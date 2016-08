Woher die Freiheit kommt

Schauspieler und Publizist Gerhard Haase-Hindenberg verfolgt in seinem neuen Buchprojekt die Spur der Hippies und ihre Auswirkung auf die Gegenwart

erschienen am 25.08.2016



Wir können leben und lieben wie und wen wir wollen und wie wir dabei aussehen, ist auch noch egal. Irgendwie betrachten wir das heute als Selbstverständlichkeit - doch das war nicht immer so. Es war die Hippie-Bewegung und ihr Aufbegehren gegen die eingerosteten Moralvorstellungen der Nachkriegszeit, die den Weg für eine Generation bereitete, die heute alle Freiheiten hat. Publizist, Autor und Schauspieler Gerhard Haase-Hindenberg recherchiert derzeit für ein Buchprojekt über die Hippies von einst und was aus ihnen und ihren Idealen geworden ist. Johanna Eisner sprach mit ihm über zu coole Großeltern, zu viele Freiheiten und darüber, welchen Einfluss die Hippie-Kultur auf das Leben in der DDR hatte.

Freie Presse: Wer waren denn die Hippies, die Sie für Ihr neues Buchprojekt befragen möchten?

Gerhard Haase-Hindenberg: Die Hippie-Bewegung war eine internationale Bewegung, die ursprünglich von San Francisco ausging. Dort richtete sich die Bewegung gegen eine verlogene Moral in den USA, vor allem auch gegen den Vietnamkrieg. Viele Bands gründeten sich nach Vorbild der Beatles, nahmen diese Themen in ihre Musik auf und verbreiteten sie so über die Welt, zumindest in den Industrieländern. Mein Projekt richtet sich jedoch nicht nur an die Hippies selbst, sondern auch an Menschen, die mit dem Hippie-Leben oder den Ideen der Aufbegehrenden sympathisierten. Oder die einfach nur die Musik mochten - das gilt übrigens auch für Leute, die in der DDR gelebt haben.

Wie gehen Sie bei Ihrer Recherche für das Buch vor?

Es gibt online einen Fragebogen, da können Leute, die damals der Hippie-Bewegung angehörten oder von ihr geprägt waren, skizzieren, wie sie die Zeit erlebt haben, aber auch, inwieweit sie ihre Ideale von einst verwirklicht sehen und wie sie die Jugendlichen heute einschätzen. Das wiederum nehme ich als Grundlage für weitere Gespräche: Wenn das Einverständnis vorliegt, führe ich Telefoninterviews, aus denen der Text entsteht. Auch die Enkelgeneration kann Fragen stellen, und zwar auf der Facebook-Seite. Diese Fragen werden später Gegenstand sein bei den Interviews.

Woher kam der Anstoß, zu diesem Thema zu recherchieren?

Es gab tatsächlich einen ganz konkreten Anlass: Ein Abend in meiner Berliner Stammkneipe, das ist so ein uriges Wirtshaus, in dem es kein homogenes Publikum gibt. Dort sitzen die 60- bis 80-Jährigen genauso am Tresen wie die 20-Jährigen, der Hartz-IV-Empfänger neben dem prominenten Schauspieler. Der Wirt spielte als Rausschmeißer Musik von den Beatles, "All You Need Is Love" - und das Gegenteil passierte: Alle sangen laut dieses Lied. Und zwar miteinander. In dem Moment habe ich mich gefragt: Ist das den jungen Leuten eigentlich klar, dass sie fast alle ihre Freiheiten dem Aufbegehren der älteren Generation zu verdanken haben?

Sie sagen, dass viele Freiheiten, für die die Großeltern-Generation damals gekämpft hat, heute als selbstverständlich empfunden werden. Welche Freiheiten meinen Sie konkret?

Junge Leute können sich heute kennenlernen und Sex miteinander haben, ohne dabei gleich heiraten zu müssen. Das zum Beispiel ist ein Ergebnis dieser Zeit, das natürlich auch mit der Einführung der Antibabypille zusammenhängt. Vorher hatte es nicht nur die Moral in der BRD verboten, dass sie einfach so bei ihrem Freund übernachten - dafür gab es Gefängnisstrafen. Frauen können heute Kinder bekommen, ohne verheiratet zu sein, und Kinder eben auch alleine großziehen. Das ist selbstverständlich geworden, auch für Leute, die damals keine Hippies waren. Heute ist es selbstverständlich, dass ein Lehrer auch mal längere Haare trägt, oder dass sehr viele mittlerweile tätowiert und gepierct sind. Im Prinzip kann man tun und lassen, was man will, solange es im Rahmen der Gesetze ist. Man denkt gar nicht mehr darüber nach, wem man das eigentlich zu verdanken hat.

Welche Rolle spielte Musik bei der Revolution?

Eine ganz entscheidende! Ich lese gerade die Autobiografie von George Harrison, und verstehe dadurch erst jetzt, warum damals so viele - ich übrigens auch - nach Indien gereist sind. Harrison hat sich zu dieser Zeit viel mit der indischen Sitar-Musik beschäftigt und das hat anscheinend viele maßgeblich beeinflusst. Aber auch die Songtexte: Songs wie "If You're Going to San Francisco" oder "Blowin' in the Wind" waren damals Offenbarungen. Die Musiker waren damals sehr kreativ, neue Stilrichtungen entstanden. Psychedelische Musik zum Beispiel, unter dem Einfluss von LSD, das damals übrigens noch nicht verboten und frei verkäuflich war. Angeführt von den Beatles entstand eine neue Breite an Musik und Stilen, auch neue Kulturformen: Open-Air-Veranstaltungen wie Woodstock, Musik unter freiem Himmel - das gab es vorher nicht.

