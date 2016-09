Menschwerdung eines Eiszapfens

Die Oper Chemnitz erzählt das Märchen von der grausamen Turandot in einem großen Abend der italienischen Oper.

Von Marianne Schultz

erschienen am 26.09.2016



Chemnitz. Diese "Turandot" öffnet Augen, Herz und Hirn und sorgt für aufregende zweieinhalb Opernstunden in italienischer Sprache. Wer Sorge hatte, dass nach dem Abschied von Frank Beermann (neun Jahre Generalmusikdirektor in Chemnitz) die dortige Oper durch ein tiefes Tal wandern muss, wurde eines Besseren belehrt. Felix Bender am Pult der Philharmonie gestaltet das emotional aufgeladene Werk mit allerhöchstem Anspruch, extremer Farbenreichtum kommt aus dem Orchestergraben. Aber auch darüber hinaus wurde die Puccini-Oper zur Premiere am Samstag umjubelt: Sie hatte Spannung und Energie, die Aufmerksamkeit war gebannt dank wunderbarer Sängersolisten, leistungsstarker, gut choreografierter Chöre und einer Inszenierung, die feinsinnig und verspielt bis ins Detail das grausame Märchen stringent erzählt und sein rätselhaftes Ende annehmbar interpretiert.

Regisseur Hinrich Horstkotte, der auch Bühnenbild und Kostüme entwarf, erwies sich als Glücksgriff für die Inszenierung. Er illustriert lustvoll das fesselnde Puccini-Klanggemälde. Stumme Nebenfiguren erhalten dabei Größe: Der Scharfrichter des kaiserliches Hofes, ein muskelbepacktes, ölig glänzendes Mannsbild, baut sich ostentativ abschreckend vor Freund und Feind auf. Barbusige Schönheiten versuchen schamlos, den Prinzen zu verführen. Kanzler Ping, Marschall Pang und Küchenmeister Pong - sonst oft langweilige, unbegreifliche Figuren, führen in Chemnitz messerscharf ins Hofgetriebe ein: In einer Spitzenszene richten diese Bonzen das Mahl gar mit abgeschlagenen Köpfen und Gliedmaßen. Ein finsteres Gruselkabinett!

Die wahre Liebe ist bei der Sklavin Liu, die für ihren Prinzen Calaf stirbt, um ihn zu schützen. Der Regieeinfall, bei dem sie zuvor Turandot das Messer in die Brust stößt, womit die grausige Prinzessin für einen Moment zum Fühlen gezwungen wird, ist einfach grandios im Sinne der Menschwerdung eines Eiszapfens. Turandot lernt durch Liu etwas über das wahres Frausein - trotzdem kann die traumatisierte Schöne vom Triumph, vom Sieg, vom Morden nicht lassen.

Mit dem Tod Lius endet in der Oper auch der authentische Puccini, der Rest stammt von Franco Alfano, der das Werk zu Ende schrieb. Darum bietet der Schluss des dritten Aktes auch immer wieder Anlass zur Interpretation. In Chemnitz liegen am Ende nach sehr glaubhafter Hinführung drei Tote am Boden, zwei Liebende und eine grausame, indoktrinierte Person. Lee Hye Han als Turandot, Jeffrey Hartman als Calaf und Maraike Schröter als Liu nutzen alle Möglichkeiten, die Psyche ihrer Helden freizulegen.