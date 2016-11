Weniger hoffen, mehr leben

erschienen am 24.11.2016



Hatten Sie heute schon Glück? Das dürfte im Auge des Betrachters liegen. Das Glück jedenfalls ist oft in aller Munde: Wenn wir erzählen, heute kein Glück gehabt zu haben oder - im Gegenteil - besonders großes. "Vertrau auf dein Glück", fordert Journalist Jörg Zittlau in seinem gleichnamigen Buch mit dem Untertitel "Eine philosophische Gebrauchsanleitung für den Alltag". Klingt wie ein Ratgeber, ist aber vor allem eine Reise durch die Gedankenwelt der Philosophie. Denn die alten Philosophen, so Zittlau, sind die besseren Ratgeber. Johanna Eisner sprach mit dem Autor über unser Streben nach Glück, warum Selbstbewusstsein für das eigene Glück über- und Gleichgültigkeit unterschätzt werden und wieso Hoffnungslosigkeit auch Glück bedeuten kann.

Freie Presse: Wann haben Sie zuletzt eine Gebrauchsanweisung gelesen?

Jörg Zittlau: Ich glaube, als ich vor kurzem mein Telefon angeschlossen habe - das hat dann allerdings auch nicht richtig geklappt.

In Ihrem Buch "Vertrau auf dein Glück - Eine philosophische Gebrauchsanleitung für den Alltag" wirkt es so, als hielten Sie nicht sonderlich viel von Rat- gebern.

In meinen früheren Zeiten als Autor habe ich selbst auch Ratgeber-Bücher geschrieben. Und erlebt, dass diese Ratgeber am Schluss die Leute nicht richtig erreicht haben. Deshalb denke ich, dass man im tatsächlichen Leben mit Ratgebern wahrscheinlich eher weniger anfangen kann, als wenn es beispielsweise darum geht, einen Fernseher zum Laufen zu bringen. Wenn es ums Leben geht, sollte eine Gebrauchsanweisung schon anders geschrieben werden.

Warum sind Philosophen die besseren Ratgeber?

Die Philosophie hat die Eigenart, dass sie auf ihre Weise einerseits nicht aktuell ist, denn die meisten Philosophen sind schon lange tot. Auf der anderen Seite drehen sich die Sachen, über die sich Philosophen Gedanken machen, doch um Dinge, die vor 2000 Jahren genauso gültig waren wie heute. Gerade wenn man alte Schriften von den antiken Griechen liest, beispielsweise Heraklit, Aristoteles, Platon oder auch Diogenes, merkt man, was die für eine gewaltige Trefferquote hatten - auch wenn es um das heutige Leben geht. Viele der ursprünglichen Probleme der Menschen waren damals die gleichen wie heute.

Heißt: Die Zeiten ändern sich, die Probleme bleiben die gleichen?

Ja. Es gibt eine schöne Anekdote aus dem Leben des Diogenes: Athen befand sich gerade im Krieg, alle haben sich hektisch darauf vorbereitet, weil es ja möglicherweise gleich losgehen sollte, und waren demnach sehr beschäftigt. Diogenes hat einfach nur seine Tonne genommen und sie immer hin und her gerollt. Irgendwann hat ihn mal jemand gefragt: "Sag mal, was machst du da eigentlich?" Seine Antwort: "Da hier alle gerade so beschäftigt sind, dachte ich, ich muss auch irgendwas machen." Was er uns damit sagen wollte war: Emsige Geschäftigkeit mag zwar toll aussehen, aber oft ist sie nicht produktiver als das Rollen einer Tonne.

Das ist dann eben Philosophie, die ist zeitlos. Platon und Aristoteles hatten kein Zara und kein Primark und nicht die Verführungen der heutigen Zeit. Aber auch sie lebten in einer Wohlstandsgesellschaft - wie eigentlich alle großen Philosophen, egal ob die griechischen, chinesischen oder römischen. Das waren Typen, denen es recht gut ging, aber die dadurch auch einen Blick darauf werfen konnten, dass der Wohlstand uns Menschen offensichtlich nicht glücklich macht. Der Philosoph tritt vor allem in der Rolle des Mahners in Erscheinung.

Wenn man heute sagt, dass Gleichgültigkeit unter den Menschen herrscht, meint man damit ja eher Ignoranz oder eine "Scheißegal-Stimmung". Vielmehr hat sich aber eine Jammerkultur etabliert - denn auf der anderen Seite wird allen Sachen immer gleich eine unglaubliche Bedeutung zugemessen. Die Flüchtlingskrise zum Beispiel: Dass nicht alles so reibungslos läuft, ist die eine Sache, aber hier wird gleich unglaublich dramatisiert und von manchen sogar der Untergang des Abendlandes heraufbeschworen. Das Abendland hat nun wirklich schon ganz andere Sachen erlebt und überstanden. Den Dingen wird einfach eine übermäßige Bedeutung gegeben - das sieht man auch im Alltag. Man braucht nur einmal jemandem mit dem Fahrrad versehentlich eine kleine Schramme in sein schickes Auto fahren ...

