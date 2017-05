120 Polizisten suchen nach Mann mit Gewehr

erschienen am 09.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Ein Hinweis auf einen angeblich mit einem Gewehr bewaffneten Mann hat am Dienstag mehr als 100 Polizisten in Leipzig stundenlang in Atem gehalten. Nach einer ergebnislosen Durchsuchungsaktion beendete die Behörde schließlich am Abend den Einsatz von rund 120 Ordnungshütern, darunter Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK).

Wie aus einem Bericht der Polizei hervorgeht, hatte ein Anrufer der Polizeidirektion mitgeteilt, dass ein Mann mit einem Gewehr ein Wohnhaus im Leipziger Ortsteil Leutzsch betreten haben soll. Einsatzkräfte sperrten das Viertel um die Pfingstweide vorsichtshalber ab und versuchten herauszubekommen, wo sich dieser angeblich Bewaffnete aufhalten könnte. Zwei Objekte wurden am Abend durchsucht, aber keine Waffe gefunden.

Fazit der Polizei: «Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit.»