Aggressiver Fahrgast in gestopptem Zug festgenommen

erschienen am 28.09.2016



Leipzig (dpa) - Der aggressive Fahrgast in einem gestoppten Zug in Leipzig ist festgenommen worden. Es handele sich um einen 41-J√§hrigen, sagte Polizeisprecher Andreas Loepki. Der Mann habe am Mittwoch freiwillig aufgegeben. Er habe dies der Polizei signalisiert, indem er sich mit erhobenen H√§nden an ein Zugfenster gestellt habe. An einer T√ľr sei er dann von Polizisten in Empfang und vorl√§ufig festgenommen worden.

Der 41-J√§hrige soll psychische Probleme gehabt haben. Er werde jetzt von einem Arzt begutachtet und vermutlich in einer Psychiatrie untergebracht. ¬ęInsofern erkl√§rt sich sein Handeln wohl aus seinem geistigen Zustand¬Ľ, sagte Loepki.

Nach der Festnahme des Mannes sei der Zug mit einem Sprengstoffsp√ľrhund durchsucht worden. Gefunden wurde laut Loepki nichts.

Der Intercity¬†nach Berlin war am Mittag gestoppt und ger√§umt worden, nachdem der Fahrgast bei einer Kontrolle ausgerastet war. Das Zugpersonal hatte den Mann in dem IC¬†eingesperrt. Die Polizei r√ľckte mit einem Gro√üaufgebot an. Viereinhalb Stunden stand der Zug auf dem Messe-Bahnhof.