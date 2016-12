Mit einem Herzen und vier Händen

Eine ungewöhnliche Instrumentalkonstellation stand diese Woche im Mittelpunkt der Chemnitzer Sinfoniekonzerte.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 08.12.2016



Chemnitz. Es ist eine ärgerliche Tatsache im klassischen Musikbetrieb: Gefühlt 99 Prozent aller Konzerte werden mit gefühlt unter einem Prozent aller publizierten Kompositionen bestritten. Da bildete das 4.Sinfoniekonzert des Theaters Chemnitz, das Mittwoch und gestern in der Stadthalle erklang, eine wohltuende Ausnahme. Nicht nur mit der monumentalen, selten gehörten "Manfred"-Sinfonie Peter Tschaikowskis und Mozarts "Idomeneo"-Ouvertüre. Auch Konzerte für zwei Klaviere und Orchester sind, gemessen an der unüberschaubaren Vielfalt an Solokonzerten für Klavier, absolute Ausnahmen. Gut, Mendelssohn Bartholdy hat zwei geschrieben, Mozart eins. Um zu wissen, was es noch gibt, muss selbst der Kenner bei Wikipedia nachschauen: Es ist nicht viel. Wohl auch aus praktischen Gründen. Musik will aufgeführt sein. Und weil das Beschaffen von zwei Klavieren nebst tauglicher Interpreten im Alltag der doppelte Aufwand ist, bei gleich bleibender Größe des Publikums, ist das Repertoire eben überschaubar geblieben. Es besteht zu großen Teilen aus Auftragswerken. Zu denen gehört auch das as-moll-Konzert op. 88a von Max Bruch (1838-1920), das die Robert-Schumann-Philharmonie unter Stabführung von Felix Bender dem Publikum zu Gehör brachte.

Eine feine Analogie zu den Ursprüngen des lang verschollenen, erst 1971 wiederentdeckten Werks lag in den Solistinnen: Den US-Zwillingsschwestern Christina und Michelle Naughton. Hatte doch Bruch das Konzert 1915 ebenfalls für ein US-Geschwisterpaar geschrieben, das es nach einigen Aufführungen unter Verschluss hielt. Die Chemnitzer Gastsolistinnen stützten bei ihrer Premiere mit dem Bruch-Konzert die Annahme, dass es für Interpreten dieses Genres von Vorteil ist, verschwistert zu sein. Denn im Grunde muss in ihnen ein gemeinsames Herz schlagen. Sie müssen - wie die beiden es seit 24 Jahren tun - lang miteinander musiziert haben, sich wörtlich blind verstehen. Keine von ihnen sieht im Konzert, was die andere tut. Sie müssen es aber stets wissen. Hören sie es, ist es zu spät. Und da bietet das Bruch-Konzert einige Fallstricke. So die Fuge im Einleitungssatz, bei der sich zur rechten Hand der ersten Solistin zunächst die Rechte der zweiten gesellt, bevor beide die Linke folgen lassen. Selbst der simple kompositorische Kniff, durch Unisonospiel - beide spielen simultan dasselbe - die Klangfülle zu steigern, ist unter diesen Bedingungen gerade bei schnellen Passagen eine Herausforderung. Hier geht es um Zehntelsekunden im Timing - und das Duo hat nur einen Wurf.

Die beiden 28-Jährigen meisterten all das mit Bravour. Sie sind erst dabei, sich einen Namen zu machen. Dass sie das tun, scheint sicher, nicht nur dank der künstlerischen Reife, die sie vermitteln. Sondern auch, weil die Szene frisches Blut verträgt: Die bekanntesten Klavierduos, die Geschwisterpaare Katja und Marielle Labèque oder Güher und Süher Pekinel, bewegen sich bereits wacker aufs Rentenalter zu. Zeit wird's, die Flamme weiterzureichen an Musikerinnen, die die Neugierde auf nicht alltägliche Musik wachhalten.