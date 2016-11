Betrunken Vorfahrt missachtet: Achtjähriger leicht verletzt

erschienen am 08.11.2016



Meerane (dpa/sn) - Ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat in Meerane (Zwickau) einen Unfall verursacht und dabei ein Kind leicht verletzt. Der 31-Jährige missachtete am Montagnachmittag nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines zweiten Autos. Darin saßen ein 38 Jahre alter Mann und der Junge. Der Unfallverursacher habe fast 1,4 Promille gehabt, hieß es.