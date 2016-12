Sommer-Open-Air in Chemnitz mit Musical «My Fair Lady»

erschienen am 20.12.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Die Oper Chemnitz bringt zum Sommer-Open-Air das Musical «My Fair Lady» auf die Bühne. Zwischen dem 23. Juni und dem 2. Juli 2017 wird das beliebte Stück an sieben Abenden auf dem Theaterplatz aufgeführt, wie die Theater Chemnitz am Dienstag mitteilten. Die Rolle der Mrs. Higgins übernimmt die Schauspielerin und Entertainerin Dorit Gäbler. Als Alfred Doolittle wird Nik Breidenbach zu sehen sein, der von 2007 bis 2009 bei der erfolgreichen Fernsehserie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (RTL) die Rolle des Alexander Cöster spielte.

In der Hauptrolle der Eliza Doolittle wechseln sich Katharina Boschmann und Franziska Krötenheerdt ab. Als Sprachforscher Professor Henry Higgins ist Matthias Winter zu erleben. In dem Stück, aus dem insbesondere der Titel «Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen» berühmt wurde, will Higgins aus der einfachen Eliza nach einer Wette mit seinem Freund Oberst Pickering eine Dame machen.