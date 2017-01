Trump beschert George Orwell Comeback

Die neue US-Regierung bemüht "alternative Fakten", um die Realität in ihrem Sinne zu verändern. Das erinnert manchen an George Orwells Roman "1984". Der steht seit dieser Woche an der Spitze der US-Bestsellerliste.

Von Christoph Driessen (dpa, mit tk)

erschienen am 26.01.2017



Berlin. Der Überwachungsstaat aus George Orwells Roman "1984" hat ein Prinzip ganz besonders verinnerlicht: "Will man herrschen, muss man den Realitätssinn verrücken." Die Wirklichkeit verfälschen oder leugnen und dabei den Eindruck absoluter Redlichkeit erwecken, das zählt zu den Praktiken des "Ministeriums für Wahrheit". "Realität findet im Schädel statt", sagt O'Brien, Spion und Vollstrecker des ominösen Herrschers "Big Brother". Letztlich kann alles wahr sein.

Seit Amtsantritt von Präsident Donald Trump fühlen sich offenbar viele Amerikaner an O'Briens Reden erinnert. Die Verkäufe von "1984" sind in die Höhe geschnellt. Der Klassiker von 1949 stand diese Woche zeitweise an der Spitze der US-Bestsellerliste. Ein Verlagssprecher sagte dem Fernsehsender CNN, man habe 75.000 Exemplare nachdrucken lassen.

Die USA sind zwar nicht der Staat von Orwells "Großem Bruder". Und doch erinnert der kreative Umgang mit der Wahrheit an die Visionen Orwells: Ein Pressesprecher, der sagt, Trump habe das "größte Publikum angezogen, das jemals Zeuge einer Vereidigung war" - obwohl jeder sehen kann, dass das nicht stimmt. Eine Beraterin, die die Lügen des Sprechers mit den Worten verteidigt, dies seien "alternative Fakten". Und schließlich Trump, der einfach mal behauptet, bei der Präsidentschaftswahl habe es Betrug im großen Stil zugunsten seiner Konkurrentin Hillary Clinton gegeben. Was Fachleute ausschließen.

Natürlich kann man dagegenhalten: Es ist nicht wichtig, wie viele Menschen Trumps Amtseinführung beigewohnt haben. Aber umgekehrt kann man auch sagen: Sagt seine Regierung schon in einer so unwichtigen Frage auf so durchsichtige Art nicht die Wahrheit, was wird sie in den kommenden Jahren erst alles an wichtigen Fakten verschleiern? Und da sind sie dann, die Parallelen zu jener Negativ-Utopie, die der englische Journalist und Schriftsteller George Orwell (1903-1950) kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in der Einsamkeit einer Hebriden-Insel entwarf. In dieser Zukunftsvision setzt das "Ministerium für Wahrheit" auf "Neusprech" und "Doppeldenk". Die Wahrheit ist austauschbar. Sie hängt davon ab, was den Herrschenden gerade nützt. Offenkundig unsinnige Parolen sind anerkannte Wahrheiten, darunter: "Krieg ist Frieden", "Freiheit ist Sklaverei" und "Unwissenheit ist Stärke". Gerade der letzte Slogan dürfte Trump nicht ganz fremd sein.

Kaum ein Buch des 20. Jahrhunderts ist heute so präsent wie "1984". Auf zahllose Situationen, Systeme und Entwicklungen ist es bezogen und dabei mitunter auch missbraucht worden. So wurde es im Jahr des Titels, der als Zahlendreher des Entstehungsjahres 1948 entstand, zum popkulturellen Phänomen - von der nach 1956 zweiten Verfilmung bis zur musikalischen Verwertung durch die Band Eurythmics in ihrem Song "Sex Crime". In der Bundesrepublik war das Buch Unterrichtsstoff im Fach Englisch. In der DDR war die Lektüre bei Strafe verboten, wohl, weil die Machthaber darin selbst Parallelen zu ihrem Konzept von Überwachungsstaat und Informationspolitik erkannten und Erkenntnisgewinn befürchteten. Unter der Hand fanden geschmuggelte Exemplare dennoch viele Leser. Die riskierten was: Wie die "Welt" zum 60-jährigen Erscheinungsjubiläum des Buchs erinnerte, verurteilte 1978 das Bezirksgericht Karl-Marx-Stadt einen jungen Diplom-Theologen zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis, weil er "1984" gelesen und an Bekannte verliehen hatte. Das Buch, hieß es, verunglimpfe den Sozialismus und die Sowjetunion. Was zu beweisen war.

Ist das heute auch Geschichte: Es scheint, als bleibe das Buch auf ewig aktuell. Das war nur möglich, weil Orwell beim Schreiben der Versuchung widerstand, seinen Unrechtsstaat zu sehr an die Diktaturen anzulehnen, die ihm vor Augen standen: Hitlers NS-Staat und das Sowjetreich Stalins. Viel beunruhigender ist, dass er stattdessen selbst Erlebtes verarbeitete: Ein Klima der Kontrolle hatte er während des Kriegs auch als BBC-Redakteur vorgefunden. Jeder Sendebeitrag wurde zensiert. Das schreckliche Zimmer 101 aus "1984", in dem jeder Gefangene das für ihn persönlich Schlimmste erlebt, benannte Orwell schlicht nach dem Büro seines Chefs.

Was Orwell am meisten fürchtete, waren nicht Mord, Unterdrückung und Folter. Das, so schrieb er, hatte es in der Geschichte schon oft gegeben - und letztlich hatte menschlicher Freiheitswille immer triumphiert. Die bestürzendste aller Vorstellungen war für ihn, dass eine Regierung in der Zukunft die Wahrheit so geschickt manipulieren könnte, dass die Menschen dies gar nicht merken würden: "Wirklich erschreckend am Totalitarismus sind nicht so sehr die ,Grausamkeiten', die er begeht, sondern dass er das Konzept einer objektiven Wahrheit angreift."