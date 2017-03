Seid's morbide?

Von Johanna Eisner

erschienen am 16.03.2017



Österreich ist ein Land, an dem die Klischees haften wie Schnee auf Berggipfeln: Die Sissi, der Amadeus, der Topfenstrudl - und die Alpen als innovationsresistente Traditionstrutzburg: Zwischen Inn und Inbegriff von Heimat haben sie sich zu einem hartnäckig volkstümlichen Bild unseres Nachbarlandes manifestiert. Vergleichbar mit dem Bild Tracht tragender bayrischer Bierseligkeit, das im Ausland gerne als Sinnbild deutscher Kultur herhält. Einigen gilt Österreich gar als Brutstätte des Bösen, ein trügerisches Heimatidyll voller gefährlicher Brauner und Brausehersteller. Nun besteht der generelle Reiz von Klischees ja darin, dass sie immer irgendwie wahr und doch unverschämt falsch sind. Und so ist die schönste Wahrheit Österreichs wohl der Schmäh, dieser Dialekt, die Wiener Mundart-Melange aus grantigem Charme und trockenem Wortwitz. Auf Musik übersetzt bedeuteten die ollen Ösi-Klischees lange Zeit vor allem zwei Welten: Die Klassik zum einen, die im frühen 19. Jahrhundert den hauptstädtischen Hochkulturkreisen entsprang, Volksmusik und Schlager zum anderen, die in Après-Ski-Hütten gediehen wie das Edelweiß auf der Bergwiese. Zwischen virtuose Hochkultur und volkstümliche Heimatliebe passt das Wort, das jetzt in der zweiten (andere zählen die vierte) Welle durch deutschsprachige Medien schwappt: Austro-Pop.

Populärmusik aus Österreich, gesungen auf Deutsch, aber mit diesem Dialekt, den alle so sehr lieben, weil er so lakonisch trocken und so fein ironisch liebenswürdig klingt. Austro-Pop bringt auf den Punkt, dass die Hitze, die an den Reibungspunkten zwischen Tradition und Moderne entsteht, beides sein kann: schmerzhafter Schwelbrand wie auch wohlig loderndes Feuer. Destruktiv? Und wenn schon, dann wenigstens Spaß für den Moment! Im Alpenland ist die ganz eigene Ausprägung des Pop schon immer wichtig gewesen - immer wieder schwappt die Welle aber auch nach Deutschland. In den 80ern war der Austro-Pop groß - und seit etwa zwei Jahren ist der Schmäh auch wieder stark angesagt.

Mit den 80er Jahren kamen New-Wave und NDW - der Austro-Pop wurde stadiontauglicher, synthielastiger. Erfolg hatten unter anderem STS mit "Fürstenfeld", Rainhard Fendrich mit "Macho, Macho" oder die EAV mit ihrem "Märchenprinz". Dann war da noch Falco. Der an Ruhm und Koks gescheiterte Superstar dient nach wie vor als schillernde Referenzfigur für die nachfolgenden Kronprinzen. Die aber wollen zwar raus aus dem überlebensgroßen Schatten des Großmeisters, zitieren ihn dennoch immer wieder subtil. Auch agieren sie nur ungern unter dem verunsichernd allgemeinen Austro-Pop-Stempel. Denn eigen sind die Österreicher bis in den Untergrund - man denke nur an Referenz-Projekte wie das rituell-mittelalterliche Ambientmonster The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud oder die formidable Klavierbesingerin Anja Plaschg alias Soap&Skin, die ihre ersten Post-Gothic-Videos im heimischen Schweinestall drehte. Radio? Braucht man da nicht!

