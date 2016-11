Ausstellung zu Schaffen von Novalis als Bergbauexperte

erschienen am 07.11.2016



Borna (dpa/sn) - Dem Schaffen des Dichters Novalis als Experte des Bergbaus ist eine Ausstellung im Museum der Stadt Borna gewidmet. Vom 30. November an zeigt sie den Anteil des studierten Ingenieurs an der Erschließung des Braunkohlereviers zwischen Zeitz und Weißenfels, wie die Stadt Borna am Montag mitteilte. Dort ist heute die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft aktiv. Die Ausstellung ist bis zum 26. Februar 2017 zu sehen. Der Geologe Friedrich von Hardenberg (1772-1801) gilt unter dem Pseudonym Novalis als wichtiger Vertreter der Frühromantik.