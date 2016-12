Schade, dass du gehen musst ...

Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende in Kriegen, auf der Flucht und bei Terroranschlägen gestorben sein - trotzdem wird das Jahr nicht als das der unbekannten Opfer, sondern als eines der prominenten Toten in die Geschichte eingehen.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 30.12.2016



Auf fünf von sieben Kontinenten gibt es Kriege, die weitaus meisten der reichlich sieben Milliarden Menschen auf der Erde leben in Staaten, die Kriege führen. Am Ende des Jahres wird es etwa 150.000 Tote in Kriegsgebieten, zehntausende tote Flüchtlinge und tausende Terroropfer weltweit gegeben haben. Die meisten werden uns unbekannt bleiben - kein Name, kein Alter, kein Schicksal. Auch keine Trauer?

Andere Verstorbene des Jahres dagegen hatten einen Namen, einen berühmten sogar - um die 100 prominente Todesfälle listen diverse Rückblicke auf - von Achim Mentzel am 4. Januar bis zu George Michael am 25. Dezember.

Das ist kein Zufall. Die meisten der in diesem Jahr Verstorbenen entstammten entweder der letzten Kriegs- und der Nachkriegsgeneration - sie haben wie der Ungar Imre Kertész (gestorben am 31. März) und der aus Rumänien stammende Amerikaner Elie Wiesel (gestorben am 2. Juli) den Holocaust überlebt, litten unter der deutschen Besatzung wie die Österreicherin Ilse Aichinger (starb 95-jährig am 11. November), legten Zeugnis ab von der schrecklichsten Zeit der neueren Geschichte. Sie entstammten der Zeit des Kalten Krieges, die zu einer Haltung aufforderte, oder der Generation um und nach 1968, in der musikalisch, künstlerisch und politisch vieles "zum ersten Mal" geschah und so Bedeutung und Einfluss auf viele Leben erlangen konnte.

Künstler wie die Sängerin und Schauspielerin Gisela May (starb 92-jährig am 2. Dezember), die Schauspieler Manfred Krug (starb am 21. Oktober im Alter von 79 Jahren), Hilmar Thate (am 14. September verstorben), der Schriftsteller Hermann Kant (gestorben am 14. August) oder eben auch der Sänger Achim Mentzel standen nicht nur für ihre Kunst, sondern auch für eine Haltung - mutig und menschlich wie May, Thate und Krug, witzig mit dem Mut zur Selbstironie wie Mentzel. Und Hermann Kant musste man ob seines Opportunismus der SED-Führung gegenüber nicht lieben, aber sein Roman "Die Aula", Pflichtlektüre für hunderttausende Schülerinnen und Schüler in der DDR, beschrieb authentisch eine Generation, die - wie verblendet auch immer - einen anderen, besseren deutschen Staat aufbauen wollte. Und später konnte man sich an Kant reiben und so selbst eine Position im Leben finden. Dabei konnte auch Péter Esterházy, der große ungarische Schriftsteller (starb 66-jährig am 14. April), helfen, der seinem Vater ein literarisches Denkmal setzte, bevor er erfuhr, dass der Vater mit dem ungarischen Geheimdienst zusammengearbeitet hatte, woraufhin Esterházy seinem Roman eine "Verbesserte Ausgabe" folgen ließ.

