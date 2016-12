Mäuschen spielen in der Oper

Opernführer gibt es viele. Ausführlich wird erklärt, worum es in dem jeweiligen Werk geht. Nichts auf die Schnelle! Doch nun gibt es ein kleines Büchlein, das die schwere Kost leicht macht und das gefällt nicht nur Kindern.

Von Grit Strietzel

erschienen am 09.12.2016



Dresden. Manchmal werden Entschlüsse an ungewöhnlichen Orten gefasst - zum Beispiel in der Dresdner Semperoper während einer Aufführung. Dort saß Petra Sprenger in "Turandot" und konnte die Handlung nicht verstehen. "Die Musik war wunderschön, aber wenn man nicht wusste, wovon die Oper handelte, war es nahezu unmöglich, den Geschehnissen zu folgen", erinnert sich die heute 53-Jährige. Bei dieser Aufführung im Wahrzeichen von Dresden fasste Petra Sprenger einen Entschluss: Die schon länger in ihrem Kopf herumschwirrende Idee von einem Buch, das Opern einfach erklärt, nun endlich in die Tat umzusetzen.

Das ist zwei Jahre her. Mittlerweile gibt es "Turandot", "Der Freischütz", "Carmen", "Die Zauberflöte", "Der Barbier von Sevilla" und "Die Hochzeit des Figaro". Petra Sprenger hat Nägel mit Köpfen gemacht. Ihre Buchreihe im A6-Format stellte sie jüngst zur Messe "Buch Berlin" vor. Und auch wenn sich die kleinen Büchlein besonders gut für Kinder und Jugendliche eignen, viele Erwachsene fanden die Zusammenfassung, worum es bei der jeweiligen Oper geht, so verständlich, dass sie ein Buch für sich selbst kauften.

Petra Sprenger wohnt in Dresden und ist gelernte Grafik-Designerin. "Das Aussehen der Bücher war mir von Anfang an sehr wichtig", blickt sie zurück, als sie mit den ersten Entwürfen begann. Eine Serie zu verschiedenen Opern sollte es werden, Pastellfarben mussten das Cover zieren. Auch einen schwarzen, niedlichen Hingucker für den Buchtitel wollte Petra Sprenger unbedingt.

Ihren Verlag nannte sie "Opernmouth" - genau wie die Internet- adresse. Ein Kunstgriff - denn das englische Wort für "Mund" wird ausgesprochen wie "Maus". So lag es für sie nah, eine Maus durch die jeweilige Oper führen zu lassen. Eine Figur, die alles einfach erklärt, die sich auskennt und die auch mal den Blick hinter die Kulissen wagt. Die Opernmaus war geboren - ein Mäuschen mit großen Kulleraugen, ein bisschen Haar-Flaum, riesigen Ohren und einem Ringelschwänzchen. Zusehen und Hinhören, so die Botschaft. "Meine Serienfigur sollte alles erklären, witzig sein und auch zum Thema passen", beschreibt Petra Sprenger ihre Intention.

Das Mäuschen erklärt in jedem Büchlein zunächst ein paar Grundlagen. Wer hat die Musik komponiert, wer den Text geschrieben. Warum heißt es Opera buffa und Libretto? In drei Sätzen wird auch der Inhalt skizziert. Es gibt Angaben, wie lang die Aufführung ungefähr dauert, was man in der Pause in der Oper machen kann, welche Aufgaben die Bühnentechniker, das Orchester, der Regisseur sowie die Masken- und Bühnenbildner haben. Petra Sprenger hat natürlich auch die Sänger und den Chor illustriert, rundliche Figuren, die als Augen ein kleines Kreuz haben, wie auf einem Lottoschein.

Doch wie bei jeder Idee, die irgendwann Gestalt annimmt, kam auch bei Petra Sprenger bald die große Frage, wie vertreibe ich mein Produkt? Am Verkaufspreis von 9,90 Euro wollte sie festhalten. Die Druckkosten der in Deutschland hergestellten ersten Auflage waren viel zu hoch, als dass ein Vertrieb über Dritte möglich gewesen wäre. Der Buchhandel -- ob online oder stationär - verlangt für den Weiterverkauf einen Rabatt von zirka 50 Prozent. "Das sind alles Dinge, die man am Anfang gar nicht weiß", beschreibt sie. Auf Messen knüpfte die Grafik-Designerin Kontakte, lernte andere Unternehmer mit ihren Ideen kennen. Sie erkannte, dass es schon eine Herausforderung ist, das eigene Produkt herzustellen, es aber dann auch noch unter die Leute zu bringen, war eine höhere Hürde. Doch sie steht hinter ihrer Opernmaus. Neue Projekte für 2017 sind geplant. "Der Rosenkavalier", "Rigoletto", "La Traviata" und "Tosca" sollen folgen.

Petra Sprenger möchte, dass sich ihre Büchlein verbreiten und so auch wieder mehr Freude an Opern geweckt wird. "Dass immer weniger Menschen in die Aufführungen gehen, hat ja auch was damit zu tun, dass man sich vorher informieren muss, um das Stück zu verstehen", sagt sie. Ihr Traum: "Meine kleinen Opernführer sollen auch international erhältlich sein - zum Beispiel in Italien - sozusagen dem Geburtsland der Oper." Ihr Verlagsname trägt dem Rechnung. "Sollte ich doch mal die Landesgrenzen mit meinen Büchlein überschreiten, dann klingt 'opernmouth' einfach internationaler", ist sie überzeugt.

Aber auch an Schulen könnte sie sich die Opernmaus vorstellen oder an der Theaterkasse, wenn jemand eine Opernkarte kauft und gleich noch die leicht verständlichen Infos zur Vorbereitung mit nach Hause nimmt. Die meisten Bücher verkauft sie momentan über ihren Shop im Internet. Für Petra Sprenger bleibt ihre Buchserie vorerst ein Hobby, leben kann sie davon nicht. Doch darum geht es ihr in erster Linie auch nicht. "Ich verstehe jetzt die Handlung bestimmter Opern. Und das war mein Anliegen. Wenn andere das mit meinem Opern-Mäuschen genauso empfinden, dann hab ich mein Ziel schon doppelt erreicht."opernmouth.com