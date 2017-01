Simon Verhoeven denkt an Fortsetzung der «Hartmanns»

Simon Verhoeven kann sich ein Sequel seiner Erfolgskomödie durchaus vorstellen, aber noch fehlt dem Regisseur die zündende Idee.

erschienen am 22.01.2017



München (dpa) - Der Filmregisseur Simon Verhoeven (44) kann sich eine Fortsetzung seiner erfolgreichen Flüchtlingskomödie «Willkommen bei den Hartmanns» vorstellen.

«Ich glaube, dass ich sehr gerne einen zweiten Teil machen würde für die 'Hartmanns', aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt von den eigenen Ideen», sagte Verhoeven auf dem Deutschen Filmball am Samstag in München. «Wenn ich irgendwann überzeugt sein sollte, dann mach ich ihn auch.»

«Willkommen bei den Hartmanns» war der erfolgreichste deutsche Film des vergangenen Jahres. Eine der Hauptrollen spielte Verhoevens Mutter Senta Berger. «Man muss sich daran gewöhnen, dass man am Set Mama sagt und dass das Team das lustig findet», sagte Verhoeven.

In erster Linie habe es aber Vorteile gehabt, vor allem wenn es um bestimmte Emotionen gegangen sei: «Man kann ihr dann zum Beispiel sagen: 'Sei doch mal so sauer wie damals, als ich mit 16 zu spät und betrunken nach Hause gekommen bin'.»