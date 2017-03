Wo die Musik der 80er-Jahre schimmert

Aufsteiger Drangsal startet Deutschlandtour im "Atomino"

Von Benjamin Heine

erschienen am 05.03.2017



Chemnitz. Die Grenze zwischen Abend und Nacht ist manchmal nur eine einfache Tür. Am Freitag war es in Chemnitz die vom "Atomino": Draußen auf der Bahnhofstraße trugen die letzten Kunden Einkäufe in die Straßenbahn, während drinnen beim Drangsal-Konzert das Nachtschwärmen begann.

Schon beim Hinabsteigen in den Kellerclub wird man massiert, von Gitarrenfeedbacks und Bassdrumschlägen. Die Vorband Nuage & Das Bassorchester knüppelt frühesten Punk, laut, schroff und eher gebellt als gesungen. Später surfen und wabern die Gitarren in Richtung New Wave, also auch in Richtung Hauptband. Die betritt kurz nach neun die Bühne, allerdings erst mal nur für den Soundcheck. Anspannung, genervte Blicke. Halb zehn kommen die fünf jungen Herren zurück auf die Bühne, das Publikum jubelt. Sänger Max Gruber grantelt: "Jubeln könnt ihr, wenn's gut war!" Ah ja, gut gekleidet, aber schlecht gelaunt, der Herr. Nach wenigen Tönen möchte man A-has "Take On Me" mitsingen, merkt aber schnell, dass es doch "Der Ingrimm" ist. Im zweiten Stück "Hinterkaifeck" heißt es: "Let's make some Rumpus / Shoot every petty Dancer / Now! Now! Now!" Teile des Publikums halten sich an den Text, machen Krawall, schubsen andere gegen die Bühnenkante. Gruber ermahnt immer wieder, aber erst als ein Security-Mann mit Abbruch droht, beruhigt sich die Lage.

In "Will ich nur dich" rumpelt der Bass, das Keyboard spielt Saxophon, das Publikum singt und springt vergnügt. Das an New Order geschulte "Moritzzwinger" zuckt elektronisch. Menschen, die doppelt so alt wie die Mitglieder der Band sind, singen inbrünstig mit. "Love Me Or Leave Me Alone" mit einer Extraportion Nebel hätte man gern ein bisschen länger gehört. Das neue Stück "Und du (10.000 Volt)" klingt wie The Cure auf deutsch, also sehr gut. Nach 50 Minuten verlässt die Band die Bühne, Gruber hatte davor was vom letzten Song gestammelt. Das Publikum ist so verdutzt, dass es vergisst zu klatschen. Was war denn das?

Nur noch im Unterhemd setzt sich Gruber dann ans Schlagzeug. Christoph Kuhn wechselt dafür an den Bass, Sam Segarra ans Gesangsmikro. Er hat extra sein Hemd aufgeknöpft, schreit einen Metallsong an die Decke, und man würde sich so wünschen, dass das ironisch gemeint ist. Glücklicherweise gehen danach wieder alle an ihre eigenen Instrumente. Der vordere Teil des Publikums hüpft wie wild, weiter hinten im Raum ist die Decke dafür zu niedrig. Herrliches Bassgegrummel kündigt "Allan Align" an, den Hit, mit dem Drangsal Anfang 2016 aus dem Nichts auftauchte und seitdem für Furore sorgt. Im "Atomino" startete am Freitag ihre Deutschlandtour.

Man wird Bands wie The Cure oder The Smiths nie wieder in kleinen Clubs erleben können. Drangsal versucht dafür Ersatz zu bieten, an allen Ecken und Enden schimmern Post-Punk, New Wave und Synthie-Pop durch. Hin und wieder ist man geneigt, der Band die 80er-Jahre abzunehmen. Wären da nicht die vielen filmenden Smartphones all jener, die wie die Band selbst damals noch gar nicht auf der Welt waren.