Neues von Kraftklub: Wenn der Kapitalismus so wehtut wie das Herz

Die Chemnitzer Band legt sich mit dem Albumtitel "Keine Nacht für Niemand" die Messlatte auf Klassiker-Niveau. Jetzt will man die Trotzköpfe springen sehen!

Von Tim Hofmann

erschienen am 17.03.2017



Chemnitz. Ja, früher, da war es ein Ereignis, wenn eine Band ein neues Album veröffentlichte: Da war neue Musik drauf. Heute muss es bereits ein Ereignis sein, wenn die Veröffentlichung einer neuen Platte angekündigt wird. So beklagenswert man das finden mag, so gut tut es doch, wenn eine Band mit der harten Währung Aufmerksamkeit so kreativ und eigensinnig spielt wie Kraftklub. Die Chemnitzer ließen am Donnerstag von einer Internet-Livekamera kommentarlos und quälend langsam ein riesiges Holz-Logo-"K" errichten - dass dann in der Nacht zu Freitag als Kulisse für das neue Video "Dein Lied" abgefackelt wurde. Mit Klavier. Pauken und Streicher zelebriert die Sänger Felix samt Band mal eben den wohl drastischsten Trennungssong seit Farin Urlaubs "OK". Dramatischer kann man die Veröffentlichung des neuen Albums für den 2. Juni kaum verkünden - soweit zu den Schauwerten für die Zielgruppe.