Zwar wird der erste Popstar des Landes wohl immer auch dessen größter bleiben, aber fernab der ewigen Mozart-Huldigung könnte man die Schlager-Grandeure Udo Jürgens und Peter Alexander als Vorreiter des Austro-Pops bezeichnen: So süß und sahnig deren Musik auch war, immer lauerte ein Stich ins Hirn, eine bittere Volte, die der heilen Welt ihren Schatten mitgab. Die erste große Wiener-Welle entstand in den 70er Jahren und bediente beste Liedermacher-Tradition, indem sie das große amerikanische Ganze der Popkultur lokal einfärbte. Dazu kamen Einflüsse des Wienerliedes und des Kabaretts sowie eine dicke Portion Schmäh, der auf dem Liedgut schwamm wie der Schlagobers auf dem Einspänner. Die Worried Men Skiffle Group legte vor, es folgten Marianne Mendt, Wolfgang Ambros, Andrè Heller, Georg Danzer oder Ludwig Hirsch - eine Art sarkastischer Leonard Cohen, nur in düster, dessen Lied "Komm großer schwarzer Vogel" zu späterer Stunde aus dem Radioprogramm verbannt wurde - aus Angst, es könnte zu kollektivem Hörer-Suizid führen. Damit war er nicht allein: Austro-Pop bewegt sich mit melancholisch-morbiden Texten, oft makaber, gern leicht misanthropisch (siehe Kurt Sowinetz' Europa-Hymnen-Adaption "Alle Menschen san ma z'wider" und sehr oft sehr sarkastisch, was dem Mainstream-Radio oft nicht passte. "s'Muaterl" der Ersten Allgemeinen Verunsicherung (EAV) wurde ebenso gebannt wie Falcos "Jeanny". Und der gemeine Wiener Liedermacher? Bewegte sich gern im schummrigen Zwielicht, tanzte wehmütig auf doppeltem Boden.

Dazwischen passieren eine ganze Menge: Songwriter wie Der Nino aus Wien und Ernst Molden orientieren sich eher an der sarkastischen Schwermut der Austro-Pop-Urväter. Seiler und Speer (deren Schlagzeuger übrigens Ambros' Sohn ist) karikieren im Proll-Outfit die Sorgen des kleinen Mannes - "Ham kummst" ist ein Wiesn-Hit. Voodoo Jürgens klingt wie ein versoffener Chansonier, der melancholische Milieu-Geschichten auf den Wiener Bordstein spuckt. Attwenger dekonstruieren volkstümliche Alpenmusik, Edwin und Erwin mischen Blasmusik mit elektronischen Beats, Granada greifen beherzt zum Schifferklavier. Bands wie Kreisky und Ja, Panik avancierten mit verkopften Diskurspop zu Feuilleton-Lieblingen. Die Indie-Szene floriert derart, dass man meinen könnte, Österreich sei das Kanada der Alpen - in der Tat macht die Analogie Sinn, denn Österreich hat wie Kanada einen staatlichen Musikfond, dessen Gelder auch experimentelle Bands durch Zuschüsse für ihre Tourneen oder Albenproduktionen fördern. Nicht alle singen im Dialekt, nicht alle auf Deutsch, nicht alle sind Männer.

Geöffnet haben die populäre Schublade aktuell vor allem zwei Bands: Wanda und Bilderbuch, beide so unterschiedlich wie Mozart und die Schürzenjäger. Wanda inszenieren sich als breitbeinige Kneipenmelancholiker, ihre Musik klingt nach Bier und durchgeschwitzten Lederjacken, und auch wenn sie damit nicht das Heimat-Klischee erfüllen, so bedienen sie doch ein anderes: Der Austro-Pop hegt eine gepflegte Macho-Kultur, eine charmante zwar, die auch viele Frauen gut finden, in der aber überwiegend Männer über Schnaps, Koks und Kneipen singen - und über den Tod, denn der scheint zu Wien zu gehören wie DJ Ötzi zu Tirol. Bilderbuch, deren viertes Album "Magic Life" im Februar erschien, sind das poppige Pendant zum Macho-Klischee: Eine Mischung aus Prince und Hip Hop, exaltierter, exzentrisch-genialer Konsumpop, der auf Dialekt größtenteils verzichtet, vielmehr eine internationale Popsprache spricht.

Die Authentizität aber steckt im Dialekt: direkt, dreckig und ehrlich. Doch gibt es auch Schmäh-Kritiker, die im aktuellen Hype eine Hinwendung zum Regionalen sehen, eine Neu-Besetzung des Heimatbegriffes durch Bio-Pop, neuer Patriotismus, gehüllt in ein alternatives Gewand. Nun findet der Hype aber auch verstärkt in Deutschland statt - es muss also an etwas anderem liegen. An der Wiener Gelassenheit, der besungenen Fitnessverweigerung, dem Scheitern, dem hedonistischen Anti-Heldentum vielleicht. An einer Sprache, in der das Krankenhaus "Spital" und die Tomaten "Paradeiser" heißen, definitiv auch. Und daran, dass so viele Klischees bedient und doch wieder gebrochen werden.

Im Konzert : Wanda tritt am Montag bei den Songtagen Gera im "Comma" auf. Bilderbuch spielt am 31. März im Haus Auensee in Leipzig sowie mit Voodoo Jürgens beim Kosmonaut-Festival, das am 16. und 17. Juni in Rabenstein bei Chemnitz stattfindet.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".