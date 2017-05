Betrunkener Fußgänger geht über rot und wird angefahren

erschienen am 19.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Ein betrunkener Fußgänger ist am Donnerstagabend in Leipzig über eine rote Ampel gegangen und ist angefahren worden. Nach Angaben der Polizei am Freitag kam der 27-Jährige daraufhin schwer verletzt ins Krankenhaus. Zur Höhe seines Alkoholpegels konnte die Polizei am Freitagmorgen noch keine Auskunft geben.