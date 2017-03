Schagerduo «Fantasy» verzichtet auf politischen Botschaften

erschienen am 30.03.2017



Dresden (dpa) - Das Schlagerduo «Fantasy» verzichtet in seinen Songs bewusst auf politische Botschaften. «Wir reden lieber über Liebe und Geschichten, die wir selber erlebt haben. Musik soll Freude machen. Politik stimmt in unserer Zeit eher nachdenklich»», sagte Sänger Freddy Malinowski (46) der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er steht seit 20 Jahren gemeinsam mit Martin Hein auf der Bühne. Zum 20. Geburtstag von «Fantasy» ist eine Jubiläumstour geplant, die im Herbst im sächsischen Zwickau beginnt.