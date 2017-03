Schrei aus dem Regal

Popkultur, eigentlich für den Moment gemacht, erreicht die breite Masse nun schon über einen längeren Zeitraum hinweg als es die allermeiste Klassik je getan tat. Das muss ihre Rezeption ändern: Das Genre sucht einen Weg in die seriöse Ausstellbarkeit.

Von Luise Wolf

erschienen am 25.03.2017



Chemnitz. Seit den Nuller Jahren scheint sich die musikalische Gegenwart zu vervielfachen. Aktuelles steht neben vergangenen Stilen und Genres, die die Musikwelt in Form von Remixes, Reunions, Remasters und Retro-Trends bevölkern. Mit dem Internet hat ein Erinnerungsboom in der Popkultur eingesetzt, der nicht nur die Musik erfasste. Der Kulturtheoretiker Andreas Huyssen meint, wir bauten Museen, als ob es kein Morgen gäbe. Und nun ist Pop im Museum wie auch in den Medien als Geschichtsträger angekommen: Überall wird digitalisiert, archiviert, analysiert und Vergangenes neu interpretiert. Die Musikgeschichte ist es wert, und Pop ist einer ihrer vielleicht wichtigsten Teile - mittlerweile gibt es immerhin etliche Rockbands, die bereits über mehrere Jahrzehnte hinweg Massen-Popularität genießen. Das ist bei nur wenigen Klassikern der Fall.

Trotzdem fremdelt das Genre mit dem Medium "Ausstellung": Pop ist direkte Kunst, Plattencover sprechen den Konsumenten sehr unmittelbar an und sind so gemacht, dass sie genau in diesem Kontext funktionieren. Im Alltagsgebrauch schabt der Schein der totalen Verfügbarkeit aber oft an der Qualität - man nimmt nicht wahr, was da ist. Es gilt, aus der Masse zu filtern - und Sammler, Nerds sind dabei ein wichtiger Faktor. Natürlich nutzen auch sie das Internet - um sich Vinyl-Raritäten aus Plattenläden der ganzen Welt per Klick nach Hause zu ordern und so daran zu arbeiten, Klasse zu würdigen. Denn: "Es gibt unendlich viel Material", findet etwa Plattensammler Alexander Dreyhaupt. Er und sein Kollege Eiko Kühnert tragen nicht nur Songs, sondern auch Musikgeschichten zusammen, die sie unterhaltsam und nicht beliebig mit Anekdoten und Hintergrundstories, Beispielen und Erfahrungsberichten verknüpfen. Seit über zehn Jahren (er-)finden sie dafür unterschiedliche Ausdrucksweisen und Formate. Als "Salon Ohrthodox" treten sie seit 2014 mit Lecture Performances auf, die man als assoziatives Musikauflegen oder Live-Hörspiel bezeichnen könnte. Dabei verbinden sie Narrative und Poptheorie mit DJing.

Im Kulturhaus Arthur in Chemnitz zeigen sie derzeit in einer Ausstellung von Plattencovern, wie sich Popmusik zu politischen Themen arrangieren und kontextualisieren lässt. Dabei werden Plattencover zu politischen Themen in einen gemeinsamen Rahmen gestellt. Das Plakative, dafür gemacht, den Käufer aus dem Ladenregal heraus anzuschreien, gibt dabei seine Hintergründigkeit preis. So kann dann auch schon mal eine Nicole mit "Ein bisschen Frieden" neben der Patti Smith Group und ihrem Album "Wave" landen - zeigt das Cover doch eine mahnend schauende Patti Smith mit zwei weißen Tauben. Die Musikbranche hat die Verpackung ihrer Musik immerhin frühzeitig als wesentlichen Teil der Kunst begriffen - vor allem in Zeiten, in denen man beim Musikhören noch keine Bewegtbilder schaute, sondern sich am ergriffenen LP-Cover festklammerte. Dort geht es daher nicht selten spitzfindig zu: In einem Arrangement der Ausstellung schaut man von Tocotronics "Kapitulation" zur Deutschen Schlager-Idylle von Heino und weiter zur Kult-Platte, "Aber Hier Leben, Nein Danke" (Tocotronic), und schließlich auf ein großes grün-weißes Exit-Zeichen, das das gleichnamige Album von Feeling B bedruckt. So wird hier versucht, durch Plattencover Stimmungen und Zeitgeister der Geschichte zu rekonstruieren. Oft sind die Bezüge zwischen den Plattencovern aber recht persönlich und anekdotisch gesponnen. Besucher, die nicht selbst Platten sammeln und diese nicht in ihren politischen Kontexten verorten können, dürften sich hier schwer tun. "Über Politik eine Platte machen", so der Titel der Ausstellung, ist dennoch ein reizender Bogenschlag zwischen dem persönlichen Plattenkoffer zweier Musik-Freaks und der weiten Welt des Musikhörens und darüber Nachdenkens.

Eingängiger dürfte sich dieser Transfer beim nächsten "Salon Ohrthodox" zur Finissage der Ausstellung am 29. April gestalten. Unter der Frage "Wie klingt die neue Mitte" wird das Duo mit der Verklärung von Popmusik aufräumen, diese sei immer "automatisch positiv konnotiert, progressiv, biologisch abbaubar und 'links'" (gewesen). Hörbeispiele folgen.

Die Ausstellung"Über Politik eine Platte machen" ist noch bis 29. April im Kulturhaus Arthur in Chemnitz zu sehen. Der Eintritt ist frei.