So, wie wir überhaupt mit der Trauer um Künstler, Sportler (auch die Künstler im Boxring und auf dem Fußballplatz Muhammed Ali und Johan Cruyff starben in diesem Jahr) oder Politiker (wie der tapfere Guido Westerwelle und die geradlinige Hildegard Hamm-Brücher), die uns eine mehr oder weniger lange Zeit unseres Lebens als Gegenspieler oder als freundliche Weggefährten begleitet haben, auch um ein Stück unseres eigenen Lebens trauern - um verlorene Träume, Ideale, um eine Zeit, in der alles gut schien oder gut zu werden schien: um die Lieder am Lagerfeuer, die wir dem sensibel-melancholischen Leonard Cohen (gestorben am 7. November) abgeschaut hatten, um die Partys, auf denen Songs von Prince (der, erst 57-jährig, am 21. April starb) oder von George Michael liefen. Der Pop des Letzteren war auch nicht jedermanns Sache, aber wie er mit seinem Coming Out als Homosexueller kämpfte, wie er unter menschlichen Verlusten litt, an seinem Erfolg und an sich selbst scheiterte, das machte ihn menschlich und ließ jeden mitfühlen, der an Menschlichkeit interessiert war. Ebenso der frühe Tod von Roger Cicero, der nur 45 Jahre alt wurde und am 24. März starb. "Schade, dass du gehen musst, lang vor deiner Zeit", sang Reinhard Mey in einem seiner frühen Lieder einem jung gestorbenen Freund nach - wohl wissend, dass es keine "rechte Zeit" zum Sterben gibt. Der Tod kommt immer zur Unzeit.

In den 1960er- und 1970er-Jahren war es leicht, populär zu werden. Der Produzent George Martin (starb 90-jährig am 8. März) machte die Beatles zur berühmtesten Band der Welt, obwohl er ihre ersten Aufnahmen "ziemlich lausig, schlecht balanciert" fand, "keine guten Songs von einer sehr ungeschliffenen Gruppe ... Aber irgendetwas klang interessant."

Einen David Bowie (starb 69-jährig am 10. Januar) hatte es zuvor noch nie gegeben, einen Sänger, der sich selbst zur Kunstfigur erklärte, in verschiedene Rollen schlüpfte, dabei trotzdem er selbst blieb, der von "Heroes" auf der Erde singen konnte wie von der Odyssee im Weltraum. Eine Band wie die von Keith Emerson (erschoss sich am 10. März) und Greg Lake (starb am 7. Dezember, nur 69 Jahre alt), die Klassik mit Rock 'n' Roll so genial verband, dass sie Millionen Menschen dazu verführte, sich neben der Rockversion auch die Originale von Johann Sebastian Bach oder Modest Mussorgski anzuhören, hatte es ebenfalls noch nie gegeben; ebenso wenig wie The Eagles, für die deren Mitglied Glenn Frey (starb am 18. Januar im Alter von 67 Jahren) den Klassiker "Take It Easy" mitverfasst hatte.

Jeder Tod erinnert an das Leben - und jeder Verstorbene lebt weiter, so lange jemand an ihn denkt - und seien es die Gedanken an den Abend, an dem wir zum ersten Mal die aus dem "Westen" eingeschmuggelten Eagles-Platten oder "Pictures At An Exhibition" von Emerson, Lake & Palmer hörten. Oder als wir Andrzej Wajdas (starb 80-jährig am 9. Oktober) "Asche und Diamant" sahen, Bud Spencer (starb am 27. Juni im Alter von 86 Jahren) in "Vier Fäuste für ein Halleluja" noch gut fanden, Gene Wilder (mit 83 Jahren am 28. August gestorben) in "Charlie und die Schokoladenfabrik" sahen oder Götz George (am 19. Juni im Alter von 77 Jahren gestorben) als Schimanski im Duisburger Tatort bewunderten.