Da hat sich vor allem eine Begriffswandlung vollzogen. Früher bedeutete Selbstbewusstsein im philosophischen Sinne, dass man sich selbst erkennt, auch mit all seinen Schwächen, dass man einfach selbstreflektiert ist. Das versteht die Philosophie darunter. Heute bedeutet Selbstbewusstsein eigentlich Selbstwertgefühl: also die Überzeugung, selbst etwas darzustellen. Damit setzt man nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen unter Druck - von denen man ja erwartet, dass sie unsere verschütteten Talente und Fähigkeiten endlich zur Kenntnis nehmen.

Bei der Philosophie haben wir das spezielle Problem, dass sie einfach von sehr vielen anderen Wissenschaftszweigen übernommen wurde. Gerade Psychologie und Soziologie haben viele Kerngebiete der Philosophie übernommen. Es gibt also nur noch sehr wenige Bereiche, wo man sagen kann: Das ist jetzt die philosophische Geschichte, darum kümmert sich der Philosoph. Zurzeit gibt es außerdem relativ wenig prominente Denker, also keine, die man mit Nietzsche, Schopenhauer oder dergleichen vergleichen könnte. Das heißt auch, dass die ganz großen Zeiten der Philosophie wohl vorbei sind, aber nicht, dass sie nicht noch mal wiederkommen könnten.

Das Streben nach Glück spielt ja schon eine große Rolle in unserer Gesellschaft - welche Fehler kann man dabei machen?

Dabei gibt es zwei Fehler: Der erste ist, dass ich auf ganz vielen Gebieten mein Glück finden will. Die Leute wollen nicht nur beruflich glücklich sein, sondern auch privat. Sie wollen das ultimative Essen, den ultimativen Sex, eben in allen Bereichen das höchstmögliche Glück finden, und das funktioniert nicht. Das kann auch die Hirnforschung bestätigen - das Gehirn kann gar nicht in allen Bereichen den größtmöglichen Genuss erhalten. Der zweite Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir auf der Suche nach dem Glück oft gar nicht merken, dass wir es schon längst gefunden haben. Dass wir immer über den Tellerrand hinaus schielen, obwohl im Teller eigentlich schon genug Glück da ist.

Was kann man dagegen tun, um das Glück nicht zu verpassen?

Im Zen gibt es einen Spruch, dass das wahre Glück in der Hoffnungslosigkeit liegt. Was auch zeigt, dass die asiatische Riege der Philosophen anders war als diejenige in unseren Breiten. Hoffnungslosigkeit klingt erstmal nach Ende, nach Depression, nach "das war's, jetzt hab ich keine Zukunft mehr" - aber was der Zen-Buddhismus meint ist, dass man im Hier und Jetzt, im Augenblick sein Glück hat, die Veränderungen mitnimmt, wie sie sich darbieten. Aber eben nicht mit einer zu großen Sehnsucht immer wieder an neue Dinge herangeht. Unser Gehirn ist so verschaltet, dass wir immer wieder das nächste wollen. Heißt: Wir wollen immer wieder etwas neues, wenn wir etwas erreicht haben. Oder aber wir haben etwas erreicht und finden nichts neues - dann langweilen wir uns. Die Antwort darauf kann nur lauten, eben nicht zu viel zu erhoffen, sondern sich mit dem zufrieden zu geben, was das Leben zu bieten hat.

Nun heißt es nicht umsonst "Die Hoffnung stirbt zuletzt". Ist Hoffnung nicht auch ein Antrieb, ohne den wir uns aufgeben würden?

Dieser Terminus fällt meistens in Krisensituationen. Da sagt man oft so etwas wie "bloß nicht die Hoffnung verlieren". Aber wir wissen aus Studien, dass es bei Krebspatienten - wenn man weiß, dass nichts mehr zu machen ist - das verkehrteste ist, ihnen noch Hoffnung zu machen. Sie sollten sich dem Schicksal ergeben und schauen, dass ihr Leben, das sie noch haben, noch so lebenswert wie möglich wird und dass man ihnen die Schmerzen nimmt. Viele berichten auch von Begegnungen mit Sterbenden, und der Würde, die sie oft ausstrahlen. Wenn man die Ausweglosigkeit akzeptiert und keine Hoffnung mehr hat, dann macht sich eine tiefe Entspannung breit.

Wie legt man die Hoffnung also ab?

Man kann sich natürlich nicht hinsetzen und sagen: Ich werde jetzt ein ganz anderer Mensch. Dalai Lama hat mal gesagt, er habe den Eindruck, dass viele Menschen die buddhistische Philosophie so konsumieren wie eine Pille - sie erwarten Heilung davon. Der Schritt zu einem hoffnungslosen, freien Menschen geht nur über viele kleine Schritte. Dazu gehört beispielsweise, dass ich mir nicht alle zwei Jahre ein neues Smartphone oder ein neues Auto hole. Aber dazu gehört auch, die Eindrücke einer Urlaubsreise direkt auf mich wirken zu lassen anstatt ihre Details mit meinem Smartphone festhalten zu wollen.

Das Buch: Jörg Zittlau: "Vertrau auf dein Glück - Eine philosophische Gebrauchsanleitung für den Alltag"

Broschur

288 Seiten

Aufbau-Verlag

9,99 Euro

ISBN: 978-3-7466-3227-8

Der Autor Jörg Zittlau, 1960 geboren, arbeitet als Wissenschaftsjournalist.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".