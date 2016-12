11 500 Besucher im Naturparkhaus in Dübener Heide

erschienen am 29.12.2016



Bad Düben (dpa) - Mehr als 11 500 Gäste haben 2016 das Naturparkhaus der Dübener Heide in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) besucht. Zu den Veranstaltungshöhepunkten zählten ein Kräutermarkt im Frühjahr und der Mühlentag an Pfingsten, wie das Naturparkbüro am Donnerstag mitteilte. Neben den Aktionstagen gab es etliche Ausstellungen und Workshops rund um die Themen Wildtiere, Moore und die Rolle des Menschen im Wandel seiner Heimat.

Für das kommende Jahr plant das Informationszentrum sechs neue Sonderausstellungen sowie etliche Vorträge - etwa zum Kranichzug in der Region. Zu den Höhepunkten des kommenden Jahres zählt nach eigenen Angaben zudem der 8. Sächsische Wandertag im September.

Die Dübener Heide ist den Angaben zufolge einer der jüngsten Naturparks Deutschlands. Die Landschaft aus Wäldern, Auen und Mooren erstreckt sich über den Osten Sachsen-Anhalts und den Norden Sachsens. Wanderern stehen rund 500 Kilometer markierte Wege zur Verfügung. Im Naturpark selbst leben unter anderem mehr als 350 Schmetterlingsarten, knapp 170 Vogelarten und Tiere wie der Biber. Die Gegend war einst ein begehrtes Jagdgebiet der Adelshäuser zwischen Dresden und Oranienbaum.