Was unterscheidet die Enkel von ihren einst aufbegehrenden Großeltern?

Es gibt Ausnahmen, aber wenn man vom Mainstream ausgeht, dann wollen viele junge Leute gerne schon vorher alles geplant haben, am besten bis zur Rente, sie wollen Geld verdienen und eben einen Job, mit dem das möglich ist. Die Hippies hingegen haben damals im Hier und Jetzt gelebt, sich kaum Gedanken über die Zukunft gemacht.

Die heutige Jugend wirkt also eher konsumorientiert und angepasst, und steht damit ja eigentlich für alles, was Hippies hassten. Sollte sie wieder mehr rebellieren?

Die "richtigen" Hippies waren zwar gegen Konsum, jedoch nicht die breite Masse, die sich mit deren Ideen identifizierte. Es gab zum Beispiel Jeans-Sorten, die man unbedingt haben musste - die damalige Zeit war auch von Konsum geprägt. Aber wogegen sollte die Jugend heute rebellieren? Unsere Gesellschaft ist grenzenlos tolerant, jeder kann machen, was er will. Die Jugend könnte sich vielleicht politischer engagieren, das stimmt. Innerhalb der Familie jedoch kann sie höchstens noch in die konservative Richtung rebellieren. Ich würde behaupten, das, was wir heute erleben, ist sehr selten in der Geschichte: Dass die Generation der Großeltern offener und cooler ist, als die der Enkel.

Die junge Generation wirkt durch zu viele Freiheiten gelegentlich irritiert und orientierungslos. Ist das eine negative Seite der Hippie-Bewegung?

Ich kann nichts Negatives daran finden, wenn sie alle Möglichkeiten der Welt haben. Ich finde, es ist ein unschätzbares Gut, unzählige Möglichkeiten zu haben. Aber ja, es gibt natürlich negative Seiten der Hippie-Bewegung: Manche, die den alternativen Weg gehen wollten, sind gescheitert, weil sie nicht gesamtgesellschaftlich gedacht haben. Viele sind an ihren Idealen hängen geblieben, andere an Drogen.

In der DDR waren die Freiheiten eingeschränkt. Welchen Einfluss hatte die westlich geprägte Hippie-Bewegung auf die Menschen, die in der DDR lebten?

Schauen Sie sich doch mal DDR-Rockbands wie City, Karat oder Veronika Fischer und deren Einflüsse an - die haben definitiv mit den westlichen Ideen der Hippies sympathisiert, durften das aber nicht öffentlich machen. Auch Schauspieler und Regisseure konnten sich mit diesen Ideen identifizieren. Ich habe selbst an der Schauspielschule in Ostberlin studiert und dort Leute kennengelernt, die viel individualistischer waren als in der BRD, sie mussten sich dafür aber ihre Nischen suchen. Der Einfluss war auf jeden Fall da, vor allem auf junge Leute. Man konnte zum Beispiel irgendwann auch lange Haare tragen, ohne dass die Volkspolizei mit der Schere ankam. Ich glaube auch, dass die Friedensbewegung von 1989 auf diesen Gedanken und Ideen basierte. Unter den damaligen Montagsdemonstranten waren jedenfalls viele, die auch die Beatles gehört haben.

Konservative Bewegungen und Parteien wie Pegida oder die AfD finden heute in Ostdeutschland besonders fruchtbaren Boden. Kann man das im übertragenen Sinn als Rache jener sehen, die damals im Osten die Ideen der Hippies noch nie mochten?

Da sehe ich keinen Zusammenhang. Das liegt meines Erachtens eher an der Orientierungslosigkeit, die Sie vorhin angesprochen haben. Sachen wie Pegida passieren doch ausgerechnet in den Gegenden, wo die wenigsten Migranten leben. Und wo keine Ausländer leben, kann es auch keinen Dialog mit ihnen geben. Aber erst durch diesen lernt man Menschen ja kennen. Wenn man wiederum etwas nicht kennt, hat man auch Angst davor. Aber einen Zusammenhang mit der Hippie-Bewegung erkenne ich da nicht.

Der Buchautor Gerhard Haase-Hindenberg, 1953 in Schweinfurt geboren, übersiedelte für eine Ausbildung zum Schauspieler an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin zeitweise in die DDR. Er war als Schauspieler, Regisseur und Stückautor an Theatern sowie fürs Fernsehen und Kino tätig. 2007 übernahm er die Rolle des Reichsmarschalls Hermann Göring im Hollywood-Kinofilm "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat". Haase-Hindenberg hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter "Der Mann, der die Mauer öffnete" und "Sex im Kopf - Die erotischen Phantasien der Deutschen". Auch war er Gastgeber der MDR-Hörfunkreihe "Das Buch im Blick prominenter Zeitgenossen". Er lebt überwiegend in Berlin.

Die Umfrage Im Internet können Großeltern, aber auch Enkel aus Ost und West den Fragebogen zur Hippie-Bewegung ausfüllen. www.wir-waren-hippies.de