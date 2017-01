Wie Maschinen Menschen formen

Die 4. Sächsische Landesausstellung 2020 widmet sich dem Thema Industriekultur. Mehr als die Substanzen Eisen, Öl und Kohle soll jedoch Schweiß im Fokus der Schau stehen.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 19.01.2017



Dresden/Zwickau. Manch einer rieb sich Anfang des Jahres erstmal verwundert die Augen, als das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) auf einer Pressekonferenz mit Ministerin Eva-Maria Stange verkündete, wer im Zwickauer Audi-Bau die große Leitschau der 4. Sächsischen Landesausstellung 2020 zum Thema Industriekultur auf die Beine stellen soll. Keiner der in der diesmaligen Ausstellungsregion West- und Mittelsachsen üblichen Verdächtigen, keiner der Platzhirsche wie das Sächsische Industriemuseum in Chemnitz, das Steinkohlenbergbaumuseum Oelsnitz/E. oder das August-Horch-Museum Zwickau soll diesen Part stemmen. Sondern das Deutsche Hygiene-Museum Dresden. Das, teilte das SMWK am Dienstag ergänzend mit, habe das Ministerium unter Einbeziehung seines mit zahlreichen Führungskräften aus Museums- und Tourismuswesen des Freistaats besetzten Fachgremiums zur Vorbereitung der Landesausstellung entschieden. Eine Alternative zum Hygienemuseum sei weder erörtert worden, noch habe das renommierte Haus unweit des Dresdner Großen Gartens irgendetwas vorweisen müssen, was einer offiziellen Bewerbung auch nur nahe gekommen wäre. Die Referenzen reichen aus: "Die Arbeit des Deutschen Hygiene-Museums und die Qualität seiner Ausstellungen - auch zu Themen der Industriekultur - ist dem SMWK über viele Jahre bekannt", teilte Ministeriumssprecher Andreas Friedrich hierzu mit.

Nur auf den ersten Blick erscheint die Entscheidung abwegig, ausgerechnet dem Hygienemuseum und dem von ihm direkt bestellten Kurator Thomas Spring, seines Zeichens Mitgestalter des Sächsischen Museums für Archäologie Chemnitz (Smac), die Verantwortung für die Leitausstellung zu übertragen. Und nicht mal bei denen, die sich übergangen fühlen könnten, stößt die Entscheidung auf Kritik: "Wir respektieren sowohl die Verortung der Landesausstellung im Jahr 2020, als auch die Entscheidung des SMWK, das Hygiene-Museum in Dresden mit der Entwicklung des Ausstellungskonzeptes zu beauftragen", so Oliver Brehm, Leiter des Industriemuseums Chemnitz. Das werde die ihm zugewiesene Aufgabe "mit Leidenschaft" wahrnehmen und sicherlich einen starken Akzent setzen. Einen von sechs. Denn mit der "eigentlichen" Industriegeschichte sollen sich mit "Satellitenausstellungen" neben den drei genannten Einrichtungen zu den Themen Maschinenbau, Steinkohlebergbau und Automobilbau das Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf (Eisenbahn und Gütertransport), die Tuchfabrik Gebrüder Pfau in Crimmitschau (Textilindustrie) und die Himmelfahrt Fundgrube Freiberg (Erzbergbau, Ressourcen) befassen.

Industriekultur - einen Namen brauchte das Kind halt, und es ist ein sehr technokratischer geworden, der immer noch sehr nach öligem Metall und Koksdunst riecht. So zumindest wird sie - ohne die Note menschlichen Schweißes in der musealisierten Praxis nicht immer, aber oft gehandhabt, als mehr oder weniger gut kommentierte Zurschaustellung technischer Sachzeugnisse - in vielen Orten des Freistaats bisweilen auch als identitätsstiftender Ersatz für fehlende Persönlichkeiten der Zeitgeschichte in der eigenen Lokalchronik. Hand aufs Herz: Wer würde in Leipzig über Malimo reden, wäre das revolutionäre Nähwirkverfahren dort und nicht in Limbach-Oberfrohna erfunden worden? Und wer täte das in L.-O., wäre dort eine international bekannte Person der Zeitgeschichte zur Welt gekommen, mit der sich ordentlich renommieren lässt? Relevanz ist immer ein Ergebnis aus mehreren Faktoren.

Mit der können die Dresdner allemal dienen. Klaus Vogel, Direktor des Hygienemuseums, betont, eine Rostalgie-Schau sei von seinem Hause in Zwickau nicht geplant. Im Hygienemuseum steht vielmehr der Mensch an sich im Mittelpunkt, nicht nur in seinen weltberühmten gläsernen Abbildern. Im Grunde also lautet die Frage, die die Landesausstellung im Kern beantworten will, ganz menschlich: Was macht der Mensch mit der Maschine? Was macht die Maschine mit dem Menschen? Wie sollen beide zusammenleben? Letzteres ein Thema, das mit der endgültigen Durchdringung von realer und virtueller Realität gerade eine ganz neue Dimension annimmt. Und wie haben wir seit den ersten Anfängen, seit den Zeiten Georgius Agricolas und Martin Römers, mit der Industrialisierung gelebt? Was hat das Industriezeitalter mit dem Menschen angestellt, wie hat die Arbeit darin ihn verändert? Wie den Mann? Wie die Frau? Die Aspekte, die sich hier erörtern lassen, sind vielfältig und reichen vom Ende der natürlichen Dunkelheit dank Gas- und elektrischem Licht übers Kleinerwerden der Welt durch Verkehrsmittel wie die Eisenbahn und das Diktat der Uhr bis hin zum verbindlichen Aufteilen der Woche und des Tages in Arbeit und Freizeit. Solcherlei Fragen, was verschiedene Natur- und Kultureinflüsse mit dem Einzelnen machen, hat sich das Hygienemuseum, eines der überregional bekanntesten und mit rund 260.000 Gästen je Jahr bestbesuchten der Landeshauptstadt, seit 1991 in mehr als 100 Sonderausstellungen beschäftigt.

Nicht zuletzt ist es die Historie des Hygienemuseums selbst, die die Brücke zwischen Industrie und Mensch schlägt. War dessen Gründer Karl August Lingner (1861-1916) doch als Produzent des Mundwassers Odol nicht nur Industrieller, sondern als Hersteller eines frühen Massen- und Markenartikels zugleich ein Pionier der modernen Mediennutzung und der gesundheitlichen Aufklärung - speziell in Zeiten, in denen sich die Umwelt des Menschen so radikal veränderte wie in keinem Jahrhundert zuvor.

So sieht Eva-Maria Stange denn in dieser Landesausstellung, die auch den Unterschied der sächsischen Entwicklung etwa zur preußischen Industrialisierung oder der im Ruhrgebiet herausarbeiten soll, auch eine Chance, neben den Traditionen in Musik, Theater, bildender Kunst des Freistaats eine neue Linie zu etablieren. "Wir wollen dafür sorgen, dass Industriekultur aus der sächsischen Landschaft nicht mehr wegzudenken ist."