Barockes Dresden im Panometer: Rund 405 000 Besucher

erschienen am 09.01.2017



Dresden (dpa) - Rund 405 000 Menschen haben sich bisher vom Panorama des Künstlers Yadegar Asisi in Dresden ins Augusteische Zeitalter entführen lassen. Die aktuelle Präsentation des 360-Grad-Bildes der barocken Altstadt im 18. Jahrhundert besuchten rund 65 000 Gäste, wie Asisis Agentur nach Schließung der Präsentation am Montag mitteilte. Seit 2006 kamen damit mehr als 1,5 Millionen Besucher ins Dresdner Panometer. In dem historischen Gasometer wechseln jährlich die Altstadt-Ansicht von 1756 und 1945 nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Zudem hatte Asisi auf die rund 3000 Quadratmeter große Wandfläche in dem Rundbau für einige Monate die römische Antike wiedererstehen lassen.