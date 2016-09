US-FotokÃ¼nstlerin Taryn Simon zeigt Werke in Dresden

US-Fotokünstlerin Taryn Simon zeigt Werke in Dresden

erschienen am 23.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Das Dresdner Albertinum präsentiert ab Dienstag Arbeiten der US-amerikanischen Fotokünstlerin Taryn Simon in einer Überblickausstellung. «Sie gibt erstmals in Deutschland einen fundierten Überblick über ihr Werk von den frühen Jahren bis in die Gegenwart», sagte Direktorin Hilke Wagner am Freitag. Da Simon sonst nur jeweils einzelne Serien präsentiere, sei dies außergewöhnlich. In Dresden sind bis Mitte Januar 2017 sieben seit 2006 entstandene Werkgruppen zu sehen, darunter eine Auswahl ihrer jüngsten Reihe «Paperwork and the Will of Capital» - eine Deutschland-Premiere.

Die vom Rudolfinum Prag übernommene und bearbeitete Schau wird durch Spenden von Bürgern und der Gesellschaft für Moderne Kunst möglich. Besonderes Highlight: Zur Vernissage ist ein Künstlergespräch geplant. Simon, die im MoMa New York oder der Tate Modern London ausstellt, gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen und ist ein Star der US-Kunstszene.

Ihre Bilder verweisen auf Dinge, Orte, Personen und Geschichten, die dem öffentlichen Blick entzogen sind. So dokumentierte sie geschmuggelte Waren am Flughafen, fotografierte irrtümlich zum Tode Verurteilte an den vermeintlichen Tatorten, katalogisierte die durch James Bond-Filme fliegenden Vögel oder rekonstruierte für «Paperwork» Blumengestecke historischer und aktueller Vertragsunterzeichnungen.