldeutschen Rundfunks sind für den europäischen Medienpreis Prix Europa nominiert. In der Kategorie Fernsehen/Zeitgeschehen geht die Dokumentation «Eiszeit: Ist der Kalte Krieg zurück?» ins Rennen, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Der Film beleuchtet die derzeitigen Konflikte zwischen dem Westen und Russland und deren mögliche Folgen. In der Radio-Kategorie ist das Hörspiel «Und jetzt: Die Welt!» für den Preis benannt worden. Es ist eine Umsetzung der Porträts von vier jungen Frauen Anfang Zwanzig der Schriftstellerin Sibylle Berg.

Insgesamt gehen den Angaben zufolge 231 Beiträge vom 15. bis 21. Oktober in Berlin ins Rennen um die Trophäen für Europas beste TV-, Radio- und Online-Produktionen. Beurteilt werden sie von 1000 internationalen Medienfachleuten.