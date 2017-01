Migranten spielen in Orient-Oper

Am Theater Plauen- Zwickau feiert das erste Stück mit Flüchtlingen als Kleindarstellern Premiere. Sieben Männer und zwei Frauen lassen in "Der Barbier von Bagdad" Klänge und Kolorit des Mittleren Ostens lebendig werden.

Von Claudia Drescher und Torsten Kohlschein

erschienen am 26.01.2017



Zwickau. Versunken in die Musik, greift Basel Alkatrib in die Saiten seiner Oud, der arabischen Urform der Laute. Dann folgt ein kurzer Blick zum musikalischen Leiter Maxim Böckelmann, der das arabische Liebeslied am Klavier begleitet. Ein kurzes Nicken, ein Lächeln - der Einsatz stimmt. "Sehr schön. Aber das darf ruhig noch 20 Sekunden länger gehen", meint Regisseur Jürgen Pöckel. Also nochmal von vorn. Es wird ein langer Probenabend.

Es bleiben nur noch wenige Tage Zeit bis zur Premiere des "Barbier von Bagdad" am Theater Plauen-Zwickau. Wenn morgen Abend im Theater im Malsaal das Licht angeht, muss die Komische Oper von 1858 sitzen. Für die Theaterprofis ist der enge Zeitplan Alltag. Die neun Flüchtlinge hingegen standen noch nie auf einer großen Bühne.

Sieben Männer und zwei Frauen aus Syrien, Afghanistan, Iran, Irak und Georgien haben sich auf das Projekt eingelassen. Jeder von ihnen spielt zwei bis drei kleinere Statisten-Szenen ohne Sprechrolle. Basel Alkatrib und Ghandi Al Jrf aus Syrien sowie Mahdi Hussaini aus Afghanistan werden zudem als Musiker auf der Bühne aktiv.

Seit Sommer hat das fusionierte Haus Kontakt zu Flüchtlingen gesucht, erst seine Vorstellungen geöffnet: "Da bestand vor allem großes Interesse an Ballettinszenierungen, weil die auf Anhieb verständlich sind", so Pöckel. Doch den Bühnenleuten war das zu wenig. Wie, fragten sie sich, können wir etwas zusammen machen? Da lag die Oper des Liszt-Schülers Peter Cornelius (1824-1874) nahe, weil sie Vorstellungen vom Orient vermittelt, die zu prüfen und gegebenenfalls gegen den Strich zu bürsten Anliegen des Inszenierungsteams sei. Durch die Gewandhaussanierung musste zudem ohnehin ein Stück für Klavierbegleitung her: Die Ausweichspielstätte ist fürs Orchester zu klein.

Auf den ersten Aufruf hätten sich rund 20 Migranten gemeldet. Einige seien wieder abgesprungen, andere umgezogen, auch das Thema Abschiebung habe eine Rolle gespielt. "Die Logistik ist der reine Irrsinn", meint der Regisseur. Doch die Mühe lohne sich. "Innerhalb kürzester Zeit ist uns eine Verständigung geglückt, wir haben eine Sprache gefunden und arbeiten gemeinsam an einem Ziel und das war die Idee", so Pöckel, der es für wesentlich hält, dass die Flüchtlinge so Bezugspersonen am Theater gefunden hätten. Und Bezüge zu ihrer früheren Lebenswelt: "Sie erkennen in der Oper viele Dinge wieder, lachen über die Situationskomik", sagt der Regisseur, der Cornelius als Librettist attestiert, in seiner Oper ohne jede direkte Anschauung den Fakten mindestens so nahe gekommen zu sein wie Karl May in seinen Romanen. "Grobe Schnitzer oder Unmöglichkeiten haben wir nicht gefunden", so Pöckel, der zudem bemerkt, dass die männlichen Statisten die ihnen von Kostümbildnerin Sabine Pommerenig entworfenen Bühnen-Outfits nach traditionellen Vorbildern mit Stolz tragen: "Sie mögen das sehr", so der Regisseur. "Es sind auch kleine Machos dabei."

Die Kommunikation laufe ausschließlich auf Deutsch. "Das war nicht unser Wunsch, alle haben den Ehrgeiz Deutsch zu sprechen", ergänzt Walz. "Wir brauchen den Kontakt zu Deutschen, um die Sprache zu lernen", sagt Basel Alkatrib. Der 37-Jährige hat in seiner Heimat als Musiklehrer gearbeitet, bevor er 2015 aus Syrien nach Deutschland floh. Ghandi Aljrf war vor seiner Flucht Musikstudent. "Wir lieben Musik", sagt der 22-Jährige. Dafür nehmen die beiden für jede Probe sogar den Weg von Leipzig auf sich.

Dass sie so auch erfahrene Musiker im Ensemble hätten, sei ein Glücksfall, sagt Walz. So könne die Oper perfekt umgesetzt werden. Denn neben europäischer Musik des 19. Jahrhunderts gebe es nun immer wieder Einschübe mit orientalischen Klängen. Diese werden instrumental - neben der Oud mit Schlaginstrumenten - und gesanglich von den Migranten dargeboten. "Es ist also mehr als nur Kolorit für die Atmosphäre", betont Walz.

Seit Beginn der verstärkten Ankunft von Flüchtlingen 2015 haben etliche sächsische Theater Stücke mit Flüchtlingen und über sie inszeniert, heißt es vom Landesverband des Deutschen Bühnenvereins. In "Brennpunkt X" am Theater der Jungen Welt Leipzig schilderten etwa im Sommer 13 Geflüchtete aus Syrien, Marokko, Pakistan, Tunesien und dem Libanon ihre Flucht sowie Ängste und Träume. Auch in Dresden gibt es Theaterprojekte mit Migranten, etwa an der Bürgerbühne des Staatsschauspiels, sagt Landesverbandschef Christoph Dittrich. Zuletzt lief "Romeo und Julia" mit den Capulets aus Europa und den Montagues aus dem arabischen Raum. Am Theater Chemnitz, wo Dittrich Generalintendant ist, laufen demnach unter anderem regelmäßig theaterpädagogische Projekte mit DaZ-Klassen. Auch in Bautzen sei ein Stück in Vorbereitung.

Vorbehalte gegenüber Geflüchteten gebe es unter Theaterleuten, die in der Regel ein Team aus aller Herren Länder bilden, keine. "Maximal logistischer Natur, aber das liegt daran, dass Produktionen mit Laien immer etwas unberechenbar sind", meint Musiktheaterchef Pöckel. Auch das Zwickauer Publikum scheint offen für derlei: Die Premiere ist ausverkauft. (mit dpa)