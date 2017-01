Uraufführung in Chemnitz: Defibrillator fürs scheintote Bühnen-Genre

In der Oper feiert heute eine eigens für das Haus geschaffene Operette Uraufführung. Die zeigt: Weder ist die Gattung von gestern, noch gehen ihr die Stoffe aus.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 14.01.2017



Chemnitz. Wer das Wort "Operette" hört, denkt gemeinhin an ein etwas angestaubtes, überkommenes Musiktheaterformat. Der Chemnitzer Komponist Gerd Natschinski etwa benutzte den Gattungsnamen zuletzt 1960 - für "Messeschlager Gisela". Danach kam in der Musiktheaterwelt nicht mehr viel Neues. Aber: Die Popularität des Genres ist ungebrochen, was immer wieder Inszenierungen auch in der Region zeigen - etwa am Theater Plauen-Zwickau, wo zurzeit "Im Weißen Rössl", zwar auf kleiner Bühne, aber doch bis nach Ostern ausverkauft ist. Es ist wie bei so vielen Dingen: Es kommt darauf an, was man daraus macht: Moderne Operetteninszenierungen können brandaktuell sein, und auch in der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts finden sich Stoffe zuhauf, die für eine Operette taugen - und sei es in historischer Verfremdung. So hat man das ja schon früher gemacht.

Dieses Potenzial auszuschöpfen, hat sich das Ensemble der Chemnitzer Oper in diesen Wochen auf die Fahnen geschrieben. Sänger und Musiker graben indes nichts Altes aus, sondern wagen sich an eine der so selten gewordenen Uraufführungen. Die geht heute, 19 Uhr im Haus am Theaterplatz über die Bühne: Unter dem Titel "Südseetulpen" erzählen Komponist Benjamin Schweitzer und Librettist Constantin von Castenstein eine so turbulente wie surreale Geschichte über zwei Finanzskandale im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts, verwoben mit Elementen der Zeitreise und vielen aktuellen Bezügen.

Dass die Oper Chemnitz sich dieses Projekts annimmt, geht auf die Initiative Schweitzers zurück, der den Sachsen bereits 2011 den Stoff angeboten hatte - als Beispiel dafür, wie ein solches Werk im 21. Jahrhundert klingen kann. Für ihn bedeutet diese Form des Musiktheaters ein besonderes Maß an künstlerischer Freiheit, das ihm zufolge die Oper nicht bietet: "Man kann darin sehr freigiebig mit Klischees umgehen", sagt der 43-jährige gebürtige Marburger, der überdies an dem Genre schätzt, dass man darin kompositorisch äußerst vielfältig agieren, dem Zuschauer ein "musikalisches Wechselbad" bereiten kann. Die Oper verlange da ein einheitlicheres, geschlosseneres Klangbild.

Das kommt in der Tat sehr vielfältig daher, mit gemäßigt atonalen Passagen ebenso wie mit Arien, Duetten, Chansons, Tanzeinlagen, die mit Anklängen an Johann Strauß hier und Kurt Weill dort aufwarten und dem näher sind, was man sich klanglich vorstellt, wenn von Operette die Rede ist.

Einem Genre, über dessen, nun ja, geminderte Vitalität hinsichtlich des Nachschubs an neuen Werken sich der Komponist im Klaren ist. Er bekennt, er wolle "ein scheintotes Genre mit dem Defibrillator meiner Klangsprache zu neuem Leben erwecken". Für dieses charakteristisch, so Schweitzer, sei überdies dessen Doppelbödigkeit. Alles, was auf die Bühne kommt, ist irgendwie anders gemeint, als es im ersten Moment erscheinen mag. Und die Operette lasse auch hanebüchene Wendungen zu, sagt Schweitzer, der sich mit seinem Librettisten und Altersgenossen in engem Dialog und ständigem Austausch zwei Jahre lang mit den "Südseetulpen" beschäftigte. Zumindest in einer Hinsicht hat sich Schweitzer dann doch bei der Oper bedient. Ihn stört an der Operette die starre Nummernstruktur: Arie - Dialog ohne Musik - Duett - Dialog ohne Musik und so weiter. So hat er auch unter zahlreiche Sprechpassagen jeweils einen dezenten Klangteppich gezogen, der das Bühnenwerk zusammenhält und dem Timing der Dialoge Struktur verleiht.

Das Thema freilich ist typisch für das Genre. Bereits die Handlungsbasis der "Fledermaus" von Johann Strauß sei die Finanzkrise der 1870er-Jahre gewesen. Auch in den Jahrhunderten davor, in denen "Südseetulpen" spielt, sei es immer wieder gewieften Geschäftemachern gelungen, so gutgläubigen wie gierigen Menschen ihr sauer verdientes Geld in der Hoffnung auf mehr abzuluchsen. In den 130 Jahren seither selbstverständlich auch. Ein Zitat Schweitzers lässt tief blicken: "Einige Sätze aus dem Text dieser Operette habe ich wortwörtlich so von meinem Bankberater gehört."

Der Dresdner Gastdirigent Ekkehard Klemm, dem mit der heutigen Uraufführung sein Premierendebüt in seiner Geburtsstadt bevorsteht, hat die Arbeit mit Schweitzers Komposition zugleich als Bereicherung und Herausforderung verstanden. Wie auch das Orchester, dessen Erfahrung mit modernen, in diesem Fall mit ständigen Taktwechseln gespickten, Partituren bei der Arbeit sehr hilfreich sei. Jedem Instrumentalisten im Graben biete sich im Verlauf des Werks die Chance, sein Können auszuspielen. Keiner sei zum bloßen Wasserträger degradiert.

Für Schweitzer, der von der Kammermusik kommt und entsprechend kleinteilig und detailorientiert denkt, ist es nach eigenem Bekunden wesentlich, die Musiker ernst zu nehmen. Jeden einzelnen: "Wenn ich dem einen Oboisten eine Melodielinie schreibe und den zweiten dasselbe eine Terz tiefer spielen lasse, kann ich das genausogut weglassen", formuliert er sein Credo.

Was er an Anspruch an die Musiker und Sänger umreißt, gilt entsprechend auch für das Publikum: Es bekommt hier nicht nur Futter für Augen und Ohren, sondern auch fürs Organ dahinter: "Nichts", sagt er, "ist schlimmer als ein Theater, das sein Publikum wie Dreijährige behandelt."

Für die Uraufführung von "Südseetulpen", heute, 19 Uhr im Chemnitzer Opernhaus sind noch Karten erhältlich. Weitere Aufführungstermine am 21. Januar, 2. und 24. Februar, 16. März und 8. April, 19 Uhr sowie am 29. Januar, 15 Uhr und 20. April, 16 Uhr.

