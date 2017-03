Singen mit und ohne Kniff

Der Countertenor ist ein Stimmfach, das um Jahrhunderte jünger ist als die Musiktheaterwerke, in denen es angewandt wird. Jetzt ist ein Vertreter dieser buchstäblich hohen Kunst des Männergesangs in der Chemnitzer Oper zu erleben.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 23.03.2017



Chemnitz. Wer Jurij Mynenko persönlich begegnet, dem wird an dem ukrainischen Opernsänger zunächst nichts Besonderes auffallen: Ein Mann von 38 Jahren, freundlich, gepflegte Erscheinung, mit kurzen Haaren, kurzem Bart und einer sonoren Stimme, wenn man sich mit ihm wahlweise auf Englisch oder Russisch unterhält.

Wer Mynenko freilich auf der Opernbühne erlebt, wie dies am Samstag bei der Premiere der Barockoper "Rinaldo" möglich ist, der gewinnt einen völlig anderen Eindruck von ihm. Denn der Sänger der Titelpartie des Dreieinhalb-Stunden-Werks von Georg Friedrich Händel firmiert von der Stimmlage her als Countertenor, erreicht mithin bei seinem Gesang dieselben Stimmhöhen wie ein Mezzosopran.

Zugrunde liegt dieser Kunst eine natürliche Gabe: "Ich war fast 18 Jahre alt, als ich in den Stimmbruch gekommen bin", erzählt er. Die Fähigkeit, hoch zu singen, blieb ihm. Sie bescherte ihm gemeinsam mit seinem später entwickelten klangvollen Bariton in der Summe einen Stimmumfang von dreieinhalb Oktaven (G-b''). In der Musikschule im Kindesalter, auf der Musikhochschule und am Konservatorium in Odessa zur Meisterschaft ausgebaut pflegt er jetzt solistisch als höchst gefragter Gast auf Bühnen in ganz Europa vor allem das Barockopernrepertoire: "Es ist wunderbare Musik und ein breites Spektrum an Literatur für meine Stimmlage", sagt er. Den Rinaldo singt er bei seinem Chemnitzer Debüt zum ersten Mal; nach der Titelpartie in "Scipione" ist es seine zweite Händel-Oper.

Dabei steckt in der ganzen Geschichte ein interessanter Widerspruch. Denn zwar haben die Opern mit den hohen männlichen Stimmpartien von Komponisten wie Händel, Purcell, Keiser, Mattheson und wie all die barocken Groß- und Kleinmeister der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg auch geheißen haben, bereits so viele Jahrhunderte auf dem Einbanddeckel. Und doch ist die Stimmlage des Countertenors streng genommen eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Ein großes Vorbild Mynenkos, der britische Tenor Alfred Deller (1912-1979), der autodidaktisch mit seiner Stimme bis in die Noten-Gefilde des Mezzosoprans vorstieß, gilt als erster solistisch auftretender Countertenor. In den 50er-Jahren gründete er ein Ensemble für Renaissancemusik und brillierte mit Kastratenpartien aus Händel-Opern. In jener Zeit nämlich, als man sich in weiten Teilen der Musikwelt des Reizes der Historischen Aufführungspraxis bewusst wurde, also den Anspruch entwickelte, Alte Musik, gemeinhin als Musik aus der Zeit vor Bach definiert, annähernd so aufzuführen, wie sie einst geklungen hat. Oder haben mag.

Was in Instrumentenbau und Spieltechnik mit ausgiebigem Quellenstudium, handwerklichem Geschick und erhaltenen Sachzeugen vergleichsweise leicht zu bewerkstelligen ist, gestaltete sich im Zusammenhang mit der menschlichen, namentlich: männlichen Stimme weitaus schwieriger. Denn besagte Partien in besagten Barockopern waren in deren Entstehungszeit von Männern besetzt, denen im Kindesalter, vor Einsetzen des Stimmbruchs die Keimdrüsen operativ entfernt worden waren - mittels Kastration. Ein ebenso blutiger wie mangels keimfreier Behandlungsmethoden und Antibiotika oft tödlicher Eingriff. Der ging letztlich auf eine strikte Auslegung der Bibel zurück. Danach hatte der Apostel Paulus in seinen Korintherbriefen verfügt, die Frau habe in der Kirche zu schweigen. Das bezogen manche Schriftgelehrte auch auf den Gesang. Da man freilich in der Kirchenmusik deswegen nicht auf die hohen Stimmregister verzichten wollte, machte man sich den seit der Spätantike bekannten, wortwörtlichen Kniff zunutze, der einem Knaben, dessen gesangliches Talent bereits abzusehen war, seine glockenhelle Stimme auf Lebenszeit erhielt.

Gerade die Geistlichkeit des Barock liebte Knabenstimmen im Erwachsenenkörper. Auch das zumindest vordergründig mit einem theologischen Ansatz der Gottgefälligkeit: Eine grundlegende Idee der Kastratenstimme war es, einen Gesang zu schaffen, der alles Menschenmögliche übersteigt. Ausgehend von kirchlichen Verwahranstalten in Neapel für verwaiste oder verstoßene Kinder, wurden für diese Häuser in ganz Italien Jahr für Jahr tausende vorpubertäre Jungen rekrutiert, indem man sie für ein Trinkgeld ihren zumeist bitterarmen Eltern abkaufte, um sie anschließend illegal im Verborgenen zu kastrieren und hernach stimmlich und liturgisch auszubilden. Die solchen Schulen entstammenden Sänger feierten auch an Theatern große Erfolge - und beflügelten die Fantasie der Opernschöpfer. Mit Blick auf diese Tradition lässt sich auch ein sprachliches Rätsel der Neuzeit lösen: Jene Waisenhäuser, die letztlich zu Kastratenschulen wurden, hießen auf Italienisch "Conservatorio". Womit sich erklärt, warum heutige Musikschulen mit gehobenem Anspruch heißen wie sie heißen.

Über den Klang der Kastratenstimme weiß man so viel: Der Countertenor ist kein echter Ersatz dafür. Es existieren wenige Tonaufnahmen eines der letzten Kastratensänger der Sixtinischen Kapelle, Alessandro Moreschi (1858-1922) vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf dieser Grundlage entschied man sich etwa, 1994 für den Film "Farinelli" aus den Stimmen einer Sopranistin und eines Countertenors digital eine synthetische Kastratenstimme zu mischen. Mit historischer Aufführungspraxis, um die man sich zumindest musikalisch an der Oper Chemnitz bemüht, hat das allerdings wiederum nichts zu tun.

Die Oper Rinaldo feiert am Samstag in der Oper Chemnitz Premiere. Weitere Termine am 31. März, am 9. und 23. April sowie am 4. Mai. Kartentelefon: 0371 4000430.