Viele der in diesem Jahr Verstorbenen wurden nicht nur durch ihre künstlerischen Leistungen populär, sondern auch, weil sie in den Konflikten des vorigen und dieses Jahrhunderts Haltung zeigten, weil es ihnen nicht gleichgültig war, was mit der Welt geschah. Sie engagierten sich in der Friedensbewegung der 1980er-Jahre wie Götz George. Der italienische Dramatiker, Komiker und Nobelpreisträger Dario Fo (starb 90-jährig am 24. März) legte sich sein Leben lang mit den Mächtigen an, denn "die Macht, und zwar jede Macht, fürchtet nichts mehr als das Lachen, das Lächeln und den Spott. Sie sind Anzeichen für kritischen Sinn, Phantasie, Intelligenz und das Gegenteil von Fanatismus". Darin war er seinem Landsmann Umberto Eco (starb am 19. Februar 84-jährig) ganz ähnlich, der kurzerhand einen eigenen Verlag gründete, nachdem Silvio Berlusconi seinen bisherigen Verlag übernommen hatte. Eco sprach sichauch gegen grenzenlose Toleranz aus: "Um tolerant zu sein, muss man die Grenzen dessen, was nicht tolerierbar ist, festlegen." Intolerant - gegenüber seinem eigenen Werk - konnte der Komponist Pierre Boulez (starb 90-jährig am 5. Januar) sein, der sich aber als Vertreter moderner "E-Musik" auch der Popmusik öffnete und Kompositionen von Frank Zappa dirigierte. Oder der britische Regisseur Peter Shaffer (starb 90-jährig am 15. Mai), der mit seinem Film "Amadeus" Mozart aus dem Klassik-Himmel zu einem Pop-Star auf der Erde machte - und ihm damit vielleicht das größte Denkmal setzte.

Die Liste ließe sich fortsetzen - zum Beispiel um Zsa Zsa Gabor, den russischen Clown Oleg Popow, den Dirigenten Neville Marriner, den amerikanischen Schriftsteller Edward Albee, den belgisch-amerikanischen Jazzmusiker Toots Thielemans, den iranischen Filmemacher und Künstler Abbas Kiarostami, der 2013 noch eine Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz hatte, die französische Schriftstellerin Benoîte Groult, die mit dem Roman "Salz auf unserer Haut" einen Welterfolg hatte.

Aber es geht nicht um die Vollständigkeit der Aufzählung, es geht auch nicht um Namen und Verdienste.

"Der Sinn des Lebens ist, dass es endlich ist", hat Franz Kafka geschrieben - und so macht uns vielleicht der Umgang mit dem Tod, unserem eigenen unausweichlichen, und dem anderer, naher oder ferner Freunde oder Feinde, erst wirklich zu Menschen.

In jedem dieser Menschen, die wir gekannt haben - mehr oder weniger gut - stirbt ein Stück von uns und lebt ein Stück des Verstorbenen weiter - wenn wir es wollen.

"One by one we die and our secrets die within us", singt die amerikanische Band Lambchop in "Life's Little Tragedies", "wir sterben langsam einer nach dem andern und unsere Geheimnisse, unsere Träume sterben einer nach dem andern mit". Wenn wir es zulassen. Und der amerikanische Schriftsteller Jonathan Safran Foer schrieb "schade, dass das Leben so kostbar ist" - was nicht ironisch gemeint ist, sondern uns schlicht darauf hinweist, mit dem Leben sorgsam umzugehen - mit jedem Leben überall in der Welt. Das schließt auch die Trauer um gescheiterte Revolutionäre wie Fidel Castro ein, der lange vor seinem Tod am 25. November im Alter von 90 Jahren schon nicht mehr in Erscheinung trat, als seine Ideale gegen die Realität schon verloren hatten. Er scheiterte jedoch nicht nur daran, dass er dem kubanischen Volk eine Ordnung aufzwingen wollte, die es zwar von einer Diktatur befreite, aber einer anderen unterwarf, sondern vielleicht mehr noch an seinen poststalinistischen sowjetischen Freunden und seinen amerikanischen Feinden.

Der Tod lehrt uns, inne zu halten, das Leben zu achten und darauf zu sehen, wie wir in diesem endlichen Leben miteinander umgehen. Der Tod lehrt uns, dass wir am Ende alle lieber barmherzig als vermeintlich gerecht beurteilt werden wollen. Und dass wir die namenlosen Toten nicht vergessen - so wie Rupert Neudeck, der am 31. Mai 77-jährig starb, die Hilfsorganisation Cap Anamour mitgründete und 1979 tausende vietnamesische Boat People aus ihren löchrigen Flüchtlingsbooten rettete. Er hätte wohl nicht zuerst an die prominenten Verstorbenen gedacht, sondern an die zahllosen anonymen Opfer von Krieg, Hunger und Terrorismus. Und dass es eben ums Leben geht, das kostbare ...