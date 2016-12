Porträt von Johnny Depp aus Ausstellung gestohlen

erschienen am 09.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Aus einer Ausstellung in Leipzig ist ein Porträt von Johnny Depp gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verschwand die Bleistiftzeichnung am Donnerstagabend aus ihrem Bilderrahmen. Sie war Teil der Ausstellung «Face to Face» im Technischen Rathaus. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls von Kunstgemälden aufgenommen.