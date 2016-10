StÃ¤dtische Galerie widmet Hubertus Giebe Einzelausstellung

Städtische Galerie widmet Hubertus Giebe Einzelausstellung

erschienen am 14.10.2016



Dazu gehören Giebes großformatige, expressiv inszenierte Geschichtsbilder, aber auch Landschaftsbilder, Porträts, Stillleben und weibliche Akte. Die Schau macht zudem mit seinem plastischen Werk bekannt, zeigt dessen thematische und stilistische Vielfalt.

Der 1953 in Dohna bei Pirna (Sächsische Schweiz) geborene Giebe studierte an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und machte 1978 sein Diplom an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Er ist freischaffend tätig. Von 1979 bis 1991 lehrte Giebe an der Dresdner Kunsthochschule, zuletzt als Dozent für Malerei und Grafik.