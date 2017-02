Zeitnähe ohne Klimmzüge

Ein "Hauptmann von Köpenick" schlägt nicht nur Rassismus ein Schnippchen - sondern auch der zu starken Vereinfachung. Und zwar mit ganz einfachen Mitteln!

Von Volker Müller

erschienen am 01.03.2017



Altenburg. Das Wagnis ist nicht nur geglückt: Es trägt, ja, rettet vielleicht sogar zum Gutteil den Abend im Großen Haus in Altenburg. Am Sonntag hatte dort Carl Zuckmayers Komödie "Der Hauptmann von Köpenick" Premiere, und Regisseur Bernhard Stengele, Schauspieldirektor am Theater Gera-Altenburg, vertraute die Hauptrolle dem afrikanischen Schauspieler Ouelgo Téné an. Das hatte vorab für Aufregung gesorgt: Bürger, die gegen die deutsche Flüchtlingspolitik opponieren und dazu eine eigene Internetzeitung gegründet hatten, betrachteten dort die Besetzung von Zuckmayers Paraderolle durch den 1984 in Burkino Faso geborenen Mimen als Indiz für das Profilierungsstreben Stengeles, der sich, so wurde unterstellt, einen möglichst effektvollen Abgang aus Ostthüringen verschaffen wolle.

Als bekannt wurde, dass zum Ende der Spielzeit neben Téné auch eine griechische und eine türkische Kollegin das Theater verlassen wollen, schlug das bundesweit in den Medien Wellen - fremdenfeindliche und rassistische Anwürfe aus der Bevölkerung, so wurde kolportiert, seien der Grund. Die brisante lokale Gemengelage schaffte es bis in die ZDF-Tagesthemen, "Süddeutsche Zeitung" und "Zeit" war das Ganze opulente Reportagen wert.

Deren Ergebnis: Es ist, wie so oft, wesentlich komplexer. Ja, es gibt Rassismus, viele von den Betroffenen geschilderte Vorfälle sind beschämend, und dass die Frauen und Männer diesbezüglich so ein dickes Fell entwickeln mussten, spricht eine eigene Sprache. Doch letztlich geben die Schauspieler an, das sei für das Ende ihres Engagements zu höchstens fünf Prozent verantwortlich. Die wesentlichen Gründe, über die man intern Stillschweigen vereinbart hat, sind persönlicher Art beziehungsweise der künstlerischen Entwicklung geschuldet: Häufige Wechsel sind in der Branche normal, nicht selten nehmen scheidende Regisseure, Intendanten oder Schauspieldirektoren "ihre" Darsteller mit zu neuen Engagements, was, wenn es denn der Fall ist, nachvollziehbar nicht preisgegeben wird.

Was macht das alles mit einem schwarzen "Hauptmann von Köpenick"? Die mit Spannung erwartete Premiere war geeignet, die Regie komplett vom Vorwurf freizusprechen, sie sei auf Effekte aus. Zu erleben war eine mit kräftigen Strichen versehene, eng bei Zuckmayers Handlungsgerüst bleibende, zeittreue Fassung der Geschichte des Schustergesellen Wilhelm Voigt, der im Dschungel der wilhelminischen Bürokratie und Justiz immer wieder unter die Räder kommt und der erst, als er sich den Uniformwahn zunutze macht, einmal allen zeigen kann, was eine Harke ist. Vor dem Hauptdarsteller ist dabei gleich eine handvoll Hüte zu ziehen. Ouelgo Téné, seit vier Jahren am Haus, füllt seine Rolle atemberaubend aus. Er berlinert perfekt, Gestik und Mimik stimmen auf den Punkt, wobei er wunderbar Maß hält und stets im Bereich des Schlichten, Naiven, schmerzlich Anrührenden bleibt. Allein seine Hautfarbe genügt als Verweis darauf, dass wohl manchem Migranten heute auf die eine oder andere Art Ähnliches widerfährt, das beschert der Vorstellung eine zusätzliche Dimension: Der Rest steckt im Stück. Dieser "Hauptmann" ist auch ohne aufgesetzte Klimmzüge brandaktuell - etwa an der Stelle, als Voigt, obwohl er bei nahen Verwandten Aufnahme gefunden hat, also in einem gesicherten Umfeld lebt, dennoch wegen nicht vollständig vorhandener Papiere einen Ausweisungsbescheid zugeschickt bekommt.

Ténés wirklich umwerfend guter Schuster Voigt lässt verschmerzen, dass die meisten Uniformfanatiker des Stückes - vornan Schneider Wormser (Ulrich Milde), Hauptmann Schlettow (Bruno Beeke) und Bürgermeister Obermüller (Manuel Kressin) - als allzu knallige Karikaturen angelegt sind. Komödie hin, Komödie her - mit diesen Gestalten dürfte es Zuckmayer, der seinen "Hauptmann" 1931 schrieb, ernst gewesen sein. Dem Zuschauer sollte neben allem Schmunzeln tüchtig mulmig werden bei Bürokaten und Befehlsempfängern, die mit Litzen und Achselklappen Krieg und Herrenmenschentum hochhalten. Vielschichtiger gezeichnet sind da Voigts Schwester Marie (Mechthild Scrobanita) und ihr Mann, der Musterbeamte Hoprecht (Thorsten Dara). Bei beiden grenzt echtes verwandtschaftliches Mitfühlen nahtlos an schlimmsten Spießerdünkel, herzlose Amts- und Paragraphengläubigkeit. Solches schwer zu begreifendes Nebeneinander zeichnet spätestens seit William Shakespeare Theaterkunst aus.

Die dank zuweilen recht dick auftragender Musikeinlagen (Olav Kröger) und sehenswerter Bühnenbilder (Hilke Förster) fast schon beängstigend authentisch ins alte Deutschland führende Inszenierung wurde mit langem, begeistertem Beifall aufgenommen.